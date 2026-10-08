«20 milioni risparmiati ogni mese»: Figliuolo svela i retroscena e i conti ereditati nel 2021

Figliuolo in Commissione Covid: «Nessun maxi appalto e mai mediatori». Il generale rivendica la svolta logistica della campagna vaccinale

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19 per ricostruire l’attività svolta durante il suo mandato da commissario straordinario, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2022. Un’audizione lunga e densa, nella quale l’ex commissario ha illustrato numeri, contratti, criticità ereditate, scelte operative e rapporti con Governo, Ministero della Salute, Regioni, Forze Armate e strutture sanitarie.

Il profilo più rilevante riguarda il ruolo decisivo della componente militare nella gestione dell’emergenza: logistica, catena del freddo, hub vaccinali, trasporti, team sanitari mobili, controllo dei magazzini e sala operativa 24 ore su 24. Figliuolo ha descritto la campagna vaccinale come una grande operazione nazionale, sanitaria ma soprattutto logistica, nella quale la Difesa ha garantito continuità, rapidità e capacità di coordinamento.

La struttura a Palazzo Caprara e il ruolo delle Forze Armate

Figliuolo ha ricordato che, dopo il suo insediamento, la nuova struttura commissariale fu collocata presso Palazzo Caprara del Ministero della Difesa e costituita con ordinanza dell’11 marzo 2021.

La struttura era composta prevalentemente da personale militare proveniente da Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, impiegato con incarico secondario e senza oneri aggiuntivi rispetto ai rispettivi incarichi ordinari.

Il generale ha sottolineato che anche i consulenti operarono a titolo gratuito. Tra questi, il professor Guido Rasi, già direttore dell’Agenzia europea per i medicinali, indicato come consulente sanitario. Alla struttura furono affiancati anche un magistrato della Corte dei Conti per il supporto giuscontabile e un avvocato dell’Avvocatura generale dello Stato per il settore legale.

«Dovevo trasformare l’emergenza in un sistema organizzato»

Nel suo intervento iniziale, Figliuolo ha spiegato che il mandato ricevuto non consisteva più soltanto nel fronteggiare la fase più acuta della pandemia, ma nel trasformare una risposta straordinaria in un sistema organizzato, capillare e sostenibile.

Le priorità indicate furono: accelerare la campagna vaccinale, garantire la continuità dei rifornimenti, razionalizzare le risorse, controllare le scorte, sviluppare piattaforme informative affidabili e mantenere il raccordo con Regioni, Province autonome, Ministeri, Protezione civile, Forze Armate, strutture sanitarie e operatori economici.

«Occorreva garantire continuità amministrativa e contrattuale, assicurare l’approvvigionamento dei materiali, imprimere un’accelerazione decisiva alla campagna vaccinale», ha affermato.

Il passaggio da Arcuri: 5,9 miliardi disponibili, 10.800 fatture da processare

Al momento del subentro al commissario Domenico Arcuri, la situazione finanziaria evidenziava 5,9 miliardi di euro affluiti nella disponibilità commissariale, 3,5 miliardi di euro di spese e una rimanenza di circa 2,4 miliardi.

Figliuolo ha inoltre riferito che furono trovate oltre 10.800 fatture da processare, per un controvalore superiore a 1,35 miliardi di euro. Ha precisato successivamente che non si trattava di “insoluti” in senso tecnico, ma di fatture da verificare, riconciliare con i contratti e liquidare ove sussistessero i presupposti.

Il lavoro fu definito «particolarmente rilevante», perché richiese la ricostruzione dei rapporti contrattuali, la verifica della regolare esecuzione delle forniture e il completamento delle procedure di liquidazione.

I 28 magazzini SDA e la ricognizione militare delle scorte

Uno dei passaggi più significativi dell’audizione ha riguardato i magazzini. Figliuolo ha spiegato che, al momento del suo insediamento, risultavano stoccati circa 253.000 metri cubi di materiali in 28 magazzini SDA Express Courier.

La struttura commissariale inviò team ispettivi militari per verificare le giacenze, acquisire documentazione fotografica, controllare certificazioni e caratteristiche dei prodotti e distinguere il materiale utilizzabile da quello non più impiegabile.

L’obiettivo era costruire una base conoscitiva affidabile per pianificare la distribuzione, evitare sprechi e rendicontare correttamente le spese anche verso l’Unione europea.

Figliuolo ha definito questa attività un passaggio essenziale: «Magazzini pieni di materiale non impiegabile costituiscono un costo».

La sala operativa logistica attiva 24 ore su 24

Per coordinare i flussi di materiali, vaccini e dispositivi sanitari, fu istituita una sala operativa logistica attiva 24 ore su 24, con personale impiegato anche in servizio notturno.

La sala aveva il compito di monitorare consegne, trasporti, giacenze, materiali in afflusso, merci in distribuzione e tassi di consumo. Veniva inoltre gestita una riserva di sicurezza per evitare blocchi della campagna in caso di ritardi dei fornitori o picchi pandemici.

Questa impostazione, ha spiegato Figliuolo, derivava da un approccio tipicamente logistico-operativo: pianificazione, tracciabilità, controllo delle scorte, verifica della catena di approvvigionamento e capacità di adattamento rapido.

Il taglio dei costi di stoccaggio: «Risparmiati circa 20 milioni al mese»

Tra le rinegoziazioni rivendicate dal generale c’è quella del contratto con SDA per stoccaggio e trasporto.

Alla data del passaggio di consegne, il contratto aveva un valore presunto di circa 100 milioni di euro e risultava già integralmente assorbito in termini di valore contrattuale. La struttura commissariale rinegoziò il costo di stoccaggio da 2,70 euro per metro cubo al giorno a 0,80 euro, con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Secondo Figliuolo, questa riduzione generò un risparmio di circa 20 milioni di euro al mese. Successivamente, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, il costo fu ulteriormente ridotto da 0,80 euro a 0,73 euro al metro cubo al giorno, con un’ulteriore economia stimata in circa 1 milione di euro al mese.

Le “primule” cancellate: «Non erano più coerenti con la strategia vaccinale»

Ampio spazio è stato dedicato alla procedura per i padiglioni vaccinali temporanei modulari, le cosiddette “primule”, avviata dalla precedente gestione il 20 gennaio 2021.

La base d’asta era di circa 8,6 milioni di euro per un minimo di 21 padiglioni, con possibilità di arrivare fino a 1.200 unità. Considerando un costo unitario di circa 410.000 euro, la spesa potenziale avrebbe potuto raggiungere circa 492 milioni di euro.

Figliuolo spiegò che, al momento del suo arrivo, la gara era sospesa e non ancora nella fase sostanziale di valutazione delle offerte. Il nuovo piano vaccinale del 13 marzo 2021 puntava invece sulla capillarizzazione, sull’utilizzo di strutture già disponibili, sugli hub esistenti, sulle farmacie, sui medici di medicina generale, sugli odontoiatri, sugli specializzandi e sui team mobili della Difesa.

Per questo, con decreto del 23 marzo 2021, fu disposto l’annullamento della procedura. «L’Italia disponeva già di grandi strutture e capacità che occorreva solo mettere a sistema», ha detto.

Pratica di Mare, cuore logistico della campagna vaccinale

Di particolare rilievo per la Difesa il ruolo dell’hub nazionale di Pratica di Mare, presso l’aeroporto militare, nell’hangar Butler.

Figliuolo ha ricordato che la precedente struttura aveva già organizzato lì la capacità nazionale di conservazione e confezionamento dei vaccini, poi potenziata durante il suo mandato. L’hub divenne uno snodo essenziale per la ricezione, conservazione, tracciamento, confezionamento e distribuzione delle dosi verso i territori.

La capacità iniziale di 15 container frigoriferi fu aumentata a 18 container, alcuni di maggiore lunghezza. Furono inoltre acquistati 28 frigoriferi a ultra bassa temperatura per lo stoccaggio dei vaccini mRNA, che richiedevano temperature fino a -80 gradi.

Secondo Figliuolo, l’uso di una infrastruttura militare garantì sicurezza, controllo degli accessi, affidabilità, continuità operativa e capacità di riconfigurazione rapida.

Vaccini: 142 milioni di dosi distribuite, 136 milioni somministrate

Sul fronte vaccinale, Figliuolo ha ricordato che al 1° marzo 2021 risultavano approvvigionate circa 7,9 milioni di dosi, di cui 4,5 milioni somministrate.

Dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2022 furono distribuite circa 142 milioni di dosi e somministrate circa 136 milioni, con un rendimento vicino al 96% delle dosi distribuite.

L’obiettivo iniziale era vaccinare almeno l’80% della platea entro settembre 2021, arrivando a 500.000 inoculazioni giornaliere dalla fine di aprile. Il traguardo dell’80% fu raggiunto, secondo quanto riferito, nella prima settimana di ottobre 2021.

Alla fine di marzo 2022 l’Italia contava quasi 3.000 hub vaccinali e, secondo Figliuolo, era tra i Paesi europei con la copertura vaccinale più alta, sia per ciclo completo sia per booster.

«Io dovevo attuare la campagna, le indicazioni sanitarie venivano dal Ministero»

Una parte rilevante dell’audizione ha riguardato il rapporto tra struttura commissariale, Ministero della Salute, CTS, Aifa ed esperti scientifici.

Figliuolo ha più volte ribadito di non essere medico e di aver agito sulla base delle indicazioni ricevute dagli organi competenti. Ha indicato come interlocutori istituzionali il ministro Roberto Speranza, Franco Locatelli, l’allora direttore generale di Aifa Nicola Magrini, Gianni Rezza e la Protezione civile.

«Io dovevo attuare la campagna vaccinale», ha detto. «Le prescrizioni sanitarie le davano il Ministero della Salute e Aifa».

Rispondendo alle domande sulle dichiarazioni pubbliche dell’epoca relative alla capacità dei vaccini di ridurre o bloccare i contagi, Figliuolo ha spiegato che allora si agiva sulla base delle conoscenze disponibili e delle indicazioni ricevute. Ha aggiunto che con la variante Omicron emerse una minore capacità dei vaccini di schermare dalla diffusione del contagio.

AstraZeneca, giovani e CTS: «Io chiedevo indicazioni per programmare la logistica»

Sul tema dei vaccini adenovirali, in particolare AstraZeneca e Johnson & Johnson, Figliuolo ha ricordato che dalla seconda metà di giugno 2021 la campagna si orientò di fatto prevalentemente sui vaccini mRNA, Pfizer e Moderna, alla luce delle indicazioni sanitarie e del mutato rapporto rischio-beneficio.

Sulla vicenda della giovane Camilla Canepa e sulle discussioni in CTS relative all’uso di AstraZeneca sotto una certa fascia d’età, Figliuolo ha spiegato di aver chiesto indicazioni chiare per ragioni programmatorie.

«Per me si traducevano in dosi da portare in determinati posti», ha detto. «Dovevo sapere se potevo portare quelle dosi perché il CTS o chi doveva dare le indicazioni diceva che si poteva fare».

Ha precisato di non aver subito pressioni per privilegiare un vaccino rispetto a un altro.

Vaccinazione degli studenti e riapertura delle scuole

Molte domande hanno riguardato la vaccinazione dei ragazzi tra 12 e 17 anni e il rapporto con la riapertura delle scuole.

Figliuolo ha spiegato che l’obiettivo della scuola in presenza era considerato fondamentale sia per la socializzazione sia per l’equità, perché non tutti gli studenti disponevano degli stessi strumenti digitali e della stessa qualità di connessione.

Sul rischio-beneficio nei più giovani, ha nuovamente richiamato le valutazioni di Aifa e Ministero della Salute.

Interpellato su eventuali interlocuzioni politiche contrarie alla vaccinazione dei minori, ha confermato che vi furono comunicazioni private di dissenso, ma ha ribadito di essersi attenuto alle direttive ricevute dal Governo e dagli organi sanitari competenti.

FFP2, scuole e prezzo calmierato a 75 centesimi

Figliuolo ha illustrato anche l’attività relativa alle mascherine FFP2.

Nell’agosto 2021 furono acquistate 30 milioni di FFP2 per le esigenze scolastiche, in particolare per gli studenti delle scuole secondarie durante gli spostamenti sui mezzi pubblici. Il valore complessivo della fornitura fu di circa 7,1 milioni di euro.

Tra fine 2021 e inizio 2022, con la variante Omicron, furono acquistate ulteriori 60 milioni di FFP2 per un valore di 11,4 milioni di euro. Complessivamente furono quindi rese disponibili 90 milioni di FFP2 per esigenze scolastiche.

Il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021 attribuì poi al commissario il compito di definire un protocollo con le associazioni di categoria per assicurare la vendita di FFP2 a prezzi contenuti. Fu concordato un prezzo massimo di 75 centesimi a mascherina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Mascherine chirurgiche: «Ne ho lasciate 3,5 miliardi senza acquistarne nessuna»

Uno dei passaggi più netti dell’audizione riguarda le mascherine chirurgiche. Figliuolo ha affermato di non aver avviato nuovi acquisti generalizzati di mascherine chirurgiche ordinarie, perché erano già presenti giacenze molto rilevanti.

Durante il suo mandato furono distribuite circa 2 miliardi di mascherine chirurgiche, soprattutto alle scuole. Al termine del mandato, ha spiegato, ne rimasero circa 3,5 miliardi, senza che la sua struttura ne avesse acquistate di nuove.

Il generale ha chiarito che alcuni contratti ereditati continuavano tuttavia a produrre forniture, perché non potevano essere interrotti unilateralmente senza rischiare contenziosi o danni maggiori per l’amministrazione.

Le mascherine di comunità smaltite: 218,5 milioni di pezzi

La struttura commissariale affrontò anche il caso di 218,5 milioni di mascherine di comunità, non più utilizzabili come dispositivi di protezione dopo la cessazione del regime derogatorio previsto dal decreto Cura Italia.

Prima furono tentate indagini di mercato per la vendita e ipotesi di riutilizzo delle materie prime. Non essendoci esiti praticabili, si decise lo smaltimento.

Figliuolo ha riferito che l’attività fu affidata ad A2A per circa 698.000 euro più IVA, ritenendo la scelta economicamente conveniente rispetto ai costi di stoccaggio, stimati in alcune centinaia di migliaia di euro al mese.

Mascherine trasparenti per studenti sordi e ipoudenti

Una fornitura specifica riguardò le mascherine trasparenti destinate agli studenti sordi o ipoudenti, ai compagni di classe e ai docenti, per consentire la lettura labiale e favorire l’inclusione scolastica.

D’intesa con il Ministero dell’Istruzione e con il coordinamento nazionale sordità fu stimato un fabbisogno giornaliero di circa 140.000 dispositivi. La fornitura complessiva fu di 21 milioni di mascherine trasparenti, per un valore di circa 31,8 milioni di euro.

Tra settembre 2021 e marzo 2022 ne furono distribuite circa 13,6 milioni a 3.664 istituti scolastici.

«Mai maxi appalti diretti e mai mediatori»

Sul fronte più politico dell’audizione, Figliuolo è stato interrogato sul confronto con la gestione precedente, in particolare sul cosiddetto maxi appalto al consorzio cinese e sul ruolo di mediatori.

Alla domanda se la sua struttura avesse mai affidato maxi appalti diretti paragonabili, Figliuolo ha risposto: «Noi non abbiamo mai fatto maxi appalti».

Alla domanda sull’eventuale utilizzo di mediatori, ha aggiunto: «No, mai». Ha spiegato che la struttura parlava direttamente con gli operatori economici, attraverso gare, richieste di offerte, licitazioni o strumenti del mercato elettronico, valutando requisiti tecnici, economici e capacità di fornitura.

Controlli, Corte dei Conti, Guardia di Finanza e Avvocatura dello Stato

Figliuolo ha rivendicato una forte attenzione alla trasparenza amministrativa, pur operando in un quadro emergenziale che non prevedeva i controlli preventivi ordinari della Corte dei Conti.

Per questo chiese il supporto di un magistrato della Corte dei Conti, di un avvocato dell’Avvocatura generale dello Stato, di ufficiali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.

«La rapidità dell’azione non può mai essere disgiunta dalla correttezza dei procedimenti», ha detto.

Il generale ha spiegato che questi supporti servivano a rafforzare il controllo interno, la qualità degli atti, la prevenzione del rischio amministrativo e la gestione dei contenziosi ereditati.

Test antigenici: acquistati oltre 30 milioni di test

Nel corso dell’audizione è stato affrontato anche il tema dei tamponi antigenici.

La struttura commissariale, ha spiegato il colonnello Mitola, gestì l’approvvigionamento dei test seguendo un meccanismo analogo a quello utilizzato dalle aziende ospedaliere, tramite accordi quadro con operatori economici, considerando anche la compatibilità con apparecchiature e sistemi già in uso.

Figliuolo ha riferito che durante il suo mandato furono acquistati 30.638.504 test.

Farmaci anti-Covid: monoclonali e antivirali per oltre 850 milioni

La struttura commissariale gestì anche l’approvvigionamento di farmaci destinati al trattamento della malattia Covid-19.

Per gli anticorpi monoclonali furono stipulati contratti nazionali con Eli Lilly, Roche e GSK per oltre 100.000 trattamenti. Per gli antivirali orali furono conclusi contratti per circa 1 milione di trattamenti.

Il valore complessivo dei contratti in questo settore fu superiore a 850 milioni di euro.

Figliuolo ha spiegato che l’impiego dei monoclonali non era massivo, perché destinato a specifiche categorie di pazienti e da somministrare in una finestra temporale precisa dall’insorgenza della malattia.

Donazioni internazionali: oltre 75 milioni di dosi rese disponibili

Un altro tema affrontato è quello delle dosi vaccinali rese disponibili per donazioni internazionali.

Figliuolo ha spiegato che, quando divenne evidente che alcune dosi sarebbero risultate eccedenti rispetto al fabbisogno nazionale, la struttura avvisò il Ministero della Salute e si attivò il meccanismo europeo legato alla facility Gavi.

L’Italia rese disponibili oltre 75 milioni di dosi. Una parte fu gestita attraverso il meccanismo europeo, mentre per AstraZeneca furono effettuate donazioni bilaterali: 1,5 milioni di dosi alla Tunisia, 1 milione alla Cambogia, 856.000 al Ruanda e 240.000 alla Libia.

Figliuolo ha precisato che non tutte le dosi rese disponibili furono poi effettivamente consegnate, anche per la saturazione della domanda globale e per le difficoltà logistiche dei Paesi destinatari, soprattutto nella catena del freddo.

Il nodo della sovranità strategica: «Non possiamo dipendere da altri per aghi, siringhe e materiali essenziali»

Nel passaggio conclusivo, Figliuolo ha richiamato un tema centrale per la Difesa e per la sicurezza nazionale: la necessità di garantire autonomia strategica su dispositivi, materie prime, precursori farmaceutici e capacità industriali riconvertibili.

Secondo il generale, la pandemia ha mostrato che non si può dipendere integralmente da filiere estere per prodotti apparentemente semplici ma essenziali, come aghi, siringhe, dispositivi di protezione, materiali sanitari e componenti per vaccini.

«Non si può più pensare che a livello nazionale o europeo si possa non avere un’autonomia strategica su taluni dispositivi, medicinali o precursori», ha affermato.

Un messaggio che riguarda direttamente la sicurezza sanitaria, industriale e militare del Paese: la resilienza nazionale passa anche dalla capacità di produrre, stoccare, trasportare e distribuire materiali critici senza dipendere da catene logistiche vulnerabili.

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