GCAP, Roma smentisce il Financial Times: «Nessun veto alla Germania, l’abbiamo proposta come osservatore per accelerare l’ingresso»

Il ministero della Difesa definisce «completamente fuorviante» la ricostruzione del quotidiano britannico. La proposta italiana: status di osservatore come primo passo verso l’adesione a pieno titolo, lo stesso percorso già aperto al Canada.

ROMA – L’Italia sostiene pienamente la partecipazione della Germania al Global Combat Air Programme (GCAP), il progetto trilaterale con Regno Unito e Giappone per il caccia di nuova generazione destinato a sostituire l’Eurofighter Typhoon. Lo ha chiarito il ministero della Difesa con una nota ufficiale diramata nelle ultime ore, in risposta all’articolo del Financial Times secondo cui Roma si sarebbe opposta all’ingresso di Berlino nel programma.

Cosa aveva scritto il Financial Times

Il quotidiano della City, citando tre fonti a conoscenza del dossier, aveva riferito che l’Italia avrebbe respinto la richiesta britannica di coinvolgere la Germania nel GCAP, insistendo perché a Berlino fosse concesso soltanto uno status di osservatore «di basso livello». La posizione sarebbe stata ribadita dal ministro Guido Crosetto durante una videoconferenza con gli omologhi britannico e giapponese tenuta questa settimana. Una ricostruzione che palazzo Baracchini ha respinto in blocco.

La nota del ministero della Difesa

Il linguaggio scelto da Roma non lascia margini di interpretazione: la notizia di una «fantomatica opposizione italiana» all’adesione tedesca è «completamente fuorviante» e non riflette la posizione di lunga data dell’Italia.

«L’Italia ha sempre espresso la propria piena disponibilità ad accogliere la Germania nel programma. Anzi, proprio per facilitare e accelerare tale percorso, l’Italia ha proposto che la Germania vi aderisca in qualità di osservatore, come strumento immediato per la condivisione di informazioni sul programma, in vista di una successiva adesione a pieno titolo», si legge nella nota ufficiale del ministero della Difesa.

Il punto, dunque, non è se far entrare la Germania, ma come. Secondo Roma, lo status di osservatore non è una porta socchiusa per tenere Berlino fuori dalla stanza, bensì la via più rapida per iniziare subito a condividere informazioni su un programma che ha già strutture di governance, accordi industriali e ripartizioni del lavoro consolidati, rinviando a un secondo momento la piena membership.

Una posizione che non nasce oggi

La «posizione di lunga data» evocata dal ministero ha un riscontro documentale. Già nel dicembre 2025, in audizione davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, Crosetto aveva indicato Germania e Australia come possibili futuri partner del GCAP, spiegando che «quanto più Paesi partecipano, tanto maggiore sarà la massa critica in cui investire» e tanto minori i costi per l’Italia. In quella stessa sede il ministro aveva però avvertito che un ingresso tardivo ridurrebbe, per il nuovo arrivato, la capacità di influenzare lo sviluppo e i ritorni industriali. È esattamente la cornice entro cui si colloca la proposta dell’osservatore.

Il precedente del Canada

Il modello suggerito da Roma non è un’invenzione dell’ultima ora. Il 21 luglio 2026 il Canada è entrato nel GCAP proprio come Paese osservatore, primo Stato esterno al trio fondatore ad affiancarsi al programma. Lo status consente l’accesso alle informazioni senza un ruolo nel design, nello sviluppo o nelle decisioni sul velivolo: una formula che per Ottawa ha rappresentato un punto d’ingresso, non un parcheggio. Il Global Combat Air Programme è gestito dall’organizzazione intergovernativa GIGO e, sul piano industriale, dalla joint venture Edgewing costituita da Leonardo, BAE Systems e dal consorzio giapponese JAIEC. Nel luglio scorso Edgewing ha ricevuto un contratto da 4,6 miliardi di sterline che ha segnato il passaggio dai contratti nazionali a un programma pienamente internazionale, con entrata in servizio prevista nel 2035.

Perché Berlino guarda al GCAP

Il dossier tedesco si è aperto dopo il naufragio del FCAS, il sistema di combattimento aereo franco-tedesco-spagnolo affondato dallo scontro industriale tra Dassault e Airbus. Rimasta senza un programma di sesta generazione, la Germania – che dispone del bilancio della difesa più alto dell’Unione europea – ha cominciato a valutare l’ingresso nel GCAP, oltre a un’ipotesi alternativa con Svezia e Spagna attorno ad Airbus e Saab. Il premier britannico Andy Burnham, in visita a Berlino il mese scorso, aveva dichiarato la propria «apertura» a un coinvolgimento tedesco, suscitando qualche nervosismo a Roma e Tokyo, dove la preoccupazione è che l’arrivo di nuovi attori industriali, Airbus in testa, possa sottrarre carichi di lavoro alle aziende nazionali e rallentare un calendario già serrato.

Dal canto suo, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha indicato che la decisione di Berlino arriverà entro la fine di marzo e dipenderà dall’esistenza di «un equilibrio ragionevole tra quota di lavoro, tempistiche e quota dei costi» per la Germania. Un funzionario tedesco citato dal Financial Times ha definito «inaccettabile» l’ipotesi di una partecipazione solo come osservatore: è su questo nodo – pieno partner subito o osservatore prima – che si gioca il negoziato, non su un presunto veto italiano.

La posta in gioco per l’industria italiana

Per l’Italia il GCAP è il programma più rilevante tra quelli che il ministero ha portato in Parlamento negli ultimi anni: Leonardo detiene una quota paritaria nel progetto e la ripartizione del lavoro è stata negoziata a lungo con BAE e Mitsubishi Heavy Industries. Non sorprende quindi che Roma difenda il percorso già tracciato, in un contesto in cui il governo ha trasmesso alle Camere decine di programmi di investimento militare per miliardi di euro e ha avviato una riorganizzazione complessiva dello strumento militare pensata, nelle parole dello stesso Crosetto, per «i prossimi vent’anni».

La smentita di oggi mira a chiudere una polemica che rischiava di incrinare l’immagine di coesione tra i tre partner. Il messaggio di Roma a Berlino è, in sostanza, un invito: la porta è aperta, entrate come osservatori e lavoriamo insieme alla piena adesione. Spetta ora alla Germania decidere se accettare la strada graduale o continuare a pretendere, fin dal primo giorno, un posto al tavolo con pieni diritti.

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