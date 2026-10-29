Fiamme Gialle, cambia il reclutamento degli atleti: via le date fisse, stop al Bollettino Ufficiale. Cosa prevede il nuovo regolamento

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, che modifica il D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316. Si tratta della norma che da oltre vent’anni disciplina il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di Finanza, ovvero degli sportivi che vestono la divisa delle Fiamme Gialle.

L’intervento non stravolge l’impianto del regolamento, ma punta su tre obiettivi precisi: allargare la platea dei candidati, rendere più flessibili i requisiti anagrafici e adeguare le procedure agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

Più candidati in gara: il Corpo si allinea a Carabinieri e Polizia

Il primo effetto del provvedimento è l’ampliamento della platea degli atleti che possono concorrere per entrare nei gruppi sportivi del Corpo. L’obiettivo dichiarato è uniformare la disciplina della Guardia di Finanza a quella già in vigore per l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, superando una differenza di trattamento che finora ha penalizzato chi aspirava a entrare nelle Fiamme Gialle rispetto ai colleghi di altri gruppi sportivi militari e di polizia.

Addio alle date del 30 giugno e del 31 ottobre

Il cuore della modifica riguarda il requisito anagrafico. Oggi, in base al D.P.R. 316/2002, l’età richiesta per partecipare alle selezioni deve essere posseduta a due date fisse: il 30 giugno e il 31 ottobre dell’anno di riferimento. Un meccanismo rigido, che in alcuni casi ha finito per escludere atleti di valore per una questione di pochi giorni.

Con il nuovo regolamento, invece, saranno i singoli bandi di concorso a stabilire le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti. In pratica, la scadenza non sarà più fissata una volta per tutte dalla norma, ma verrà calibrata di volta in volta in base alle esigenze della procedura selettiva, esattamente come già avviene per gli altri Corpi.

Le determinazioni del Comandante Generale finiscono online

La terza novità riguarda la pubblicità degli atti. Attualmente il regolamento prevede che le determinazioni del Comandante Generale relative alle procedure di reclutamento – quelle che fissano modalità di presentazione delle domande, composizione delle commissioni, titoli valutabili e criteri per la graduatoria – siano pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di Finanza.

In attuazione degli obblighi di trasparenza introdotti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, d’ora in avanti tali determinazioni saranno pubblicate direttamente sul sito istituzionale della Guardia di Finanza. Una scelta che rende le informazioni immediatamente accessibili a tutti gli interessati, senza dover consultare il Bollettino interno del Corpo.

Cosa succede ora

Quello approvato dal Governo è un esame preliminare: il testo dovrà ora completare l’iter previsto per i regolamenti governativi, con l’acquisizione dei pareri degli organi competenti, prima di tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e la successiva emanazione con decreto del Presidente della Repubblica. Solo a quel punto le nuove regole potranno trovare applicazione nei bandi per il reclutamento degli atleti delle Fiamme Gialle.

Per il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, che da decenni rappresenta uno dei pilastri dello sport italiano ai massimi livelli, si tratta di un passaggio destinato a semplificare l’accesso e a rendere le selezioni più flessibili e trasparenti.

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