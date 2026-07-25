Forze dell’ordine sotto pressione: addestramento, regole di ingaggio e tutele al centro del dibattito

Il sindacato USMIA torna a sollevare il tema della formazione operativa, delle regole di ingaggio e delle protezioni per chi quotidianamente opera in strada. Secondo l’associazione, servirebbero addestramenti continui, dotazioni individuali adeguate e norme chiare e scritte che definiscano quando, come e fino a che punto un operatore può intervenire senza restare esposto a incertezze giudiziarie.

Regole di ingaggio: perché servono e cosa manca in Italia

Le regole di ingaggio, nate in ambito militare, sono diventate in molti Paesi uno strumento tecnico per guidare l’uso della forza anche nelle attività di polizia. In Italia, però, il quadro resta ancorato soprattutto all’art. 53 del codice penale, che disciplina l’uso legittimo delle armi come scriminante, senza un vero e proprio «manuale operativo» vincolante per le forze di polizia nazionali.​

Secondo alcune analisi giornalistiche, come quelle riportate da Infodifesa, il problema non è solo la norma in sé, ma la mancanza di regole tecniche scritte che dettaglino criteri di inseguimento, uso del veicolo come mezzo di coazione, manovre di contenimento e interruzione delle azioni a rischio.​

Registro 45-bis: più tutele formali, ma incertezza operativa

Il recente decreto-legge n. 23 del 2026, convertito in legge 24 aprile 2026, n. 54, ha introdotto il cosiddetto registro Modello 45-bis per le annotazioni preliminari quando il fatto appare commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sul sito del Ministero della Giustizia è disponibile la circolare attuativa del 7 maggio 2026.​

Tuttavia, osserva Infodifesa, cambia il registro ma non il fatto che l’operatore resti comunque dentro un procedimento penale, con tutte le conseguenze in termini di stress psicologico, impatto professionale e esposizione mediatica. Per molti, la vera tutela sarebbe un sistema di regole preventive che, se rispettate, escludano automaticamente la responsabilità penale per il solo esito tragico dell’evento.​

Uso legittimo delle armi: l’art. 53 e i limiti della scriminante

Il cuore normativo resta l’art. 53 del codice penale, che non punisce il pubblico ufficiale che, per adempiere un dovere d’ufficio, fa uso delle armi o di mezzi di coazione fisica quando è «costretto dalla necessità» di respingere una violenza o vincere una resistenza, o di impedire gravi delitti. La giurisprudenza sottolinea che l’uso delle armi deve essere estrema ratio, rispettare i limiti di gradualità e il principio di proporzionalità.​

La scriminante, come spiegato in documenti della Polizia di Stato e in studi di settore, può operare anche durante la fuga dei malviventi, purché questa generi pericoli concreti per terzi e non sia solo un tentativo di conservare la propria libertà. L’eccesso colposo, invece, scatta quando si superano per errore i limiti imposti dalla necessità.​

Cosa chiede USMIA per chi opera in prima linea

Nel documento pubblicato sul proprio sito, USMIA chiede esplicitamente addestramento continuo, protezioni individuali e regole di ingaggio chiare per tutelare «meglio cittadini e operatori in prima linea». Il sindacato sottolinea che senza una formazione costante e dotazioni moderne, gli agenti si trovano a dover decidere in frazioni di secondo, con margini di errore ridottissimi e conseguenze potenzialmente drammatiche.

La richiesta è di passare da un approccio basato quasi esclusivamente sulla valutazione ex post a un modello che definisca parametri tecnici ex ante: quando è lecito inseguire, quando interrompere, quali manovre sono consentite, come utilizzare il veicolo di servizio, come gestire situazioni ad alto rischio senza trasformarle in trappole giudiziarie per chi indossa una divisa.

Il confronto con le missioni internazionali e altri ordinamenti

Un modello spesso citato è quello della legge n. 145 del 2016 sulle missioni internazionali, che prevede la non punibilità del personale militare che, in conformità a direttive e regole di ingaggio, faccia uso di armi o forza per le necessità delle operazioni. La domanda che circola negli ambienti professionali, e in articoli come quelli di Infodifesa, è semplice: se per le missioni all’estero esistono regole scritte e vincolanti, perché non dotare le forze di polizia nazionali di un analogue corpus di regole tecniche per gli interventi sul territorio?

Protezioni, strumenti e tutele concrete sul campo

Oltre alla cornice normativa, il dibattito tocca le dotazioni materiali e le tutele concrete: dispositivi di protezione individuale, sistemi di registrazione degli interventi, strumenti di coazione meno letali (come il taser, già al centro di richieste sindacali), supporto legale e assistenza psicologica continua. Il punto è che nessuna regola, per quanto ben scritta, può funzionare se non si investono risorse adeguate su addestramento, mezzi e persone.

Il tema è anche di percezione pubblica: cittadini e operatori hanno bisogno di sapere che esiste un quadro chiaro, valutabile e controllabile, che renda prevedibili le conseguenze delle decisioni prese in condizioni di stress. Senza questa certezza, si rischia di alimentare sia la sfiducia verso le istituzioni sia la sensazione di abbandono tra chi, ogni giorno, è chiamato a garantire la sicurezza.

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