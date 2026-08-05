Masiello ai reparti d’eccellenza dell’Esercito: “Ogni ora senza addestramento è un’ora persa”

Prosegue il programma di visite ai reparti dell’Esercito Italiano pianificato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, con l’obiettivo di incontrare da vicino il personale della Forza Armata e approfondire capacità operative, attività in corso e prospettive di sviluppo.

Nella mattinata, il Generale Masiello ha raggiunto a Civitavecchia due realtà di particolare rilevanza per l’Esercito: l’11° Reggimento Trasmissioni e il 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona”, reparto specializzato nel settore della difesa Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare.

Visita all’11° Reggimento Trasmissioni

La prima tappa si è svolta presso la caserma “Lorenzo D’Avanzo”, sede dell’11° Reggimento Trasmissioni. Al suo arrivo, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito è stato accolto dal Comandante del Reggimento, Colonnello Gianluca Buttini.

Nel corso dell’incontro, il Generale Masiello è stato aggiornato sulle principali attività del reparto, sugli obiettivi raggiunti, sulle operazioni in corso e sulle capacità tecniche che rendono l’11° Reggimento Trasmissioni una componente di riferimento nel settore delle telecomunicazioni militari.

Le competenze del reparto rappresentano un elemento essenziale per garantire continuità, sicurezza e affidabilità alle comunicazioni operative, in un contesto in cui la capacità di connettere uomini, mezzi e sistemi costituisce un fattore determinante per l’efficacia dello strumento militare.

Il richiamo di Masiello: idee, sperimentazione e addestramento

Rivolgendosi al reparto schierato, il Generale Masiello ha sottolineato l’importanza dell’innovazione, della sperimentazione e dell’addestramento continuo come condizioni indispensabili per il cambiamento e la crescita dell’Esercito Italiano.

“Continuate a cercare, a sperimentare, a proporre. E a mettere a disposizione dell’Esercito italiano le vostre idee. Servono idee per accelerare il cambiamento e portare la Forza Armata ai livelli di eccellenza che merita. Ogni ora senza addestramento è un’ora persa. Perché senza addestramento non si migliora, e non si cresce”, ha affermato il Capo di SME.

Nel suo intervento, il Generale ha richiamato anche il valore profondo del giuramento militare e il legame che unisce i soldati, evidenziando come la professionalità debba essere accompagnata dalla piena consapevolezza della missione assegnata.

“Il legame che unisce i soldati non è solo la professionalità. È anche il giuramento che abbiamo pronunciato, con cui ci impegniamo a difendere i valori scritti con il sangue di milioni di persone che ci hanno preceduto. Questo Paese, nei momenti di crisi, chiama l’Esercito. E quando chiama l’Esercito, con la “E” maiuscola, fatto di soldati addestrati e pronti a fare ciò che devono fare, deve esserci!”.

Tappa al 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona”

Successivamente, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito si è recato presso il 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona”, anch’esso con sede a Civitavecchia. Ad accoglierlo è stato il Comandante del Reggimento, Colonnello Dario De Masi.

Durante il briefing illustrativo iniziale, sono stati approfonditi l’organizzazione del reparto, le attività operative, le esercitazioni che vedono coinvolta l’unità, le specifiche capacità tecniche e le più recenti acquisizioni tecnologiche.

Il 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona” rappresenta una capacità altamente specialistica dell’Esercito Italiano nel campo della difesa da minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, un settore sempre più centrale negli scenari operativi contemporanei, caratterizzati da rischi complessi e in continua evoluzione.

Tecnologia, addestramento e valori: i tre pilastri indicati dal Capo di SME

Nel rivolgere il proprio saluto al personale del 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona”, il Generale Masiello ha evidenziato il ruolo decisivo di tecnologia, addestramento e valori per mantenere elevati standard operativi e consolidare il prestigio della Forza Armata.

“Tecnologia, addestramento e valori sono i tre pilastri per preservare nel tempo elevati standard operativi, prestigio e reputazione, costruiti con dedizione, professionalità e sacrificio”, ha dichiarato.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha poi richiamato il significato profondo dell’essere soldati, in uno scenario segnato da trasformazioni rapide e da minacce sempre più articolate.

“Essere soldati significa affrontare, oggi, con professionalità, disciplina e capacità di adattamento, scenari sempre più complessi e in continua evoluzione, senza mai perdere lo spirito di corpo e quella coesione che costituisce la forza più autentica di ogni reparto. È questo legame, fondato sulla fiducia reciproca e sul senso del dovere, che spinge ogni soldato a mettere la propria vita al servizio della Nazione e dei propri fratelli in armi”.

Valorizzate professionalità e prontezza operativa

Le visite del Generale Masiello all’11° Reggimento Trasmissioni e al 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona” hanno rappresentato un momento di confronto diretto con il personale e un’occasione per valorizzare competenze, preparazione e professionalità dei reparti.

Al centro degli incontri, la necessità di continuare a investire su addestramento, innovazione tecnologica, coesione e capacità operative, elementi indispensabili per garantire efficacia e prontezza in ogni scenario d’impiego.

Il messaggio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito è stato chiaro: l’Esercito deve essere pronto, addestrato e capace di rispondere alle esigenze del Paese, soprattutto nei momenti di crisi, contando su soldati preparati, reparti coesi e capacità specialistiche all’altezza delle sfide attuali.

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