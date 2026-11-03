Federica Brignone lascia l’Arma dei Carabinieri: a dicembre aveva giurato da maresciallo, l’annuncio improvviso

L’annuncio su Instagram

Un post sui social, poche righe, e la notizia che nessuno si aspettava alla vigilia della nuova stagione. Federica Brignone ha annunciato il suo congedo dall’Arma dei Carabinieri, chiudendo un capitolo che l’ha accompagnata per gran parte della sua carriera agonistica.

«Grazie al Centro sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi. A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta». Con queste parole, pubblicate su Instagram, la campionessa azzurra di sci alpino ha salutato l’Arma, nella quale aveva raggiunto il grado di maresciallo.

Il ritorno allo sci club dell’esordio

La scelta della Brignone è un ritorno alle origini. L’olimpionica gareggerà infatti per lo sci club Courmayeur, il sodalizio valdostano che l’ha vista crescere e muovere i primi passi tra i pali, prima dell’ingresso nel gruppo sportivo militare. Un passaggio che ha un forte valore simbolico: dopo le stagioni vissute con la Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Carabinieri di Selva di Val Gardena (BZ), l’atleta torna a legare il proprio nome al club dove tutto è iniziato.

Il recupero dall’infortunio e l’obiettivo Crans Montana

L’annuncio arriva in una fase ancora delicata del percorso di recupero. La Brignone è stata operata a fine agosto in artroscopia al ginocchio sinistro per rimuovere placca e viti applicate dopo il grave infortunio dell’aprile 2025, riportato ai Campionati Italiani Assoluti di Moena. Al momento la sciatrice si sta allenando in palestra.

La speranza dei tifosi italiani è di rivederla al cancelletto di partenza ai Mondiali di sci di Crans Montana, in programma dal 1° al 14 febbraio 2027.

Un addio che arriva pochi mesi dopo il giuramento

Il congedo giunge a meno di un anno dalla cerimonia che aveva sancito ufficialmente il suo legame con l’Arma. Il 22 dicembre 2025, nei Saloni di Rappresentanza della caserma “Salvo D’Acquisto” di Roma Tor di Quinto, il maresciallo Federica Brignone aveva prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, a seguito dell’avanzamento straordinario per “meriti eccezionali” conseguiti nello sport.

I gradi le erano stati consegnati il 5 giugno 2025, in occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri a Roma, dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Antonio Portolano, e del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Alla cerimonia del giuramento avevano preso parte una rappresentanza dei Comandanti di Sezione del Centro Sportivo Carabinieri, il Comandante del Centro Sportivo Carabinieri, Colonnello Andrea Desideri, il Presidente del CONI Luciano Bonfiglio e il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda.

I risultati che le valsero la promozione

L’avanzamento di grado era stato conferito per gli straordinari risultati della stagione agonistica 2024-2025, la più ricca della sua carriera. In quell’annata la Brignone aveva conquistato la Coppa del Mondo Assoluta 2025, la medaglia d’oro nello Slalom Gigante e la medaglia d’argento nel SuperG ai Campionati Mondiali di Saalbach 2025, oltre alle Coppe del Mondo di specialità di Slalom Gigante e Discesa Libera.

Risultati che l’avevano portata anche alla nomina da parte del CONI tra i quattro portabandiera azzurri ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, suggellando il suo ruolo di atleta simbolo dello sport italiano e, fino a oggi, dei valori dell’Arma dei Carabinieri.

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