Masiello avverte: «Il drone dovrà essere nello zaino di ogni soldato». Così cambia l’Esercito italiano

Il campo di battaglia non è più quello del passato. È trasparente, tecnologico, iperconnesso, dominato da sensori, droni, guerra elettronica, cyberspazio e intelligenza artificiale. A descrivere la trasformazione in corso è il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, intervenuto nella puntata “Bunker” di Codice – La vita è digitale, trasmessa su Rai 1 il 28 agosto 2026 e condotta da Barbara Carfagna.

Il messaggio è netto: l’Esercito italiano sta cambiando pelle per adattarsi a un contesto internazionale in cui la parola “guerra” è tornata al centro della storia europea e globale.

Non a caso, InfoDifesa aveva già messo questi temi al centro di una proposta di confronto diretto con il Generale Masiello nel proprio vodcast: pare che l’agenda istituzionale del Capo di SME non lo abbia consentito, ma la traiettoria del dibattito conferma la piena attualità di quelle domande. Dietro quell’invito declinato per impegni d’agenda resta dunque una porta aperta: siamo certi che il Generale Masiello, attento osservatore del dibattito sulla Difesa e non estraneo alle pagine che ne seguono da vicino l’evoluzione, saprà cogliere l’occasione per un confronto diretto anche con una testata specializzata. Perché quando i temi sono questi — Esercito, tecnologia, deterrenza, valori e futuro della sicurezza nazionale — il dialogo non è un dettaglio di comunicazione, ma parte stessa della missione istituzionale.

«Siamo usciti da 80 anni di pace permanente»

Masiello parte da una constatazione dura: l’Europa si era abituata a un lungo periodo di pace, interrotto bruscamente dal febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina. Da quel momento, secondo il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, lo scenario è cambiato radicalmente.

«Le regole del diritto internazionale ormai reggono molto poco», osserva Masiello, sottolineando come oggi siano tornate a prevalere logiche di potenza. I conflitti contemporanei, e in particolare quello in Ucraina, vengono studiati dall’Esercito come veri e propri “laboratori” operativi.

Per Masiello, in Ucraina si combattono tre guerre contemporaneamente: una guerra convenzionale, una guerra tecnologica e una guerra cognitiva.

Le tre guerre: trincee, droni e mente umana

La prima è la guerra convenzionale, fatta di carri armati, artiglierie e trincee. Elementi che molti consideravano superati, quasi appartenenti alla Prima guerra mondiale, sono tornati invece centrali nei combattimenti.

La seconda è la guerra tecnologica: missili, dominio cibernetico, droni, sensori, sistemi di comando e controllo. È il livello in cui la velocità dell’innovazione modifica dottrine, procedure e capacità operative.

La terza è la guerra cognitiva, cioè la battaglia per influenzare percezioni, decisioni, opinioni pubbliche e volontà dei combattenti. Un fronte meno visibile ma decisivo, che si somma agli attacchi cyber di cui anche l’Italia, come Paese, è destinataria.

Addestramento, tecnologia e valori: le tre direttrici dell’Esercito

Nel descrivere la trasformazione dell’Esercito, Masiello indica tre direttrici fondamentali: addestramento, tecnologia e valori.

La prima priorità è recuperare l’addestramento all’“ipotesi peggiore”, un concetto che negli anni delle operazioni di supporto alla pace era stato progressivamente accantonato. La seconda è costruire un Esercito tecnologico, perché in un ambiente multidominio ogni componente deve funzionare: se uno dei fattori tende a zero, «è il prodotto che tende a zero».

La terza direttrice riguarda i valori, definiti da Masiello l’architrave dell’istituzione militare. Il passaggio dalla leva al modello professionale ha reso necessario, secondo il Generale, un recupero profondo della dimensione valoriale all’interno dell’organizzazione.

«Le idee non hanno gradi»

Uno dei punti più significativi riguarda il cambiamento culturale dentro una struttura inevitabilmente gerarchica. Masiello insiste sul ruolo dei giovani, considerati essenziali per intercettare rapidamente l’evoluzione tecnologica e sociale.

Da qui lo slogan adottato al suo arrivo al vertice dell’Esercito: «Le idee non hanno gradi».

L’obiettivo è far emergere intuizioni e proposte anche dai livelli più giovani dell’organizzazione, superando rigidità burocratiche e schemi tradizionali. A questo si aggiunge una nuova “filosofia dell’errore”: sbagliare deve diventare un momento di crescita, soprattutto nella simulazione e nell’addestramento.

Simulazione e pensiero laterale

La simulazione è uno degli strumenti su cui l’Esercito sta investendo di più. Permette di affrontare scenari complessi, commettere errori, correggersi e ripetere l’esperienza senza conseguenze operative reali.

Ma la trasformazione non è soltanto tecnologica. Masiello sottolinea la necessità di sviluppare pensiero critico e pensiero laterale. Non a caso, l’Esercito ha voluto ufficiali laureati in filosofia, proprio per introdurre nell’organizzazione una capacità di lettura più ampia dei problemi complessi.

All’Accademia è stata inoltre avviata una laurea in Scienze strategiche a indirizzo filosofico, con un percorso costruito su tre pilastri: un terzo materie militari, un terzo discipline STEM e un terzo materie umanistiche e filosofiche.

Il campo di battaglia è diventato trasparente

Secondo Masiello, la tecnologia ha reso il campo di battaglia «estremamente trasparente». Il fattore sorpresa, un tempo centrale nella manovra militare, è oggi molto più difficile da ottenere.

La ragione è l’enorme quantità di sensori presenti sul terreno, a partire dai droni. Ogni movimento, segnale o presenza può essere individuato in tempi rapidissimi. È una trasformazione che impone nuove regole di sopravvivenza e nuove modalità operative.

La dronizzazione dell’Esercito

Uno dei passaggi più forti dell’intervento riguarda i droni. Masiello parla apertamente di “dronizzazione dell’Esercito”, un percorso appena iniziato ma destinato a incidere profondamente sulla Forza Armata.

Il progetto si muove su tre assi.

Il primo è la semplificazione delle procedure di acquisizione. La vita tecnologica di un drone è breve: se un sistema richiesto oggi arriva dopo un anno e mezzo o due anni, rischia di essere già obsoleto.

Il secondo asse è la creazione di una vera cultura dei droni. I comandanti devono imparare a inserirli negli schemi di manovra, mentre i soldati devono considerarli parte integrante del proprio equipaggiamento.

La frase simbolo è destinata a far discutere: il drone dovrà essere qualcosa che il soldato avrà nello zaino.

Il terzo asse è la produzione in proprio, attraverso stampa 3D, acquisizione autonoma di materiali e sviluppo interno di soluzioni rapide e adattabili.

Guerra elettronica: il nuovo dominio dell’aria

Il dominio dell’aria non coincide più soltanto con la superiorità aerea tradizionale. Per Masiello oggi significa anche dominio dello spazio elettromagnetico e dello spazio.

La guerra elettronica è tornata centrale. Sul fronte tra russi e ucraini, spiega il Generale, un segnale elettromagnetico o un essere umano che si rivela può sopravvivere appena quattro o cinque minuti prima dell’intervento di un drone.

È un dato che mostra la velocità brutale del combattimento moderno: chi viene individuato, viene colpito in tempi estremamente ridotti.

Intelligenza artificiale: supporto sì, delega no

L’intelligenza artificiale è già parte della trasformazione dell’Esercito. Masiello spiega che viene applicata nel campo operativo, nei sistemi di comando e controllo e nei processi decisionali, con l’obiettivo di ridurre il carico cognitivo sui comandanti.

L’AI viene studiata e impiegata anche nella logistica, soprattutto per le capacità predittive. Ma il Capo di Stato Maggiore pone due limiti netti.

Il primo è evitare l’atrofia cognitiva, cioè il rischio che i comandanti finiscano per credere soltanto all’intelligenza artificiale. Il secondo è ancora più rilevante: la decisione sulla vita e sulla morte resterà sempre umana.

«Non delegheremo mai a un algoritmo una decisione così importante», afferma Masiello.

Mission Command: dire il cosa, non il come

La tecnologia cambia anche il rapporto tra i diversi livelli gerarchici. In un campo di battaglia più veloce, i soldati e i giovani ufficiali devono essere messi nelle condizioni di decidere rapidamente.

Masiello richiama il principio del Mission Command: ai militari viene indicato l’obiettivo, non il modo dettagliato con cui raggiungerlo. «Diciamo il cosa, non il come», sintetizza il Generale.

Per l’Esercito italiano si tratta di un salto culturale importante, iniziato da alcuni anni e ancora in corso.

Sovranità tecnologica e sistema Paese

La sovranità tecnologica, in ambito militare, significa non dipendere da attori esterni che potrebbero negare assistenza o capacità nel momento del bisogno.

Per Masiello, però, non è una questione esclusivamente militare. Coinvolge l’intero sistema Paese: università, centri di ricerca, startup, industria e Forze Armate.

Il Ministro della Difesa, ricorda il Generale, si è fatto promotore di una piattaforma digitale per mettere in relazione questi soggetti, favorendo il dialogo tra mondo militare, ricerca e innovazione.

Cybersecurity by design

Sul fronte cyber, Masiello chiarisce che i nuovi sistemi introdotti nella Forza Armata devono essere cyber secure by design, cioè progettati sin dall’inizio con criteri di sicurezza informatica.

La minaccia ibrida fonde dominio fisico e dominio digitale. Per questo la protezione cyber non può essere aggiunta in un secondo momento, ma deve essere integrata nella concezione stessa delle capacità militari.

Il nodo etico: robot contro robot

L’intelligenza artificiale apre anche una questione etica. Masiello parla del rischio di una possibile asimmetria etica nel confronto con eserciti che potrebbero rispondere a valori diversi da quelli occidentali.

La soluzione allo studio, spiega, è immaginare un futuro in cui i robot si confrontino tra loro e non direttamente con gli esseri umani. Nella visione prospettata dal Capo di Stato Maggiore, ci sarà una prima fascia del terreno occupata dai sensori, incaricati di raccogliere informazioni, e una successiva fascia in cui si confronteranno sistemi robotici ad armi pari. Solo dopo potranno intervenire gli esseri umani.

Una prospettiva che conferma quanto la guerra stia cambiando rapidamente. L’Esercito italiano, nelle parole di Masiello, si prepara a combattere in un ambiente in cui tecnologia, addestramento, valori e capacità decisionale saranno inseparabili.

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