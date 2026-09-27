Il Garibaldi lascia l’Italia: l’ex portaerei della Marina diventa KRI Sriwijaya-100 e apre una nuova fase in Indonesia

Il Giuseppe Garibaldi ha ammainato il Tricolore ed è entrato ufficialmente nella flotta della Marina indonesiana con il nome di KRI Sriwijaya-100. La storica unità della Marina Militare italiana ha completato il trasferimento dall’Italia all’Indonesia e, al termine della navigazione, è stata protagonista della cerimonia di cambio bandiera nel porto di Tanjung Priok, a Giacarta Nord.

L’evento si è svolto giovedì 24 settembre 2026 presso il Molo 107 dello scalo indonesiano, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, e del Capo di Stato Maggiore della Marina indonesiana, ammiraglio Muhammad Ali.

Il cambio bandiera a Giacarta: il Garibaldi diventa KRI Sriwijaya-100

La cerimonia ha sancito il passaggio formale dell’unità dalla Marina Militare italiana alla Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, la Marina militare dell’Indonesia. Con l’ammainabandiera italiana e l’alzabandiera indonesiana, il Giuseppe Garibaldi ha assunto la nuova denominazione di KRI Sriwijaya-100.

Il passaggio non rappresenta soltanto un cambio di insegna, ma anche una trasformazione di identità operativa. L’unità, che per decenni ha rappresentato uno degli assetti più riconoscibili della flotta italiana, viene ora integrata nel dispositivo navale indonesiano, in un contesto di rafforzamento delle capacità marittime del Paese.

Dopo l’adozione ufficiale della bandiera biancorossa, la cerimonia è proseguita con l’insediamento del comandante del KRI Sriwijaya-100. L’atto è stato presieduto personalmente dal comandante in capo delle Forze armate nazionali indonesiane, generale Agus Subiyanto.

Una traversata di 25 giorni tra Suez, Mar Rosso e Oceano Indiano

Prima dell’arrivo a Giacarta, l’unità ha completato un lungo trasferimento dall’Italia all’Indonesia. La navigazione è durata 25 giorni e ha coperto una distanza di circa 6.870 miglia nautiche.

La rotta ha attraversato alcuni dei principali passaggi marittimi strategici tra Mediterraneo e Indo-Pacifico, passando per il Canale di Suez, il Mar Rosso e l’Oceano Indiano. Durante il viaggio verso l’Indonesia, la nave ha effettuato scali in Egitto, Arabia Saudita e Sri Lanka.

Le soste sono state necessarie per esigenze logistiche, attività di rifornimento e supporto tecnico, consentendo all’unità di completare il trasferimento fino al porto di Tanjung Priok.

Il ruolo del KRI Sriwijaya-100 nella Marina indonesiana

Secondo quanto comunicato dal servizio informazioni della Marina indonesiana, l’impiego del KRI Sriwijaya-100 sarà orientato anche alle operazioni militari diverse dalla guerra.

In particolare, l’unità potrà essere utilizzata per interventi di soccorso in caso di calamità, attività di assistenza umanitaria e missioni di supporto alla popolazione. Si tratta di ambiti considerati centrali per un Paese come l’Indonesia, caratterizzato da una geografia insulare complessa e da ampie aree marittime da controllare e proteggere.

La Marina indonesiana ha evidenziato come l’ingresso in servizio del KRI Sriwijaya-100 rappresenti un passo nel percorso di rafforzamento e modernizzazione della flotta.

Indonesia, una nuova capacità navale per la sicurezza marittima

L’acquisizione dell’ex Giuseppe Garibaldi si inserisce nella volontà dell’Indonesia di potenziare le proprie capacità navali e consolidare la sicurezza dei territori marittimi nazionali.

Il Paese attribuisce grande importanza al controllo delle proprie acque e alla protezione delle rotte marittime, in un’area strategica per i traffici commerciali e per gli equilibri dell’Indo-Pacifico.

La Marina indonesiana ha sottolineato che l’iniziativa dimostra l’impegno di Giacarta per la difesa e la sicurezza dei propri territori marittimi, oltre alla volontà di affrontare le future sfide legate alla sicurezza marittima.

Un passaggio simbolico per la storia del Garibaldi

Il cambio bandiera del Giuseppe Garibaldi a Giacarta assume un forte valore simbolico. L’unità ha rappresentato per anni una componente di rilievo della Marina Militare italiana e ora prosegue la propria storia operativa sotto una nuova bandiera.

Con il nome di KRI Sriwijaya-100, la nave entra in una fase completamente diversa della propria vita militare, al servizio della Marina indonesiana e delle esigenze strategiche di un Paese che continua a investire nel rafforzamento della propria presenza navale.

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