Milano, Forza Italia sceglie il sottosegretario alla Difesa Perego di Cremnago: ma a destra c’è anche il generale Burgio

Forza Italia rompe gli indugi e mette sul tavolo il proprio nome per Milano. Dopo giorni di indiscrezioni, riunioni, apparizioni televisive e trattative interne al centrodestra, gli azzurri hanno deciso di puntare su Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, come candidato sindaco da proporre alla coalizione per la corsa a Palazzo Marino.

L’annuncio è arrivato da Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, durante la festa nazionale dei giovani azzurri “Azzurra Libertà” a Montesilvano. “Vogliamo offrire alla città un giovane”, ha dichiarato Tajani, indicando di fatto Perego come la proposta azzurra per le comunali milanesi.

Forza Italia esce dall’attesa e punta su Perego

La scelta di Forza Italia segna un passaggio politico importante. Il partito di Tajani non vuole più restare nel ruolo di spettatore mentre nel centrodestra continuano a circolare nomi e ipotesi. Con Perego di Cremnago, gli azzurri provano a imporre un profilo politico, istituzionale e milanese, da sottoporre agli alleati.

La candidatura, almeno per ora, resta una proposta di Forza Italia alla coalizione. Saranno Lega, Fratelli d’Italia e le altre forze del centrodestra a dover decidere se convergere sul sottosegretario alla Difesa o se continuare a valutare alternative.

Ma il messaggio politico è chiaro: Forza Italia ha scelto il suo candidato.

Chi è Matteo Perego di Cremnago

Matteo Perego di Cremnago, 44 anni, milanese, è sottosegretario di Stato alla Difesa nel governo Meloni. Eletto alla Camera dei deputati nel 2018 con Forza Italia, è considerato un volto dell’area moderata del centrodestra e un profilo vicino al mondo istituzionale azzurro.

Laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano, ha seguito anche percorsi di formazione manageriale alla Bocconi, con specializzazioni in marketing e corporate finance. Prima dell’esperienza politica e di governo ha lavorato nel settore privato, con incarichi anche nel gruppo Giorgio Armani.

Nel suo percorso personale e professionale c’è anche il legame con il marchio familiare Cambiaghi, storica azienda milanese attiva nel settore dei cappelli e fondata nell’Ottocento. Un elemento che Forza Italia potrebbe valorizzare per raccontare un candidato radicato nella città, nel suo tessuto produttivo e nella sua tradizione imprenditoriale.

Il ruolo alla Difesa e il possibile gradimento degli alleati

Il profilo di Perego pesa anche per il suo incarico di governo. Da sottosegretario alla Difesa lavora al fianco del ministro Guido Crosetto, figura centrale dell’esecutivo e riferimento di peso nell’area di Fratelli d’Italia.

Proprio il sostegno, o comunque il gradimento, di una parte del mondo vicino alla Difesa potrebbe rendere il nome di Perego più spendibile nel confronto con gli alleati. Forza Italia punta a presentarlo non come una semplice candidatura di bandiera, ma come una proposta capace di tenere insieme moderati, area governativa e centrodestra milanese.

È su questo terreno che si giocherà la prossima fase: trasformare il candidato di Forza Italia nel candidato dell’intera coalizione.

A destra c’è anche Burgio: il quadro si frammenta

La partita milanese, però, non si esaurisce dentro il tavolo dei partiti di governo. A destra si muovono anche altre realtà politiche intenzionate a correre con una propria proposta.

Tra queste c’è Futuro Nazionale, che ha scelto il generale Carmelo Burgio come candidato per le comunali milanesi. La sua presenza complica il quadro e mostra una destra non completamente allineata alla strategia del centrodestra ufficiale.

La candidatura di Burgio rappresenta una possibile alternativa per quell’elettorato che cerca una proposta più identitaria e autonoma rispetto agli equilibri di coalizione. Per Forza Italia e per gli alleati, il tema sarà evitare dispersioni e presentarsi con una linea chiara, soprattutto in una città dove ogni frammentazione può pesare.

Gli altri nomi sul tavolo del centrodestra

Prima dell’accelerazione azzurra, nel centrodestra erano circolati diversi profili. Tra i nomi politici è stato indicato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, sostenuto da una parte dell’area centrista. Nella Lega resta il profilo di Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria del partito.

Sul fronte civico erano stati accostati alla corsa anche il giornalista Giovanni Terzi e l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Nomi diversi tra loro, segno di una coalizione ancora alla ricerca della formula migliore per provare a contendere Palazzo Marino al centrosinistra.

La mossa di Tajani restringe il campo, ma non chiude automaticamente il dossier. Ora il centrodestra dovrà decidere se accettare la proposta di Forza Italia o se continuare il confronto.

Milano resta una sfida difficile per il centrodestra

Milano è una delle piazze più complicate per il centrodestra. La città è governata da anni dal centrosinistra e ha un elettorato spesso diverso da quello che emerge nelle competizioni nazionali. Per questo la scelta del candidato assume un valore strategico.

La campagna elettorale passerà da temi concreti: sicurezza, trasporti, casa, periferie, urbanistica, servizi, attrattività economica e qualità della vita. Su questi dossier Perego di Cremnago dovrà eventualmente costruire una proposta capace di parlare non solo agli elettori tradizionali del centrodestra, ma anche ai moderati, ai professionisti, agli imprenditori e a chi chiede un cambio di passo nell’amministrazione cittadina.

Tajani accelera, ora tocca agli alleati

Con l’annuncio di Tajani, Forza Italia ha scelto di giocare d’anticipo. Il nome è quello di Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, presentato come volto giovane e istituzionale per la sfida milanese.

Ma la coalizione non ha ancora sciolto tutti i nodi. Da una parte c’è la proposta azzurra, dall’altra restano le ambizioni e le sensibilità degli alleati. Sullo sfondo, la candidatura del generale Carmelo Burgio con Futuro Nazionale segnala che a destra la competizione potrebbe non essere unitaria.

Per Forza Italia la scelta è fatta. Per il centrodestra milanese, invece, la vera prova comincia adesso.

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