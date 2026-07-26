Masiello torna tra i “Diavoli Gialli”: visita al 185° Reggimento Folgore e al Comando Artiglieria, focus sul futuro dell’Esercito

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito incontra il personale del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” e del Comando Artiglieria: al centro innovazione, capacità operative e trasformazione della Forza Armata

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha visitato il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” e il Comando Artiglieria, incontrando il personale delle due realtà e approfondendo le principali attività operative, i programmi in corso e le prospettive di sviluppo dell’Arma.

La visita si inserisce nel quadro delle attività istituzionali finalizzate a seguire da vicino l’evoluzione delle capacità operative dell’Esercito e il percorso di trasformazione della Forza Armata.

L’omaggio ai “Diavoli Gialli” e il ritorno alle origini

Al 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, il Generale Masiello è stato accolto dal Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Dario Paduano.

Dopo aver reso gli onori ai “Diavoli Gialli” schierati, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha rivolto un indirizzo di saluto al personale, ricordando il proprio percorso professionale all’interno dell’Arma.

“Tornare tra i ‘Diavoli Gialli’, con i quali ho mosso i miei primi passi da artigliere paracadutista è motivo di grande orgoglio. La vostra professionalità, la capacità di innovare e la volontà di essere sempre all’avanguardia dimostra lo spirito, la volontà e l’impegno a rappresentare un’eccellenza dell’Esercito”, ha dichiarato il Generale Masiello.

Visita al Comando Artiglieria e al Centro Fires, Targeting e Information Operations

Successivamente il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha raggiunto il Comando Artiglieria, dove è stato ricevuto dal Comandante, Generale di Brigata Andrea Simone.

Nel corso della visita ha potuto conoscere da vicino le infrastrutture del Comando e del Centro Fires, Targeting e Information Operations (CFTIO), polo nazionale di riferimento per la gestione delle sorgenti di fuoco, del ciclo di selezione degli obiettivi e delle attività legate al settore delle informazioni operative.

Le linee di sviluppo dell’Artiglieria e il rafforzamento delle capacità operative

Durante l’incontro, il Comandante dell’Artiglieria ha illustrato l’organizzazione del Comando, le principali attività attualmente in corso e le linee di sviluppo dell’Arma.

Particolare attenzione è stata dedicata ai programmi orientati al potenziamento delle capacità operative, elemento ritenuto strategico nel processo di evoluzione dell’Esercito e nell’adeguamento agli scenari contemporanei.

“L’Artiglieria sarà protagonista dell’evoluzione della Forza Armata”

Il Generale Masiello ha quindi incontrato il personale del Comando Artiglieria, sottolineando il valore strategico assunto dall’Arma nell’attuale contesto geopolitico e operativo.

“L’Artiglieria è oggi chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza negli scenari operativi moderni e sarà protagonista nello sviluppo e nell’evoluzione delle capacità della Forza Armata. Siate fieri di appartenere a un’Arma dalla lunga tradizione, capace di innovare, adattarsi alle nuove sfide e guardare con determinazione al futuro”, ha affermato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Un confronto diretto con il personale per accompagnare la trasformazione dell’Esercito

L’incontro con il personale del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” e del Comando Artiglieria ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle attività in corso e sulle prospettive future.

La visita ha confermato il ruolo centrale delle due realtà nel processo di trasformazione dell’Esercito, con particolare riferimento allo sviluppo di capacità operative sempre più moderne, integrate e orientate ad affrontare le sfide dei moderni scenari operativi.

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