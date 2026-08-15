Fermato con 90mila euro in contanti e gioielli in auto: era il bottino di due truffe ad anziane

Un normale controllo in autostrada si è trasformato in un’operazione di polizia che ha permesso di recuperare 87.495 euro in contanti e numerosi gioielli sottratti a due anziane con la tecnica del finto appartenente alle Forze dell’ordine. L’uomo alla guida dell’auto è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord.

Il controllo sull’A1 a Fiano Romano

L’episodio è avvenuto sull’autostrada A1, all’altezza di Fiano Romano, in direzione sud. Gli agenti della Stradale di Roma Nord hanno fermato un’auto per un controllo ordinario.

Fin dai primi momenti, però, il conducente ha attirato l’attenzione dei poliziotti. L’uomo appariva particolarmente nervoso e, alle domande degli operatori, forniva risposte titubanti ed evasive. Un atteggiamento che ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

Lo zaino nascosto dietro il sedile del passeggero

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i poliziotti hanno trovato, dietro al sedile del passeggero, uno zaino contenente una somma ingente: 87.495 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

All’interno dello stesso zaino erano custoditi anche numerosi oggetti preziosi, tra cui anelli, orecchini e collane. Un ritrovamento che ha immediatamente fatto scattare ulteriori verifiche per ricostruire la provenienza del denaro e dei gioielli.

Il bottino di due truffe ad anziane di Umbertide

Gli accertamenti incrociati con diverse Questure hanno consentito di collegare quel denaro e quei preziosi a due truffe commesse poche ore prima ai danni di due donne anziane residenti a Umbertide, in provincia di Perugia.

Secondo quanto ricostruito, le vittime erano state raggirate con il metodo del finto appartenente alle Forze dell’ordine, una tecnica purtroppo ricorrente nelle truffe agli anziani. Il truffatore, approfittando della fiducia e della vulnerabilità delle vittime, era riuscito a farsi consegnare denaro e gioielli.

Il riconoscimento dei gioielli in caserma

Mentre gli agenti della Stradale procedevano agli accertamenti, le due donne si trovavano presso la stazione dei Carabinieri del paese per presentare denuncia.

Grazie al riscontro fotografico inviato dalla Polizia Stradale, le vittime hanno riconosciuto senza alcun dubbio i propri gioielli. Il materiale recuperato sarà quindi restituito in tempi brevi alle legittime proprietarie.

Arrestato il conducente

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato. Il controllo effettuato dagli agenti sull’A1 ha permesso non solo di bloccare il presunto autore delle truffe, ma anche di recuperare integralmente il bottino sottratto alle due anziane poche ore prima.

Un intervento che conferma l’importanza dei controlli su strada e della collaborazione tra uffici di polizia e presidi territoriali, decisiva per ricostruire rapidamente quanto accaduto e restituire alle vittime i beni sottratti.

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