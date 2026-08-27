Germania pronta a finanziare il deterrente nucleare britannico: l’Europa guarda oltre l’ombrello USA

La Germania starebbe valutando la possibilità di contribuire finanziariamente al deterrente nucleare britannico Trident, in un quadro più ampio di rafforzamento della sicurezza europea e di progressiva riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti.

A riferirlo è il quotidiano britannico “The Telegraph”, che cita fonti diplomatiche e della sicurezza. Secondo quanto emerso, Berlino sarebbe interessata a una maggiore integrazione con le capacità nucleari già esistenti di Regno Unito e Francia, evitando però la strada dello sviluppo di un proprio arsenale atomico.

Berlino guarda a Londra e Parigi per rafforzare la deterrenza europea

L’ipotesi allo studio si inserisce nel dibattito sempre più centrale sulla capacità dell’Europa di garantire la propria sicurezza in uno scenario internazionale segnato dalla minaccia russa e dall’incertezza sul futuro impegno militare americano nel continente.

Secondo una fonte citata dal “Telegraph”, la Germania avrebbe “un forte interesse affinché le potenze nucleari esistenti in Europa amplino le proprie capacità”. Il riferimento è in particolare a Regno Unito e Francia, gli unici Paesi europei dotati di deterrenti nucleari nazionali.

Berlino starebbe quindi esplorando forme di cooperazione che non prevedano la creazione di una forza nucleare tedesca, ma un sostegno politico, finanziario, industriale e convenzionale alle capacità già operative degli alleati europei.

Le ipotesi: fondi, industria e protezione delle basi strategiche

Tra le opzioni in discussione figurerebbe un possibile sostegno finanziario alla modernizzazione del deterrente nucleare britannico, oltre a contributi industriali legati alla costruzione di sottomarini e missili.

Un altro scenario riguarda l’impiego di capacità convenzionali tedesche per proteggere infrastrutture strategiche del Regno Unito. In particolare, pianificatori militari tedeschi starebbero valutando il possibile dispiegamento di sistemi di difesa aerea Patriot presso la base navale di Faslane, in Scozia.

Faslane rappresenta un’infrastruttura chiave per la sicurezza britannica: è infatti la base dove è dislocata la flotta di sottomarini nucleari del Regno Unito, elemento centrale della postura di deterrenza di Londra.

Il nodo Trident e la nuova classe Dreadnought

Il Regno Unito dispone di circa 200 testate nucleari e basa la propria deterrenza strategica sul sistema Trident, imbarcato su sottomarini lanciamissili balistici.

Londra è attualmente impegnata nella costruzione di quattro nuovi sottomarini della classe Dreadnought, destinati a sostituire gli attuali battelli della classe Vanguard. Il programma è considerato essenziale per mantenere la continuità della deterrenza nucleare britannica nei prossimi decenni.

Un eventuale contributo tedesco alla modernizzazione del sistema avrebbe quindi una rilevanza politica e strategica notevole, perché segnerebbe un passo ulteriore verso una maggiore condivisione europea degli oneri legati alla deterrenza.

I dubbi britannici sul ruolo industriale della Germania

Non mancano tuttavia le cautele. Una fonte britannica citata dal “Telegraph” avrebbe espresso dubbi sulla reale capacità dell’industria tedesca di contribuire direttamente alla costruzione e alla manutenzione della flotta nucleare britannica.

Secondo questa valutazione, un coinvolgimento tedesco nella componente industriale più sensibile del programma sarebbe complesso. Più credibile, invece, apparirebbe un contributo sul piano convenzionale, in particolare nella difesa delle basi strategiche e nella protezione delle infrastrutture critiche con sistemi come i Patriot.

Anche Parigi al centro delle consultazioni tedesche

Il dossier non riguarda soltanto Londra. Berlino starebbe discutendo parallelamente con Parigi le modalità per rafforzare il ruolo del deterrente nucleare francese nella sicurezza europea.

La Francia dispone di una propria forza di dissuasione autonoma e da anni sostiene la necessità di una maggiore sovranità strategica europea. Le consultazioni con la Germania si sarebbero intensificate negli ultimi mesi, spinte dalle preoccupazioni per un possibile ridimensionamento della presenza militare statunitense in Europa.

La spinta decisiva: minaccia russa e incertezza sugli Stati Uniti

Il tema della deterrenza nucleare europea è tornato con forza al centro del dibattito strategico dopo l’invasione russa dell’Ucraina e il deterioramento dei rapporti tra Mosca e l’Occidente.

Per Berlino, l’obiettivo sarebbe quello di rafforzare la credibilità della difesa europea senza violare i vincoli politici e strategici legati al proprio status non nucleare. L’integrazione con Regno Unito e Francia permetterebbe alla Germania di contribuire alla sicurezza collettiva europea senza dotarsi direttamente di armi atomiche.

La prospettiva di una minore affidabilità dell’ombrello statunitense, o di un futuro riequilibrio delle priorità strategiche di Washington, sta accelerando riflessioni che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate politicamente impraticabili.

Un segnale politico per la nuova sicurezza europea

Se confermata, la disponibilità tedesca a sostenere il deterrente britannico rappresenterebbe un passaggio significativo nella ridefinizione dell’architettura di sicurezza europea.

Non si tratterebbe soltanto di una questione finanziaria o industriale, ma di un segnale politico: la Germania, prima economia dell’Unione europea e pilastro della NATO in Europa, sarebbe pronta a legare più strettamente la propria sicurezza alle capacità nucleari di Londra e Parigi.

In uno scenario segnato da instabilità, guerra in Ucraina e crescente pressione russa, l’Europa sembra muoversi verso una deterrenza più integrata. Il nodo resta capire fino a che punto Berlino, Londra e Parigi saranno disposte a spingersi in una cooperazione che tocca il cuore più sensibile della sovranità nazionale: il controllo dell’arma nucleare.

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