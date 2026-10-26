Folgore a Milano: chi comanda i 500 parà, cosa potranno fare davvero e fino a quando resteranno in città

I baschi amaranto sono arrivati sotto la Madonnina. Da sabato 24 ottobre 500 paracadutisti della Brigata “Folgore” presidiano il centro di Milano, con cinque blindati Lince parcheggiati davanti a Palazzo Reale e pattuglie sparse tra piazza Duomo, la Galleria e corso Vittorio Emanuele. È la risposta del governo alla guerriglia urbana del 17 e 18 ottobre, ma attorno al loro arrivo si sono accumulate domande, polemiche e qualche imprecisione. Chi li comanda, quanti sono rispetto all’intera Brigata, per quanto tempo si fermeranno e, soprattutto, che cosa possono fare per legge. Proviamo a mettere in ordine i fatti.

Il weekend che ha cambiato tutto: il bilancio degli scontri

Tutto parte da sabato 17 ottobre, quando il corteo contro il carovita organizzato dal movimento “Italia in piazza”, circa cinquemila partecipanti, viene travolto da gruppi di giovanissimi vestiti di nero. Dal corteo si staccano complessivamente circa cinquecento ragazzi che tra via Broletto, piazza Duomo e le vie limitrofe lanciano pietre, bottiglie, bombe carta e persino un estintore contro le forze dell’ordine. Un’auto dei carabinieri viene devastata, un negozio di corso Vittorio Emanuele svaligiato, parti della pavimentazione divelte per farne proiettili. Sul sagrato del Duomo tre incappucciati isolano un agente dal cordone e lo prendono a calci.

Il conto per chi era in divisa è pesante. Secondo i dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo la seconda giornata di disordini risultavano 14 operatori feriti tra Polizia di Stato (10) e Polizia locale (4), mentre tra i carabinieri i contusi nel fine settimana sono stati una trentina, 25 dei quali portati sabato nei pronto soccorso di Policlinico e Fatebenefratelli. Nessuno in condizioni gravi, ma tra i colpiti c’è il dirigente di polizia Angelo De Simone, raggiunto alla testa da un sampietrino. A livello nazionale, nella sola giornata di sabato, il Viminale ha contato 141 feriti tra le forze dell’ordine nelle varie piazze da Milano a Torino, Bologna e Brescia.

Domenica 18 ottobre la scena si ripete con assalti a macchia di leopardo tra Duomo, Cairoli, Cordusio e la zona della Stazione Centrale. Alla fine delle due giornate i numeri parlano di 271 persone accompagnate in Questura, di cui 220 minorenni, 32 arresti (23 minori) e 174 fermi di prevenzione. Confcommercio ha stimato danni iniziali superiori ai 500mila euro, cifra poi rivista al rialzo oltre il milione.

Chi comanda la Folgore e da dove arrivano i parà

La Brigata paracadutisti “Folgore” ha il suo Comando a Livorno ed è guidata dal Generale di Brigata Dario Paduano, nome in codice “Aquila 1”, che ha preso il comando della grande unità e ne ha diretto nel 2026 l’esercitazione Combat Dome ad Altopascio alla presenza del ministro Crosetto. È una formazione che conta diverse migliaia di militari, distribuiti tra il 186° e il 187° Reggimento paracadutisti (Siena e Livorno), il 183° “Nembo” di Pistoia, l’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti di Legnago, il 185° Reggimento artiglieria paracadutisti di Bracciano, il 184° Reggimento Comunicazioni e Supporto Tattico “Nembo”, il Reggimento Logistico, il 3° Reggimento “Savoia Cavalleria” di Grosseto e il Centro Addestramento di Paracadutismo di Pisa, l’unico ente della Difesa che forma al lancio le aviotruppe e i Corpi armati dello Stato.

Per Milano la Brigata ha dovuto fare i conti con gli impegni già in corso, tra missioni all’estero e altri incarichi. Il grosso del contingente proviene dal 186° Reggimento di Siena, affiancato da aliquote del 187° di Livorno e del 3° “Savoia Cavalleria” di Grosseto. Si tratta di militari che Strade Sicure la conoscono già: la Folgore partecipa all’operazione da anni, anche in contesti delicati come quello della Stazione Termini a Roma. Il vicepremier Matteo Salvini, in Prefettura a Milano, li ha descritti come uomini «con un’età media superiore ai 40 anni e che hanno fatto esperienze all’estero».

Quanti sono e quanto resteranno

I 500 militari aggiuntivi si sommano ai 6.800 già impiegati in Strade Sicure in tutta Italia, di cui 6.630 dell’Esercito e il resto di Marina e Aeronautica, distribuiti in 58 province e 11 raggruppamenti. Il Raggruppamento Lombardia–Trentino Alto Adige, che oggi conta 950 soldati, sale così a circa 1.450 unità, diventando uno dei più consistenti del Paese dopo quello del Lazio.

Il mandato ha una scadenza precisa: i parà resteranno a Milano fino al 31 dicembre 2026. La decisione è stata presa al vertice di Palazzo Chigi del 19 ottobre, presieduto da Giorgia Meloni, e formalizzata il giorno dopo dal Consiglio dei ministri straordinario che ha approvato il decreto-legge sulla sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità minorile. Il provvedimento, diventato il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, è in vigore dal 23 ottobre e attende la conversione in Parlamento. Il ministero della Difesa ha garantito l’arrivo del contingente «in tempi ristrettissimi» proprio sfruttando la capacità di rapido dispiegamento della Brigata.

Cosa faranno concretamente in città

La nota ufficiale dell’Esercito è dettagliata. La Folgore assume il comando dell’unità che si affianca al Raggruppamento Lombardia. L’impiego è stato concordato con il Viminale, è coordinato dalla Prefettura di Milano e attuato dalla Questura. Sul terreno significa presidi fissi e pattugliamenti mobili nel centro storico e nelle aree più sensibili, con squadre dotate di veicoli protetti e una riserva in prontezza pronta a intervenire in caso di necessità. Un dispositivo più contenuto copre le stazioni ferroviarie individuate come principali punti di afflusso dei manifestanti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che i compiti sono fissati da un «piano di impiego dettagliatissimo» definito dal prefetto, con una mobilità sul territorio «maggiore rispetto al solito»: i militari «potranno pattugliare, fermare le persone, adottare le iniziative conseguenti a quello che dovessero rilevare». Il sindaco Giuseppe Sala, dopo le polemiche iniziali sulla scarsa presenza di forze dell’ordine sabato 17, ha chiuso il caso: «Non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari, che avranno un ruolo anche dinamico». Accanto ai parà operano 5.000 agenti di polizia e carabinieri, la Polizia locale con tutte le forze disponibili e i suoi droni, e squadre mobili pronte a spostarsi.

Il debutto, sabato 24 ottobre, è coinciso con una giornata di massima allerta in tutta Italia: oltre 150 perquisizioni in 22 città, un centinaio di identificati, negozi del centro con le vetrine protette da pannelli di legno e la Rinascente chiusa alle 15. A Milano la giornata è trascorsa senza i disordini temuti, mentre a Torino sono volati razzi e bottiglie contro la polizia.

Il braccio di ferro nel governo e lo stop del Quirinale

Dietro il dispiegamento c’è stato un confronto acceso. Nelle prime bozze del decreto, anticipate dalla stampa, si ipotizzava di attribuire ai 500 militari la qualifica di agente di polizia giudiziaria, con la possibilità di procedere ad arresti. La linea era sostenuta dalla Lega e dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che alla vigilia aveva chiesto «poteri adeguati» per i soldati: «Altrimenti dovete spiegarmi cosa faranno». L’opzione è caduta il 20 ottobre, quando dal Quirinale è arrivato il segnale che estendere le funzioni di polizia giudiziaria ai militari sarebbe stato un azzardo giuridico. Risolto quel nodo, Sergio Mattarella ha dato il via libera al provvedimento. Il compromesso tra Piantedosi e Crosetto è stato trovato in Consiglio dei ministri: i parà pattugliano e vigilano, ma con le stesse prerogative di tutti gli altri militari di Strade Sicure.

Agenti di pubblica sicurezza, non di polizia giudiziaria: cosa significa

Qui vale la pena fare chiarezza, perché l’assenza di funzioni di polizia giudiziaria non vuol dire assenza di poteri. Il riferimento è l’articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, convertito dalla legge 125/2008, che l’articolo 8 del nuovo decreto 190/2026 richiama espressamente nei commi 1, 2 e 3. Durante il servizio il personale delle Forze armate, con l’eccezione dei Carabinieri che seguono il proprio ordinamento, «agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza». Può quindi svolgere attività di prevenzione, concorrere alla vigilanza e al controllo del territorio e impedire comportamenti pericolosi per le persone o per i luoghi vigilati. Non può invece dirigere indagini né compiere gli atti riservati alla polizia giudiziaria: quando servono accertamenti investigativi, subentrano Polizia e Carabinieri.

Identificazioni e accompagnamento negli uffici

I militari possono identificare le persone durante il servizio e, per completare gli accertamenti o per gli atti di polizia giudiziaria, accompagnarle presso i più vicini uffici della Polizia di Stato o comandi dell’Arma. Non è un potere generale di fermo preventivo: alle persone accompagnate si applica l’articolo 349 del codice di procedura penale, che consente il trattenimento per il tempo strettamente necessario, entro i limiti temporali fissati, solo se la persona rifiuta di farsi identificare o se ci sono elementi sufficienti per ritenere false le generalità o i documenti. Restano gli obblighi di informazione al pubblico ministero.

Perquisizioni sul posto: quando sono ammesse

La legge consente anche perquisizioni immediate su persone e mezzi di trasporto, ma non a discrezione. L’articolo 7-bis rinvia all’articolo 4 della legge 152/1975, modificato nel 2026 e quindi da leggere nella formulazione vigente, che richiede casi eccezionali di necessità e urgenza tali da non permettere un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria. La norma riguarda i servizi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico e le operazioni di polizia, comprese quelle dirette a prevenire reati in luoghi con consistente afflusso di persone.

Servono inoltre circostanze concrete di tempo e di luogo per cui l’atteggiamento o la presenza della persona appaiano un pericolo attuale per la sicurezza o l’incolumità pubblica o individuale. La ricerca è mirata ad armi, esplosivi, strumenti di effrazione o oggetti atti a offendere e può estendersi al veicolo usato per raggiungere il luogo. Ogni perquisizione va verbalizzata e il verbale trasmesso al procuratore della Repubblica entro 48 ore, con copia all’interessato nei casi previsti.

E l’arresto? Una facoltà che vale per chiunque

Strade Sicure non conferisce ai militari un autonomo potere di arresto. Esiste però l’articolo 383 del codice di procedura penale, che permette a ogni cittadino di procedere all’arresto in flagranza nei casi dell’articolo 380 e per i delitti perseguibili d’ufficio, con l’obbligo di consegnare senza ritardo l’arrestato alla polizia giudiziaria. La facoltà vale anche per un parà in servizio, ma non gli attribuisce competenze investigative, non autorizza fermi preventivi ed è vincolata ai presupposti di flagranza fissati dal codice.

Poteri reali, limiti netti

Il quadro che ne esce non descrive né soldati privi di strumenti né “superpoliziotti”. I 500 parà della Folgore a Milano hanno funzioni di pubblica sicurezza e strumenti preventivi precisi: identificazione, perquisizione sul posto nei casi stabiliti, accompagnamento negli uffici di polizia e, come chiunque, la possibilità di intervenire di fronte a un reato in flagranza. Il confine con la polizia giudiziaria resta netto, e proprio su quel confine si è giocata la partita tra governo e Quirinale. Conoscere sia i poteri sia i limiti aiuta a capire che cosa aspettarsi dai baschi amaranto nei prossimi due mesi e, forse, a evitare polemiche inutili o giudizi superficiali su chi oggi presidia piazza Duomo.

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