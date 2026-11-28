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Bologna – «Sulla guerra ibrida, in particolare la componente cibernetica, siamo in guerra e ci stiamo difendendo, con discreti risultati. Sulla guerra cognitiva siamo in guerra e non ci stiamo nemmeno difendendo». Con queste parole il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha chiuso il suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza, la tre giorni promossa dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia nella Sala dei Cento di Palazzo della Residenza, in via Farini, dal 26 al 28 novembre. Oltre cento relatori tra governo, istituzioni, imprese e magistratura; tra loro anche il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, al quale Masiello ha più volte rimandato per la parte tecnica sugli attacchi informatici.

Il generale, che ha ringraziato il professor Luigi Balestra, presidente dell’Osservatorio, per l’invito «anche quest’anno», è tornato a Bologna dodici mesi dopo l’edizione 2025, quella in cui aveva reso pubblico il no dell’Università cittadina a un corso di laurea in filosofia per i suoi giovani ufficiali. Questa volta il tema era un altro e molto più ampio: cosa succede a un Paese quando il conflitto non arriva con i carri armati, ma con i banchi frigo dei supermercati che smettono di funzionare.

Sessanta conflitti nel mondo, ma «mai così vicini»

Masiello è partito da un dato di scenario: oggi nel mondo ci sono una sessantina di conflitti. «Probabilmente ci sono sempre stati tanti conflitti, ma mai come in questo periodo li sentiamo vicini». Per anni, ha spiegato, quello che accadeva lontano dall’Italia è stato considerato qualcosa senza effetti sul Paese, «soprattutto qualcosa delegato a questo manipolo di professionisti, i militari di professione, che dalla fine della leva sono stati delegati a risolvere questo tipo di problemi».

Ora la percezione è cambiata. L’Ucraina, il Medio Oriente – che il generale ha definito «una realtà composta», dove il confronto tra Iran, Stati Uniti e Israele è diverso da quello tra Houthi e Arabia Saudita – producono conseguenze misurabili: «ce ne accorgiamo con il costo dell’energia, con l’incremento dell’inflazione». Gli addetti ai lavori, ha aggiunto, se ne accorgono perché stanno studiando nuove rotte di approvvigionamento. Da qui un giudizio netto sulla globalizzazione: «Era un plus, era un po’ il nostro dio, ciò in cui avevamo creduto per tanti anni. Improvvisamente ci stiamo rendendo conto che è un handicap e dobbiamo trovare la soluzione».

Frigoriferi bloccati e allarmi bomba: la guerra ibrida è già in Italia

Il passaggio centrale ha riguardato ciò che è accaduto in Europa e in Italia nelle ultime settimane. «La guerra ibrida ha toccato l’Europa e l’Italia: abbiamo visto i supermercati con i frigoriferi bloccati, abbiamo visto gli allarmi bomba nelle scuole, abbiamo visto i falsi allarmi sugli aerei».

Il riferimento è alla campagna di intrusioni informatiche che tra fine ottobre e inizio novembre ha colpito i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione in diversi Paesi europei – prima la Francia, poi Belgio, Svezia, Estonia, Lussemburgo, Germania e altri – e che nella notte tra il 1° e il 2 novembre ha raggiunto l’Italia, a partire dai punti vendita a marchio Coop del gruppo Radenza in Sicilia, con banchi surgelati portati oltre i 30 gradi. Nei giorni successivi le segnalazioni si sono estese a Marche, Molise, Toscana ed Emilia-Romagna, dove l’ACN ha tracciato un tentativo di intrusione nei sistemi di telegestione di uno stabilimento di trasformazione alimentare. Il 3 novembre a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Lollobrigida, il direttore dell’ACN e i vertici dell’intelligence. In parallelo, l’ondata di falsi allarmi bomba nelle scuole ha portato il ministro dell’Interno Piantedosi a riferire in Parlamento il 19 novembre: nessun pericolo materiale per gli studenti, ma un fenomeno «da non sottovalutare».

Per Masiello il punto non è il singolo danno, ma l’effetto cumulativo: «È tutta una serie di attività che agiscono sul senso di insicurezza dell’opinione pubblica e rendono molto debole quello che dovrebbe essere il substrato di un conflitto – e quando dico conflitto non mi riferisco a una guerra – che stiamo vivendo».

La dimensione cognitiva: «I nostri avversari sono particolarmente bravi»

La guerra ibrida, ha proseguito il generale, è efficace perché si appoggia su quella cognitiva. «In questo i nostri avversari sono particolarmente bravi, perché per loro la guerra cognitiva si è sempre mossa, nella dottrina, di pari passo con la guerra convenzionale. È un modo per indebolire l’opinione pubblica, è un modo per indebolire l’avversario. E questo pone un problema serio».

L’esempio è l’Ucraina. «Se questo Paese sta reggendo alla pressione bellica russa non è perché c’è un esercito ucraino che sta difendendo il proprio Paese, è perché c’è un’intera nazione». Da qui la richiesta di «un salto, un cambio di paradigma»: «tutti devono contribuire a questa postura difensiva».

«Non torneranno i tempi che abbiamo vissuto»

Masiello non ha concesso nulla alla nostalgia. «Non torneranno i tempi che abbiamo vissuto, sarà molto difficile. Probabilmente, se torneranno, ci vorrà molto tempo». E ha usato un’immagine personale: «È come dire: quando avevo vent’anni correvo i 100 metri in 13 secondi. Bravo, adesso non lo potrei più fare. Ecco, siamo in quella situazione».

Sugli investimenti per la Difesa ha riproposto il paragone che usa nelle sue conferenze: «L’Italia è la nostra casa, e chiunque ha una casa sa che potrebbe subire furti, e mette un antifurto. Noi abbiamo bisogno di mettere questo antifurto all’Italia, non possiamo più permetterci di rischiare, perché i fatti ci stanno dicendo che le probabilità che i ladri arrivino sono sempre più elevate, e dopo sarà troppo tardi».

«La nostra frontiera è il Donbass, la Libia, Riad»

Il concetto di confine, secondo il Capo di Stato Maggiore, va riscritto. «La frontiera dell’Italia non è più un limite geografico. La nostra frontiera è il Donbass, la nostra frontiera è la Libia, la nostra frontiera è Riad. Dobbiamo capire questo. Dobbiamo difendere un sistema di valori, un’economia che abbiamo faticosamente costruito e che vogliamo continuare a costruire. Lo dobbiamo a noi e soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli».

Tre guerre e il compito del capo dell’Esercito: «Tenere unita la Forza Armata»

Nella replica finale, sollecitato dalla moderatrice sui «consigli per gli acquisti», Masiello ha schematizzato il quadro in tre tipi di guerra: «C’è una guerra convenzionale, c’è una guerra ibrida e c’è una guerra cognitiva. La guerra convenzionale non ci tocca e speriamo non ci toccherà mai». Sulla seconda, quella con la componente cibernetica, l’Italia «si sta difendendo con discreti risultati». Sulla terza, il giudizio è senza attenuanti: non ci si sta nemmeno difendendo.

Il generale ha poi delimitato il proprio perimetro. «Il mio problema principale non è ovviamente tenere insieme la società italiana, perché non è il mio compito, ma tenere unito l’Esercito e far sì che questa guerra cognitiva non lo disgreghi, non metta in discussione i valori che fanno sì che, quando succede qualcosa e si dice “chiamate l’Esercito”, l’Esercito possa intervenire». Un tema che Masiello segue da mesi: a settembre, a Cernobbio, aveva raccontato di aver ricevuto personalmente email di sedicenti soldati russi che dal fronte dicevano di «combattere per la pace», e a ottobre ha diffuso ai militari un vademecum definito «manuale di autodifesa cognitiva».

Il secondo fronte è quello dei giovani: «L’educazione dei giovani nell’Esercito, perché è un’organizzazione gerarchico-burocratica ed è molto difficile educarli e coinvolgerli nella crescita, ma soprattutto l’educazione dei giovani all’esterno dell’Esercito». Problemi, ha concluso, «che non vanno affrontati con un approccio ideologico. Mai come in questo periodo serve un approccio pragmatico, per formare dei cittadini che sappiano quello che stanno vivendo e che probabilmente vivranno».

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