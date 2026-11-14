Gcap, l’Italia frena sulla Germania: a Berlino solo un posto da osservatore. E Berlino risponde: “Inaccettabile”

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

Crosetto espone la linea di Roma ai colleghi britannico e giapponese durante una videoconferenza. Dietro il no a un quarto partner a pieno titolo pesano i timori per le commesse all’industria nazionale e per i tempi di sviluppo del caccia di nuova generazione

ROMA – Porta socchiusa, non aperta. L’Italia non intende concedere alla Germania un ingresso a pieno titolo nel Gcap, il programma per il caccia di nuova generazione condiviso con Regno Unito e Giappone. Roma è disposta ad accogliere Berlino, ma soltanto con lo status di osservatore: nessun potere decisionale, nessun ruolo nella progettazione e nello sviluppo del velivolo. Lo riferisce il Financial Times, che cita tre fonti informate sulla questione.

La posizione italiana sarebbe stata messa sul tavolo dal ministro della Difesa Guido Crosetto durante una riunione in videoconferenza tenuta questa settimana con i suoi omologhi britannico e giapponese. Una scelta che segna un cambio di passo rispetto a quanto lo stesso ministro aveva lasciato intendere quasi un anno fa, quando in audizione parlamentare aveva indicato che Germania e Australia avrebbero potuto unirsi al programma in futuro.

Cos’è il Gcap e perché l’allargamento divide

Il Global Combat Air Programme è il progetto congiunto di Italia, Regno Unito e Giappone per realizzare un aereo da combattimento di nuova generazione. Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche quello di ridurre la dipendenza dai caccia statunitensi, una priorità che il Ministero della Difesa italiano ha fatto propria nei documenti di programmazione degli ultimi anni.

La proposta di Roma arriva dopo che, il mese scorso, il primo ministro britannico Andy Burnham aveva manifestato apertura a un possibile coinvolgimento tedesco. Ma l’ipotesi di allargare il programma a un quarto partner incontra resistenze. Il timore principale è che l’ingresso di un nuovo Paese finisca per complicare ulteriormente un progetto industriale e tecnologico già di per sé complesso.

“L’Italia ha confermato la propria disponibilità ad accogliere la Germania, ma, per accelerare l’iter, è stato suggerito che partecipi in qualità di osservatore”, ha dichiarato al quotidiano britannico un funzionario del governo italiano.

Roma e Tokyo sulla stessa linea: commesse e tempi

La cautela non è soltanto italiana. Secondo le fonti citate dal Financial Times, anche a Tokyo si guarda con preoccupazione a un allargamento. Funzionari dei due Paesi temono che l’ingresso di nuovi attori tedeschi, tra cui Airbus, possa ridurre il carico di lavoro destinato alle rispettive aziende aerospaziali. Per l’Italia il tema è sensibile: la filiera nazionale guidata da Leonardo è impegnata su più programmi multinazionali e ogni ridistribuzione delle quote industriali ha un impatto diretto su stabilimenti e occupazione.

C’è poi la questione dei tempi. Un ulteriore partner potrebbe rallentare le decisioni e le fasi di sviluppo, con conseguenze sulle tempistiche di un programma che punta a realizzare un sistema di combattimento aereo avanzato. L’esperienza dei grandi programmi europei a quattro nazioni, a partire dall’Eurofighter Typhoon sviluppato da Regno Unito, Germania, Italia e Spagna, mostra quanto la governance condivisa possa pesare sui calendari.

Berlino: “Proposta inaccettabile”

La soluzione dello status di osservatore rischia però di naufragare prima ancora di essere formalizzata. Il Financial Times riferisce che la Germania è quasi certamente destinata a respingere l’offerta italiana. Un funzionario tedesco ha definito la proposta “inaccettabile”.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato questa settimana che un eventuale ingresso nel programma dovrà essere valutato sulla base dei vantaggi concreti per la Germania. In particolare, Berlino vuole garanzie su tre punti: un’equa ripartizione del carico di lavoro, le tempistiche e la quota dei costi che dovrebbe sostenere.

Una posizione che riflette il peso che Berlino attribuisce al ritorno industriale in ogni cooperazione, come già emerso nelle intese tra Leonardo e Rheinmetall sui veicoli da combattimento, dove la ripartizione del lavoro è stata negoziata fin dall’inizio nei dettagli.

Londra corregge il tiro: “Il treno non può rallentare”

Da Londra, intanto, arriva una posizione più prudente di quella lasciata intendere dalle precedenti aperture. Un funzionario britannico ha precisato che il Regno Unito non sta facendo pressione per includere la Germania, ma mantiene semplicemente contatti più frequenti con Berlino.

Il governo britannico ritiene che le richieste tedesche debbano essere ascoltate, pur condividendo le preoccupazioni degli altri partner sui tempi del progetto. La sintesi è in una frase riferita dalla fonte al Financial Times: “Se decidono di salire sul treno in corsa, il treno non può rallentare”.

Il quadro che emerge è quello di tre partner che, pur con sfumature diverse, convergono su un punto: il Gcap non può permettersi deviazioni di rotta. Resta da capire se Berlino sia disposta ad accettare un ruolo da spettatore o se, davanti alla porta socchiusa di Roma, preferisca cercare altrove.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!