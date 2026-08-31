Fedorov alla Difesa italiana: la lezione ucraina che può cambiare l’Esercito. Droni, dati e addestramento: cosa può imparare Roma

Le Forze armate italiane hanno una storia, una preparazione, una struttura interforze e un livello tecnologico profondamente diversi rispetto all’esercito di Kiev alla vigilia dell’invasione russa. E le differenze restano evidenti anche oggi, nonostante la rivoluzione operativa che la guerra ha imposto alle truppe ucraine.

Ma l’arrivo di Mykhailo Fedorov nell’orbita della Difesa italiana pone una domanda che pesa più di molte analisi strategiche: come si prepara un esercito a una guerra che cambia ogni settimana?

L’ex ministro della Difesa ucraino, scelto da Guido Crosetto come consulente per l’innovazione, porta in Italia un’esperienza maturata non nei convegni, ma dentro una guerra ad alta intensità, dove droni, guerra elettronica, software, artiglieria e trincee convivono nello stesso campo di battaglia. Secondo quanto emerso dopo l’incontro con il ministro italiano, i temi al centro del confronto sono stati droni, sistemi senza equipaggio, difesa aerea ed evoluzione dell’ecosistema tecnologico della Difesa.

La domanda vera: imparare più velocemente del nemico

La risposta ucraina non è stata semplicemente “comprare più armi”. Sarebbe una lettura comoda, ma sbagliata.

Il metodo Fedorov ha puntato su qualcosa di più profondo: cambiare il modo in cui un esercito apprende. Addestramento, scelta delle tecnologie, raccolta dei dati, rapporto con l’industria e correzione degli errori diventano parte di un unico ciclo. Si prova, si misura, si scarta ciò che non funziona, si scala ciò che funziona davvero.

È qui che l’Italia può osservare con attenzione. Non per copiare l’Ucraina, ma per evitare l’errore più pericoloso per ogni apparato militare occidentale: prepararsi perfettamente alla guerra di ieri.

L’addestramento: sbagliare al simulatore per non morire sul campo

Il poligono resta centrale. Nessun generale italiano serio immagina di sostituire l’addestramento reale con uno schermo. Ma oggi non basta più.

La guerra moderna impone scenari nei quali il soldato deve operare con Gps disturbato, radio degradate, droni nemici in avvicinamento, informazioni incomplete e tempi di decisione ridotti. In questo ambiente, la simulazione non è un vezzo tecnologico: è una necessità.

Un militare può entrare in una missione virtuale, commettere un errore, essere “colpito”, ripetere l’esercizio e cambiare una sola decisione. Al computer l’errore costa minuti. Sul terreno, può costare una vita.

Per l’Esercito italiano la direzione è già tracciata: più scenari, più realismo, più capacità di ripetere situazioni complesse. Non per trasformare la guerra in un videogioco, ma per fare esattamente il contrario: preparare meglio l’uomo alla brutalità del reale.

Il drone nello zaino: non più solo per specialisti

La seconda lezione arriva dal cielo basso del fronte ucraino. Il drone non è più soltanto un sistema sofisticato affidato a pochi specialisti. È diventato uno strumento del piccolo reparto.

Un soldato arriva davanti a una collina. Non sa cosa ci sia oltre. In passato avrebbe dovuto avanzare, esporsi, rischiare. Oggi può lanciare un mini drone, osservare lo schermo e ottenere in pochi secondi informazioni decisive.

Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, ha già spinto in questa direzione. L’Esercito ha superato i mille operatori qualificati all’impiego di droni mini e micro, formati presso il Centro del 41° Reggimento IMINT “Cordenons”, con attività articolate tra fasi a distanza, moduli in presenza, Basic e Advanced, test teorici e prove pratiche di volo.

È un dato importante. Ma è solo l’inizio. Perché il vero salto non è avere qualche operatore in più: è rendere il drone una competenza diffusa, quasi naturale, del reparto moderno.

Dati, non impressioni: l’addestramento diventa misurabile

Oggi una squadra termina un’esercitazione e racconta cosa è andato bene e cosa no. Domani si potrà sapere molto di più.

Quanto tempo ha impiegato a reagire a un drone? Quante comunicazioni sono fallite? Quale squadra ha raggiunto l’obiettivo più rapidamente? Quale procedura ha ridotto le “perdite” simulate? Quale scelta ha evitato l’esposizione al fuoco?

Questa è la parte meno spettacolare, ma più rivoluzionaria: trasformare l’addestramento in una raccolta continua di dati.

Se una squadra trova un modo migliore per affrontare una minaccia, quella soluzione può diventare una lezione per tutti. Non per alimentare classifiche da caserma, ma per fare quello che ogni esercito moderno dovrebbe fare: imparare in modo sistematico.

Dal videogame alla realtà: il punto non è giocare, ma misurare

Raccontare il modello ucraino come se i militari “giocassero alla guerra” sarebbe superficiale. Il punto è un altro: sfruttare alcune logiche dei sistemi digitali per misurare efficacia, rapidità, precisione, capacità di sopravvivenza e integrazione dei mezzi.

In Ucraina il programma Army of Drones Bonus, legato al sistema degli e-Points, ha consentito alle unità di ottenere crediti sulla base dei risultati operativi e usarli tramite Brave1 Market per acquisire droni e altri sistemi. Secondo il governo ucraino, attraverso Brave1 Market i militari avevano già ordinato 240 mila droni.

Applicata all’addestramento italiano, la logica sarebbe diversa ma utile: misurare una squadra per rapidità, precisione, perdite simulate, uso dei droni, capacità di comunicare sotto disturbo elettronico. Non per premiare il soldato più spettacolare, ma per capire chi ha trovato il metodo migliore.

Acquisti militari: comprare ciò che funziona davvero

Per un Paese iperburocratizzato come l’Italia, questo è probabilmente lo scoglio più duro.

La filosofia Fedorov è brutale nella sua semplicità: comprare ciò che funziona sul campo, non ciò che appare perfetto nelle slide. A Kiev i dati raccolti dalle unità contribuiscono a stabilire quali droni acquistare, quali sistemi scalare e quali accantonare.

Un apparato può essere impeccabile sulla carta e fallire davanti alla guerra elettronica. Può avere specifiche eccellenti e perdere il collegamento nel momento decisivo. Può superare un test statico e non reggere il fango, il freddo, il disturbo, l’improvvisazione del nemico.

Qui la lezione è pungente: la guerra non legge i capitolati.

L’80-20 dell’innovazione: non restare prigionieri di ciò che funzionava ieri

Un altro elemento chiave del metodo ucraino è il rapporto tra sistemi consolidati e sperimentazione. Fedorov ha indicato una logica 80-20: destinare l’80% delle risorse alle soluzioni che hanno già dimostrato efficacia e il 20% a nuove tecnologie da testare.

Non è una formula magica. È una disciplina.

Significa non buttare fondi in prototipi acerbi, ma anche non bloccare l’innovazione con la scusa della prudenza. In un conflitto tecnologico, ciò che oggi offre vantaggio può essere neutralizzato nel giro di poche settimane. Chi non sperimenta resta fermo. E chi resta fermo, sul campo, diventa bersaglio.

Dal reparto all’industria: accorciare la distanza

Uno dei punti più interessanti dell’esperienza ucraina è il tentativo di accorciare la distanza tra chi combatte e chi produce.

Attraverso strumenti come Brave1 Market, le unità possono individuare sistemi disponibili e ordinare soluzioni adatte alle proprie esigenze operative. Il governo ucraino ha spiegato che il marketplace consente anche procedure competitive e trasparenti per droni con caratteristiche specifiche richieste dai reparti.

È un modello lontano dalle lentezze tradizionali di molti sistemi occidentali. Ma proprio per questo interessante. L’industria riceve feedback dal campo. Il reparto ottiene strumenti più vicini al bisogno reale. La Difesa misura cosa funziona e cosa no.

In Italia, con una base industriale della difesa ben più strutturata, il tema non è sostituire i grandi programmi. È integrarli con canali più rapidi, sperimentali, controllati ma meno paralizzati.

Mission Control e Delta: il fronte come flusso continuo di informazioni

L’ottava innovazione riguarda il valore dei dati operativi. In Ucraina il drone non torna soltanto con immagini. Il sistema può registrare punto di partenza, rotta, missione, risultato, condizioni operative ed efficacia. Il governo ucraino ha annunciato il lancio di Mission Control, sistema di gestione dei droni integrato in Delta, con l’obiettivo di scalare l’esperienza della cosiddetta “matematica della guerra” dentro il sistema difensivo.

È un passaggio decisivo: il campo di battaglia diventa una sequenza continua di dati, decisioni e correzioni.

Per l’Italia, questo apre una questione strategica enorme: non basta avere piattaforme avanzate. Serve una struttura capace di collegare sensori, comandi, reparti, industria e addestramento. Altrimenti i dati restano dispersi. E un dato disperso, in guerra, è quasi un dato perso.

La lezione ucraina per Roma: tecnologia sì, illusione no

C’è però un errore da non commettere. Ed è quello che i militari italiani conoscono bene: innamorarsi della tecnologia e dimenticare la guerra vera.

Droni, intelligenza artificiale, software, sensori e simulazione sono ormai indispensabili. Ma non cancellano l’artiglieria, la logistica, la fanteria, la protezione, le munizioni, la capacità di resistere in condizioni degradate. Non cancellano la trincea. Non cancellano il combattimento sporco, fisico, lungo.

La guerra in Ucraina ha dimostrato che il futuro non sostituisce sempre il passato. Spesso lo somma. Il drone vola sopra una trincea, non al posto della trincea.

La vera arma invisibile: imparare prima degli altri

Il valore dell’arrivo di Fedorov non sta in una ricetta pronta da importare. L’Italia non deve diventare l’Ucraina, né può costruire il proprio modello strategico sulla base di un conflitto combattuto in condizioni eccezionali.

Ma può trarre una lezione netta: nella guerra contemporanea il vantaggio tecnologico dura poco. Il nemico osserva, copia, disturba, adatta, neutralizza.

Per questo l’arma più importante potrebbe essere quella che non si vede: la capacità di imparare prima degli altri. Addestrarsi meglio, misurare meglio, acquistare meglio, correggere più rapidamente.

È qui che la consulenza di Fedorov può diventare utile. Non per insegnare all’Italia a combattere come Kiev. Ma per ricordare a Roma che, nella guerra che arriva, la lentezza non sarà una virtù istituzionale. Sarà un rischio operativo.

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