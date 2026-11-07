Garlasco, il comandante del Racis a Quarto Grado: «Mano sul fuoco per i miei uomini? Assolutamente». Poi l’affondo: «Ci sono state manipolazioni mediatiche»

Il Generale di Brigata Michele Cucuglielli, comandante del Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche), la struttura che coordina tutti i Ris d’Italia, Parma compresa, ha scelto gli studi di Quarto Grado per parlare pubblicamente del delitto di Garlasco. Nell’intervista esclusiva andata in onda il 6 novembre 2026, condotta da Gianluigi Nuzzi, l’ufficiale ha affrontato i nodi più delicati della vicenda: i presunti errori nei laboratori del Ris di Parma durante le indagini del 2007, le ipotesi di contaminazione delle prove e il ruolo dell’Arma nella nuova inchiesta su Andrea Sempio.

«Sento una grande responsabilità»

Il generale ha aperto il confronto con parole misurate: «Per questa vicenda di Garlasco ovviamente io sento profondamente una grande responsabilità. Una grande responsabilità che intanto mi porta a rispettare innanzitutto il dolore delle famiglie e delle persone che sono coinvolte in questa vicenda».

Cucuglielli ha poi rivendicato la continuità del lavoro tecnico-scientifico svolto al fianco dei magistrati, sottolineando che il Racis ha continuato a fornire il proprio contributo all’autorità giudiziaria nonostante il clamore e «alcune manipolazioni». Sollecitato da Nuzzi a chiarire il riferimento, il comandante ha precisato che si trattava di manipolazioni «di carattere mediatico».

Non è mancato il riconoscimento al personale del reparto: «Io ho l’onore di comandare un reparto di grandi professionisti, persone che ogni giorno lavorano con determinazione, lavorano con impegno».

La domanda secca di Nuzzi

Il passaggio più significativo dell’intervista è arrivato quando il conduttore ha chiesto al generale se metterebbe «la mano sul fuoco» per i suoi uomini. La risposta è stata netta: «Assolutamente». Una posizione che Cucuglielli ha subito motivato: «Noi in questa vicenda abbiamo tutto quanto l’interesse come Arma dei Carabinieri a fare piena luce anche sull’operato del nostro personale per evitare delle zone d’ombra».

Il comandante ha spiegato che, per conservare la fiducia dei cittadini, servono trasparenza e rispetto della legalità. Qualora venissero accertati errori o responsabilità individuali, ha assicurato, l’atteggiamento sarà di «piena fermezza»: si indagherà senza esitazioni, perché, per dignità militare e personale, non intende cambiare versione né nascondere alcuna criticità. Un richiamo alla trasparenza che, di per sé, non rappresenta un’ammissione di irregolarità, ma esprime la volontà dell’Arma di chiarire ogni aspetto.

Errori e contaminazioni: «Non si possono escludere»

Sul tema delle possibili contaminazioni e degli scambi di provette, Cucuglielli non si è nascosto: dal punto di vista scientifico e investigativo, ha ammesso, gli errori umani e le contaminazioni delle prove sulla scena del crimine non si possono mai escludere a priori. Sullo stesso argomento era intervenuto nei giorni scorsi anche l’ex generale Gianpietro Lago, difendendo il lavoro dei Ris.

Il comandante ha però descritto nel dettaglio il sistema di controllo interno pensato per ridurre al minimo il rischio. La catena di responsabilità prevede che l’analista sottoponga il risultato a un supervisore, il quale verifica anche il metodo e il rispetto delle procedure; il direttore del laboratorio firma infine la relazione conclusiva. Un esito dubbio viene discusso lungo tutta questa filiera e, se i dubbi permangono, non viene portato al confronto.

Il contributo alla nuova indagine su Andrea Sempio

Per la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, Cucuglielli ha ricordato le consulenze affidate ad alcuni ufficiali: una riguarda l’impronta 33, un’altra l’approfondimento della ricostruzione della scena del crimine. Il Reparto analisi criminologiche ha inoltre prodotto una nota tecnica sul comportamento e sulla comunicazione dell’indagato, attività che il generale ha tenuto a distinguere dall’esame della personalità.

Il comandante ha poi chiarito una distinzione decisiva: quella tra gli accertamenti delegati al reparto e gli incarichi individuali di consulenza o perizia. Quando un ufficiale viene incaricato direttamente dall’autorità giudiziaria, segue le metodiche del laboratorio, ma le sue valutazioni non passano attraverso la filiera di controllo interno: il professionista risponde del proprio operato esclusivamente al pm che gli ha conferito l’incarico, senza condividere i risultati con nessun altro.

Come riporta ParmaToday, qualcuno ha letto in questa risposta un riferimento all’operato di Marino, che nel 2007 avrebbe potuto ragguagliare – sbagliando, secondo questa interpretazione – l’allora comandante del Ris di Parma Luciano Garofano sulle analisi effettuate sul caso Garlasco.

Kit del Dna e impronta sul pigiama: cosa cambia rispetto al 2007

Sul fronte tecnico, Cucuglielli ha spiegato che i kit attualmente in uso consentono di esaminare 24 regioni del Dna, contro le 15 del 2007. Alcune tracce che all’epoca davano risultati negativi o difficili da interpretare, ha osservato, oggi potrebbero rivelarsi utili al confronto.

Alla domanda di Nuzzi sull’impronta sul pigiama di Chiara Poggi, il generale ha frenato le aspettative: ottenere da un tessuto un’impronta utile al confronto è «estremamente raro», perché la trama tende a disperdere il disegno delle creste, cancellando le caratteristiche necessarie all’identificazione.

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