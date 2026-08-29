In mimetica tra i turisti: si fingono operatori del Col Moschin, denunciata una coppia

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La passeggiata in uniforme nel cuore del lago di Garda

Passeggiavano tra i turisti nel centro storico di Lazise, sul lago di Garda, indossando una mimetica completa, anfibi, gradi militari e accessori riconducibili all’ambiente delle Forze Armate. Il volto era parzialmente coperto da occhiali scuri e fasce mimetiche, un dettaglio che non è passato inosservato in una giornata estiva particolarmente calda e affollata.

L’episodio risale al 17 agosto 2026 e ha portato alla denuncia di un uomo di 40 anni residente a Lecco e di una donna di 36 anni residente in provincia di Cuneo. I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero inizialmente sostenuto di appartenere a uno dei reparti più prestigiosi dell’Esercito italiano: il 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”.

Una versione che le verifiche della Polizia Locale hanno però smentito.

La segnalazione del vicesindaco e l’intervento della Polizia Locale

A notare per primo la presenza anomala della coppia sarebbe stato il vicesindaco di Lazise, Stefano Marai, insospettito dall’abbigliamento dei due nel pieno centro storico della località veronese.

La segnalazione è stata quindi inoltrata alla Polizia Locale, che ha raggiunto l’uomo e la donna per procedere all’identificazione. Secondo quanto emerso, entrambi avrebbero inizialmente rifiutato di mostrare i documenti agli agenti.

Non solo. La coppia avrebbe dichiarato di essere in servizio e di appartenere al 9º Reggimento “Col Moschin”, reparto d’élite dell’Esercito italiano specializzato nelle operazioni speciali. Avrebbero inoltre sostenuto di essere appena rientrati da una missione e di non poter fornire le proprie generalità per motivi legati alla sicurezza nazionale.

La telefonata al reparto e la smentita

Di fronte a una dichiarazione così delicata, gli agenti hanno deciso di procedere con controlli immediati. La Polizia Locale ha contattato direttamente la caserma del 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” per verificare l’effettiva appartenenza dei due al reparto.

L’esito degli accertamenti ha escluso qualsiasi legame tra la coppia e l’unità militare.

A quel punto, messi di fronte alla smentita, l’uomo e la donna avrebbero cambiato versione, spiegando che quell’abbigliamento era stato scelto “per divertimento” e per passione verso il mondo militare.

Uniformi, gradi e volto coperto: una presenza giudicata anomala

La scena aveva destato particolare attenzione anche per il contesto. Lazise, nel pieno della stagione turistica, era affollata di visitatori. La presenza di due persone in mimetica completa, con gradi e volto parzialmente coperto, ha inevitabilmente attirato sguardi e domande.

Il comandante della Polizia Locale di Lazise, parlando a una televisione locale, ha descritto la situazione come “alquanto anomala”, anche perché la giornata era molto calda e i due erano completamente travisati: occhiali scuri, naso e bocca coperti da un foulard militare.

La domanda arrivata agli agenti era se in zona fosse in corso un’esercitazione militare. Ma, come chiarito dalla Polizia Locale, non era prevista alcuna attività di quel tipo.

Le perquisizioni in albergo e sul fuoristrada

La vicenda non si è conclusa con l’identificazione. Con il coordinamento del Pubblico Ministero di turno, gli agenti hanno disposto ulteriori accertamenti, procedendo alla perquisizione della camera d’albergo occupata dalla coppia e del veicolo 4×4 utilizzato durante il soggiorno sul lago di Garda.

Durante i controlli è stato rinvenuto materiale che ha aggravato la posizione dei due.

Gli agenti hanno sequestrato cinque coltelli, con lame di lunghezza compresa tra 9 e 13 centimetri. Sono stati inoltre trovati diversi stemmi militari, adesivi riconducibili al Ministero della Difesa e un lampeggiante stroboscopico simile a quelli in uso sui mezzi delle forze dell’ordine.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le denunce e le contestazioni

Al termine degli accertamenti, il quarantenne lecchese e la trentaseienne residente nel Cuneese sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

Le ipotesi contestate riguardano le false dichiarazioni a pubblico ufficiale e l’usurpazione di titoli, in relazione alla presunta appartenenza dichiarata al reparto militare.

A queste contestazioni si aggiunge la violazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Decreto Sicurezza, entrato in vigore nell’aprile del 2026, in materia di possesso fuori dall’abitazione di coltelli pronti all’uso senza una motivazione ritenuta valida e concreta.

Dagli accertamenti è emerso che entrambi risultano titolari di un regolare porto d’armi per uso sportivo. Un elemento che, tuttavia, non ha escluso ulteriori contestazioni legate ai coltelli rinvenuti durante le perquisizioni.

Il nodo degli stemmi e del materiale sequestrato

Resta ora da chiarire la natura esatta del materiale sequestrato e il motivo per cui la coppia si trovasse in una località turistica con uniformi, gradi, stemmi e accessori riconducibili all’ambiente militare.

Gli investigatori dovranno verificare se si sia trattato soltanto di una scelta personale legata a una passione per il mondo militare o se vi siano ulteriori profili da approfondire.

La Procura di Verona ha disposto ulteriori accertamenti per definire nei dettagli la posizione dei due.

La “missione” finita davanti agli agenti

Quella che, secondo la versione fornita successivamente dalla coppia, avrebbe dovuto essere una semplice passeggiata “per divertimento”, si è trasformata in un intervento della Polizia Locale, in perquisizioni e in una denuncia all’Autorità giudiziaria.

Nel pieno centro storico di Lazise, tra famiglie e turisti, la presenza di due persone in mimetica completa e con il volto parzialmente coperto ha fatto scattare controlli immediati. La presunta appartenenza al Col Moschin è stata smentita dagli accertamenti ufficiali e il materiale trovato in albergo e nel veicolo ha portato al sequestro di coltelli, stemmi, adesivi e lampeggiante.

Per il 40enne residente a Lecco e la 36enne residente nel Cuneese, la passeggiata sul lago di Garda si è conclusa con una denuncia e con un’indagine ancora aperta.

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