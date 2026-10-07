Foto di Hjorth bendato in caserma: condanna definitiva per il carabiniere che la scattò e la girò su WhatsApp

È diventata definitiva la condanna a cinque mesi per il carabiniere che nel luglio 2019 fotografò Gabriel Natale Hjorth ammanettato e bendato all’interno della caserma di via in Selci, a Roma, e poi fece circolare l’immagine in un gruppo WhatsApp. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva ridotto la pena da un anno a cinque mesi per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Si chiude così, a sette anni di distanza, uno dei capitoli collaterali più controversi della vicenda legata all’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Lo scatto che fece il giro del mondo

La fotografia venne realizzata poche ore dopo il fermo dei due giovani americani, nelle fasi immediatamente successive al delitto. Nell’immagine, Natale Hjorth compare seduto davanti a una scrivania della caserma, circondato da militari in divisa, con le mani ammanettate dietro la schiena e una benda sugli occhi. Lo scatto, inviato in una chat con alcuni colleghi, uscì rapidamente da quel perimetro e finì sulle prime pagine dei giornali e nei telegiornali di tutto il mondo, trasformandosi nell’immagine simbolo di quei giorni.

Il caso emerse nel corso delle indagini collaterali a quelle sull’omicidio e scatenò un’ondata di polemiche. L’Arma dei Carabinieri e le istituzioni definirono subito la foto “inaccettabile”, e la Procura di Roma aprì un fascicolo che portò a processo sia il carabiniere, per la diffusione dell’immagine, sia il collega che aveva materialmente bendato il giovane, poi condannato a due mesi per misura di rigore non consentita dalla legge.

Il percorso giudiziario: da un anno a cinque mesi

Il procedimento è passato attraverso tre gradi di giudizio. In primo grado, nel novembre 2023, il Tribunale di Roma lo aveva condannato a un anno di reclusione: la Procura aveva chiesto un anno e due mesi, contestando al militare l’abuso d’ufficio e la rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Nelle motivazioni di quella sentenza i giudici avevano sottolineato come la condotta avesse provocato “un danno per Natale Hjorth”, richiamando la norma che tutela “la riservatezza e la dignità della persona arrestata” e che mira “a evitare la spettacolarizzazione delle operazioni di polizia“.

La Corte d’Appello di Roma aveva poi ridimensionato la pena a cinque mesi per il solo reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. La difesa ha quindi presentato ricorso in Cassazione, ma i giudici della Suprema Corte hanno confermato integralmente la decisione di secondo grado, rendendola irrevocabile.

Il delitto di Prati e la notte del 26 luglio 2019

La vicenda nasce dalla notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, quando il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, venne ucciso con undici coltellate nel quartiere Prati, a Roma, mentre era in servizio in borghese insieme al collega Andrea Varriale. I due militari erano intervenuti dopo un tentativo di estorsione messo in atto da due turisti americani in vacanza nella Capitale, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, al termine di una compravendita di droga finita male a Trastevere.

Durante il processo i due giovani si sono sempre difesi sostenendo di non aver capito che si trovavano davanti a dei carabinieri e di aver agito perché spaventati. Una versione che i giudici non hanno mai ritenuto sufficiente a escludere la responsabilità penale.

Le condanne definitive per i due americani

Dopo un lungo iter processuale, con l’ergastolo inflitto in primo grado nel 2021, successivamente annullato dalla Cassazione e rideterminato in due ulteriori processi d’appello, le condanne per i due americani sono ormai definitive. Per Finnegan Lee Elder, l’autore materiale delle coltellate, la pena a 15 anni e due mesi per omicidio era già irrevocabile da tempo.

Per Gabriel Natale Hjorth, il giovane ritratto nella foto, la condanna è diventata definitiva nell’aprile 2026: la prima sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili i 10 anni, 11 mesi e 25 giorni stabiliti nell’appello ter per concorso anomalo in omicidio. I giudici hanno invece annullato con rinvio la sentenza limitatamente ai profili civili e alla valutazione dell’aggravante legata alla qualifica di pubblici ufficiali della vittima e del collega Varriale. Hjorth si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Fregene, nella casa della nonna.

Una ferita ancora aperta per l’Arma

La sentenza mette un punto fermo anche sul fronte più delicato per l’Arma dei Carabinieri, quello della condotta dei propri uomini nelle ore successive al delitto. La foto del ragazzo bendato aveva infatti spostato per settimane l’attenzione dalla morte di Cerciello Rega alle modalità del fermo, offrendo alla difesa degli americani un argomento mediatico di grande impatto. Con la decisione della Cassazione, la vicenda giudiziaria dello scatto di via in Selci si chiude definitivamente: cinque mesi per un gesto che, a distanza di anni, resta uno dei momenti più discussi di un caso che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana.