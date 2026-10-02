Ex capo Polizia Gabrielli entra in politica. E su Vannacci attacca il governo Meloni

Chi è l’uomo che ha guidato Polizia, Protezione civile e intelligence

Dopo trentotto anni passati nelle istituzioni, Franco Gabrielli ha scelto il momento e il modo per tornare alla politica. Lo ha fatto con un’intervista al Corriere della Sera, pubblicata il 2 ottobre, in cui l’ex capo della Polizia annuncia il proprio impegno diretto nel progetto di Ernesto Maria Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate che da mesi sta costruendo la piattaforma politica Più Uno.

Il curriculum di Gabrielli è tra i più densi della storia recente dello Stato: capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto di Roma, capo della Polizia dal 2016 al 2021, poi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’intelligence nel governo Draghi. Un profilo che pesa, e che lui stesso non intende minimizzare.

“Ho deciso”: la scelta di non aspettare un incarico

Il tono dell’intervista è quello di chi ha chiuso una riflessione lunga. «Ho deciso. Avrei potuto aspettare la nascita di un governo che mi affidasse magari qualche incarico. Ma non è questo che mi interessa. Credo sia più importante impegnarsi in prima persona nella costruzione di una nuova idea di Paese».

Alla domanda se intenda fondare un proprio partito, la risposta è secca: «No. Non mi avventurerò in solitaria ma accompagnerò un progetto già in cammino: quello di Ernesto Maria Ruffini». Il motivo, spiega, è che in quel percorso «ho riconosciuto valori molto vicini ai miei». E aggiunge una precisazione che vuole essere anche una presa di distanza dalle logiche di posizionamento: «Lo faccio senza chiedere ruoli o garanzie: prima viene il progetto, poi il resto».

Più Uno non sarà un centro “equidistante”: la collocazione è nel centrosinistra

Gabrielli chiarisce subito dove si colloca l’operazione, sgombrando il campo da ambiguità sul posizionamento di Più Uno. «Non cerchiamo equidistanza tra destra e sinistra. Non immaginiamo un centro autosufficiente, destinato all’irrilevanza. La nostra collocazione è nel centrosinistra, con l’ambizione di renderlo più largo, credibile e capace di governo».

Il bersaglio polemico è il modello delle coalizioni costruite solo in funzione dell’avversario: «Non una somma di sigle unite contro qualcuno; un’alleanza costruita attorno a un’idea del Paese».

Sulla scomparsa del centro dalla scena politica italiana, l’ex prefetto parla di «un segno di uno smarrimento profondo», ma indica una strada: «Si può essere moderati nel metodo e radicali negli obiettivi. Radicali significa andare alla radice delle disuguaglianze, della precarietà, dell’insicurezza; moderati nel metodo significa cercare confronto, mediazione e condivisione». Due i riferimenti dichiarati: «La Costituzione come metodo, e l’uguaglianza come traguardo».

Quanto agli interlocutori, Gabrielli cita «innanzitutto le persone che hanno accompagnato Ernesto Ruffini nella costruzione di Più Uno» e apre ad Alessandro Onorato e alle «altre esperienze civiche e riformiste», con cui il confronto è «non soltanto possibile, ma utile».

Il passaggio su Vannacci: “Dice oggi quello che Meloni diceva all’opposizione”

È il punto dell’intervista destinato a far discutere di più. Interrogato sulla crescita nei sondaggi di Roberto Vannacci, Gabrielli non sceglie la via diplomatica: «Il successo di Vannacci è anche la dimostrazione del fallimento del governo, soprattutto sui temi dell’immigrazione e della sicurezza».

Poi la stoccata rivolta direttamente a Palazzo Chigi: «Vannacci dice oggi molte delle cose che Giorgia Meloni diceva quando era all’opposizione». Un giudizio che, venendo da chi ha guidato per cinque anni la Polizia di Stato, assume un peso diverso rispetto alla consueta dialettica tra i partiti.

Il nodo dei “dossier”: “Le informazioni appartengono allo Stato, non a me”

Gabrielli affronta anche il tema più delicato per chi passa dai vertici della sicurezza alla competizione politica: il patrimonio di informazioni accumulato in anni al comando della Polizia e con la delega ai servizi. La risposta è netta. Quelle informazioni «non appartengono alla persona che ricopre quell’incarico; appartengono allo Stato e restano protette dalla legge e dal dovere di riservatezza».

Sui dossieraggi va oltre: «Posso essere molto netto: non li ho mai praticati e non fanno parte della mia cultura istituzionale». E rivendica il valore della propria esperienza, che «non si esaurisce nella polizia: comprende la protezione civile, l’intelligence, la gestione delle emergenze e il funzionamento concreto della macchina pubblica».

Le radici democristiane e l’articolo 54 della Costituzione

Nell’intervista l’ex capo della Polizia ricostruisce anche il proprio percorso personale prima dell’ingresso nelle istituzioni: «Dai 14 ai 24 anni ho militato nel Movimento giovanile della Democrazia cristiana, arrivando a responsabilità nazionali. Poi scelsi un altro modo di servire il Paese».

Un’esperienza che Gabrielli presenta come continuità, non come rottura: «Per trentotto anni ho lavorato nelle istituzioni, avendo come faro l’articolo 54 della Costituzione: disciplina e onore. Non rinnego nulla e non cambio natura. Torno alla politica con la stessa idea di servizio che ha accompagnato tutta la mia vita pubblica».

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