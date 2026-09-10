Finanziere accerchiato e pestato a sangue da minorenni a Bari: cosa è successo nel parcheggio di Poggiofranco

Un finanziere sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di minorenni in un’area di parcheggio nel quartiere Poggiofranco, a Bari. Secondo quanto emerso finora, il militare avrebbe sorpreso alcuni giovanissimi mentre armeggiavano tra automobili in sosta e sarebbe intervenuto per verificare quanto stesse accadendo.

Proprio dopo l’intervento, il finanziere sarebbe stato aggredito dal gruppo. Sopraffatto dal numero degli aggressori, sarebbe stato colpito con violenza fino a riportare ferite tali da rendere necessario il ricovero in ospedale.

Il militare ricoverato: prognosi superiore a 52 giorni

La violenza dell’aggressione avrebbe causato al finanziere lesioni giudicate guaribili in oltre 52 giorni. Un dato che conferma la gravità dell’episodio e che ha immediatamente acceso l’attenzione degli investigatori su quanto avvenuto nel parcheggio di Poggiofranco.

Al momento, la ricostruzione resta ancora al vaglio degli inquirenti. Gli elementi raccolti dovranno chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione, il numero dei ragazzi coinvolti e l’eventuale collegamento con altri episodi analoghi registrati nella stessa zona della città.

Indaga il Commissariato Bari Nuova Carrassi

Sul caso sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato Bari Nuova Carrassi. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni fase dell’accaduto e per identificare i responsabili dell’aggressione al militare.

Sull’episodio viene mantenuto uno stretto riserbo investigativo, anche in considerazione del possibile coinvolgimento di minorenni. Proprio l’età dei presunti aggressori impone particolare cautela nella diffusione di informazioni e nello sviluppo degli accertamenti.

Violenza giovanile tra Carrassi e Poggiofranco: gli altri episodi sotto esame

Il Commissariato sta approfondendo anche altri casi di violenza giovanile avvenuti durante l’estate tra i quartieri Carrassi e Poggiofranco. Tra gli episodi al vaglio degli investigatori figura l’aggressione avvenuta nel giardino del “Punto X” in via Posca, dove due minorenni avrebbero aggredito un coetaneo.

In quella circostanza, uno dei presunti responsabili sarebbe già stato identificato. Anche questo episodio rientra nel quadro di accertamenti condotti dagli agenti per comprendere se vi siano dinamiche ricorrenti o gruppi di giovanissimi coinvolti in più azioni violente sul territorio.

Massima cautela sugli sviluppi dell’inchiesta

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’attività d’indagine. La priorità resta quella di ricostruire con precisione quanto accaduto nel parcheggio di Poggiofranco e accertare le responsabilità dei minori eventualmente coinvolti.

L’aggressione al finanziere rappresenta un episodio particolarmente grave, sia per la violenza descritta sia per il contesto in cui sarebbe maturata: un intervento del militare dopo aver notato movimenti sospetti tra alcune auto in sosta. Saranno ora gli accertamenti del Commissariato Bari Nuova Carrassi a chiarire tutti i dettagli della vicenda.

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