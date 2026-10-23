Carabinieri, il Generale Luongo a Buenos Aires: Croce d’Oro al capo della Gendarmería argentina e intesa contro il narcotraffico

Il Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo, è tornato a Buenos Aires. L’occasione è stata il summit annuale della FIEP, l’associazione che riunisce le gendarmerie e le forze di polizia a statuto militare, che quest’anno si è svolto nella capitale argentina sotto la presidenza della Gendarmería Nacional Argentina. Una missione istituzionale che conferma quanto l’asse Roma-Buenos Aires sia diventato, negli ultimi due anni, uno dei canali più attivi della cooperazione internazionale dell’Arma.

Il summit FIEP nella capitale argentina

La riunione dei vertici FIEP si è tenuta a Buenos Aires attorno al 20-22 ottobre 2026. Per la Gendarmería argentina si tratta di un passaggio storico: il Direttore Nazionale Claudio Miguel Brilloni aveva assunto la presidenza dell’associazione lo scorso gennaio, prima volta in assoluto per la forza sudamericana. La sigla FIEP richiama i quattro Paesi fondatori – Francia, Italia, Spagna e Portogallo – ma oggi l’organizzazione raggruppa oltre venti forze di polizia a ordinamento militare di Europa, Mediterraneo, America Latina e Golfo.

L’edizione 2026 ha portato novità rilevanti sul piano degli assetti interni. La Guardia Nazionale degli Emirati Arabi Uniti è stata ammessa come membro a pieno titolo, mentre il Qatar ha partecipato con una delegazione della Forza di Sicurezza Interna (Lekhwiya). Al termine dei lavori i comandanti hanno firmato una dichiarazione congiunta incentrata sul rafforzamento dello scambio informativo, sull’armonizzazione dei percorsi formativi e sulla risposta coordinata alle minacce emergenti e transfrontaliere. A margine del vertice la Gendarmería ha offerto ai vertici presenti una dimostrazione delle proprie capacità operative.

Nel corso delle sessioni bilaterali, il Generale Luongo ha avuto colloqui con diversi omologhi, tra cui i rappresentanti della Gendarmeria turca, dei Carabinieri della Repubblica di Moldova e della Gendarmeria Reale marocchina, oltre naturalmente al comandante emiratino.

La Croce d’Oro al Merito consegnata a Brilloni

Il momento più significativo per la delegazione italiana è stato il conferimento della Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri al Comandante Generale Claudio Miguel Brilloni. Luongo ha consegnato personalmente l’onorificenza al capo della Gendarmería, a suggello di un rapporto che in due anni ha prodotto risultati concreti sul terreno investigativo e formativo.

Brilloni, nato a Santa Fe nel 1962, è un gendarme di lunga carriera: entrato nella forza nel 1981, ha diretto il dispositivo congiunto delle forze federali inviate a Rosario nel 2016-2017 per contrastare la violenza narco, ha guidato il Ministero della Sicurezza della provincia di Santa Fe e nell’agosto 2024 è stato richiamato al vertice della Gendarmería dal Ministero della Sicurezza argentino.

L’incontro con l’Ambasciatore Nicoletti e la visita ai Carabinieri in servizio

Fuori dal perimetro del summit, il Comandante Generale ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Argentina, Fabrizio Nicoletti, con cui ha fatto il punto sulle attività di cooperazione in corso. Luongo ha poi voluto incontrare i Carabinieri stabilmente impiegati presso l’Ambasciata e gli uffici consolari italiani a Buenos Aires, una presenza che per la vasta comunità italo-argentina rappresenta un riferimento quotidiano e che il Comandante ha tenuto a salutare direttamente.

Narcotraffico, riciclaggio e crimine organizzato: perché l’Argentina conta

La presenza di Luongo a Buenos Aires si inserisce in un quadro più ampio. L’Arma collabora in modo strutturato con il Ministero della Sicurezza argentino, con la Gendarmería Nacional e con la Policía Federal Argentina (PFA) sulla condivisione di metodologie investigative in materia di narcotraffico transnazionale, riciclaggio e criminalità organizzata. Le rotte della cocaina che dal Cono Sur raggiungono i porti europei e le ramificazioni delle mafie italiane in Sud America rendono Buenos Aires un partner strategico.

Un esempio concreto è arrivato lo scorso marzo, quando il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) ha concluso in Argentina un ciclo di formazione, finanziato dall’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), rivolto a investigatori argentini sul contrasto al narcotraffico e alla criminalità organizzata transnazionale. In quell’occasione il Comandante del ROS, Generale di Divisione Vincenzo Molinese, è stato decorato dalla PFA con la medaglia “Al Mérito”, consegnata dal Capo della Polizia Federale, il Commissario Generale Luis Alejandro Rolle, alla presenza dell’Ambasciatore Nicoletti.

I precedenti: la Medaglia d’Onore d’Oro della Policía Federal

Non è la prima volta che Luongo viene accolto con gli onori a Buenos Aires. Alla fine del 2025, in occasione delle celebrazioni per la “Settimana della Policía Federal Argentina”, il Comandante Generale era stato insignito della Medaglia d’Onore d’Oro dallo stesso Commissario Generale Rolle, quale riconoscimento per il costante scambio informativo tra le due istituzioni in materia di sicurezza.

Il filo rosso che lega queste tappe è chiaro: da un lato l’Arma mette a disposizione il proprio know-how investigativo e il modello di polizia a ordinamento militare; dall’altro Buenos Aires garantisce accesso privilegiato a un teatro cruciale per la lotta alle organizzazioni criminali che operano tra le due sponde dell’Atlantico.

Un’Arma sempre più proiettata all’estero

La missione argentina si inserisce in una stagione di forte attivismo internazionale dell’Arma guidata da Luongo, al comando dal 15 novembre 2024 dopo l’avvicendamento con il Generale Teo Luzi. Solo nel maggio scorso, a Lisbona, la Bandiera di Guerra dell’Arma aveva ricevuto dalla Guardia Nacional Republicana portoghese la sua prima onorificenza straniera, mentre lo stesso Comandante Generale era stato decorato con la Medaglia di 1ª Classe della GNR.

Il riconoscimento reciproco tra Carabinieri e Gendarmería argentina, maturato nella cornice della FIEP, aggiunge ora un nuovo tassello a questa rete di alleanze, destinata a tradursi in operazioni congiunte, scambi di ufficiali e percorsi formativi condivisi nei mesi a venire.

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