Francia, riparte il servizio militare: 3.000 giovani in uniforme e un piano da 50.000 arruolati l’anno

La Francia riporta i giovani nelle caserme. Da settembre 2026 prende il via il nuovo Servizio nazionale volontario, un impegno militare di dieci mesi destinato ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 25 anni. La prima coorte sarà composta da circa 3.000 volontari, selezionati in base al profilo, alle competenze e alla motivazione.

Il nuovo dispositivo nasce dopo la messa in estinzione del Service national universel, il Servizio nazionale universale lanciato nel 2019 e mai realmente decollato nella forma immaginata all’origine. Al suo posto Parigi introduce ora un modello più ristretto, ma decisamente più operativo: volontario, selettivo ed esclusivamente militare.

Un servizio di dieci mesi nelle Forze armate francesi

Il nuovo Servizio nazionale francese avrà una durata complessiva di dieci mesi. Il percorso inizierà con una fase di formazione militare iniziale, della durata di circa un mese, dedicata alla vita collettiva, alla disciplina, allo sport, al combattimento, al primo soccorso, al civismo e ai valori militari.

Dopo questa prima fase, i giovani saranno assegnati per nove mesi a un’unità dell’Esercito, della Marine nationale, dell’Aeronautica e Spazio o degli altri ambiti previsti dalle Forze armate francesi. Le missioni, almeno in questa fase, si svolgeranno esclusivamente sul territorio nazionale, nella Francia metropolitana e nei territori d’Oltremare.

Il governo francese ha chiarito che non si tratta di un ritorno immediato alla leva obbligatoria: il nuovo servizio resta volontario. Tuttavia, il suo carattere militare e la sua progressiva crescita numerica lo rendono uno degli strumenti più importanti della nuova strategia francese di rafforzamento della difesa.

800 euro al mese, vitto e alloggio: cosa riceveranno i volontari

I giovani selezionati percepiranno una solde di almeno 800 euro lordi al mese, al netto di eventuali premi aggiuntivi. Il dispositivo prevede inoltre la copertura di diversi servizi essenziali durante il periodo di impiego, tra cui vitto, alloggio e supporti logistici connessi alla vita militare.

Il nuovo servizio è pensato anche per integrarsi con i percorsi di studio. In Francia potrà essere svolto, in particolare, nell’ambito di un anno di cesura e sarà collegato alla piattaforma Parcoursup, il sistema nazionale utilizzato dagli studenti francesi per l’accesso all’istruzione superiore.

Le autorità francesi puntano a intercettare profili diversi: non solo giovani interessati a una carriera militare tradizionale, ma anche candidati con competenze tecniche e specialistiche. Tra le missioni citate figurano ambiti come droni, cyberdifesa, logistica, meccanica, genio, supporto operativo e funzioni tecniche.

Perché Parigi cambia passo sulla difesa

La decisione arriva in un contesto di forte deterioramento dello scenario internazionale. Il Ministero delle Armate francese collega esplicitamente il nuovo servizio alla necessità di rafforzare la resilienza nazionale, consolidare il rapporto tra Forze armate e società e adattare il modello di difesa alle minacce future.

L’obiettivo non è soltanto offrire un’esperienza formativa ai giovani, ma anche creare un bacino più ampio di cittadini con una preparazione militare di base. Per le Forze armate, questo significa poter individuare potenziali futuri militari di carriera, rafforzare la riserva e disporre di personale già familiarizzato con la vita in uniforme.

Il capo di Stato maggiore delle Armate francesi, generale Fabien Mandon, ha spiegato che il servizio nazionale ha senso solo se utile sia ai giovani sia alle Forze armate. Per questo il modello sarà selettivo e costruito intorno alle esigenze operative, non come semplice esperienza simbolica.

Dai 3.000 volontari iniziali a 50.000 entro il 2035

La partenza sarà graduale. Nel 2026 sono attesi circa 3.000 giovani, con una crescita progressiva negli anni successivi. Secondo le indicazioni ufficiali francesi, il dispositivo dovrebbe salire a 4.000 volontari l’anno seguente e arrivare, nel lungo periodo, fino a 50.000 giovani all’anno entro il 2035.

Si tratta di una trasformazione significativa per uno strumento che nasce come volontario, ma che guarda chiaramente a un rafforzamento strutturale del capitale umano della difesa francese. L’Esercito di terra sarà il principale beneficiario della prima fase, con una quota rilevante dei posti disponibili già dal 2026.

Il costo resta uno dei nodi centrali. Le stime circolate in Francia indicano una spesa molto elevata per sostenere il nuovo dispositivo, soprattutto se la crescita numerica dovesse procedere fino agli obiettivi fissati per il 2035. Una parte importante delle risorse sarà legata all’adattamento delle infrastrutture militari, alla formazione e alla gestione logistica dei volontari.

Il fallimento del Servizio nazionale universale

Il nuovo modello arriva dopo le difficoltà del Service national universel, il progetto voluto negli anni scorsi per rafforzare coesione nazionale, cittadinanza e cultura dell’impegno tra i giovani. Il SNU era stato concepito come un percorso più ampio, non esclusivamente militare, ma la sua generalizzazione si è scontrata con ostacoli organizzativi, costi elevati e risultati inferiori alle aspettative.

Nel 2025 il governo francese ha avviato la messa in estinzione del SNU, aprendo la strada alla creazione di un nuovo servizio militare volontario. Il cambio di impostazione è netto: meno universalismo, più selezione; meno educazione civica generalizzata, più addestramento militare e impiego concreto nelle Forze armate.

Il messaggio politico è chiaro: in una fase di crescente instabilità internazionale, Parigi sceglie di investire su uno strumento capace di produrre effetti diretti sulla preparazione della popolazione e sulla capacità delle Forze armate di attrarre giovani competenze.

La leva obbligatoria torna nel dibattito europeo

Il caso francese si inserisce in una tendenza più ampia. In diversi Paesi europei il tema della leva obbligatoria è tornato al centro del dibattito strategico, mentre alcuni Stati mantengono o hanno rafforzato forme di coscrizione militare.

Paesi come Grecia, Cipro ed Estonia prevedono già sistemi di servizio militare obbligatorio. Anche la Croazia ha discusso e avviato il ritorno di forme di addestramento militare obbligatorio, in un quadro segnato dalla guerra in Ucraina, dal rafforzamento del fianco orientale della NATO e dalla necessità di aumentare la prontezza delle società europee.

La Francia, per ora, non reintroduce la leva. Ma il nuovo Servizio nazionale volontario potrebbe diventare un laboratorio decisivo. Se il dispositivo riuscirà ad attrarre giovani, formare competenze e alleggerire la pressione sulle Forze armate professionali, potrà rappresentare un modello intermedio tra esercito professionale e coscrizione obbligatoria.

Un segnale politico e militare per tutta l’Europa

Il ritorno di un servizio militare volontario in Francia non è un dettaglio amministrativo. È un segnale politico e strategico che riflette il cambio di clima in Europa. Dopo decenni in cui molti Paesi avevano ridotto o sospeso la leva, il tema della mobilitazione della società torna a essere centrale.

Per Parigi, la sfida sarà duplice: rendere il servizio abbastanza attrattivo per i giovani e, allo stesso tempo, realmente utile alle esigenze operative delle Forze armate. Il successo del progetto dipenderà dalla qualità della formazione, dalla concretezza delle missioni e dalla capacità di trasformare dieci mesi in uniforme in un’esperienza riconosciuta anche nella vita civile.

Con i primi 3.000 volontari in arrivo da settembre 2026 e un obiettivo di 50.000 arruolati all’anno entro il 2035, la Francia apre una nuova fase nel rapporto tra giovani, difesa e sicurezza nazionale. Un esperimento che sarà osservato con attenzione anche dagli altri Paesi europei.

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