“Fanculo i Carabinieri”: un brano trap diventato tormentone social. La società ha perso la bussola

La provocazione nella musica di strada è sempre esistita. Nessuno lo scopre oggi. Ha raccontato rabbia, periferie, disagio, fratture sociali. A volte lo ha fatto con durezza, altre con volgarità, spesso con una lingua scomoda.

Ma qui il punto è un altro.

Prima di parlare di “talento”, sarebbe il caso di parlare di responsabilità. Perché la vittoria di Flextony e Tigerplug a Nuova Scena, il talent rap di Netflix, non è soltanto l’ennesima consacrazione televisiva di due artisti usciti dal circuito urbano: è anche il trionfo, applauditissimo e confezionato per il grande pubblico, di un brano che contiene l’espressione «fanculo i Carabinieri», diventata nel frattempo virale soprattutto tra i più giovani.

Quando una frase del genere smette di essere una sparata isolata e diventa un ritornello virale, un clip da rilanciare, un audio da usare su TikTok e un contenuto da milioni di visualizzazioni, allora non siamo più davanti alla semplice provocazione artistica.

Siamo davanti a una normalizzazione dell’insulto all’Arma.

E la cosa più grave non è nemmeno che accada. La cosa più grave è che quasi nessuno sembri trovarlo un problema.

Quando il disprezzo dello Stato diventa un format da milioni di clic

Il meccanismo è semplice, persino banale.

Una frase brutale contro i Carabinieri. Un video tagliato bene. Una base trap. Un pubblico giovanissimo. Un algoritmo affamato di contenuti aggressivi.

Il risultato è servito: visualizzazioni, commenti, condivisioni, imitazioni.

Così l’attacco alle Forze dell’Ordine diventa intrattenimento. Non più denuncia sociale, non più racconto di una frattura, non più critica a un abuso specifico. Solo disprezzo generico, impacchettato bene e venduto come ribellione.

E funziona.

Funziona perché oggi basta colpire il bersaglio giusto per ottenere applausi facili. E le divise, nel circo social, sono diventate uno dei bersagli più comodi: abbastanza riconoscibili da generare reazione, abbastanza istituzionali da poter essere insultate senza che il sistema culturale si indigni davvero.

Il paradosso è gigantesco.

Da una parte si chiede più sicurezza. Più pattuglie. Più controlli. Più Stato nei quartieri difficili. Più tutela per cittadini, famiglie, commercianti, anziani.

Dall’altra, si applaudono contenuti che trasformano proprio quello Stato in una barzelletta volgare.

Si vuole il 112 quando si ha paura. Ma si ride online quando qualcuno insulta chi poi deve arrivare davvero.

L’algoritmo della provocazione: il business della volgarità travestita da arte

Sarebbe troppo facile prendersela con un genere musicale. La trap non è il problema. Il rap non è il problema. La musica di strada non è il problema.

Il problema è il mercato della volgarità travestita da autenticità.

Oggi qualsiasi frase sporca, aggressiva, estrema, se genera attenzione, viene premiata. Le piattaforme non si chiedono se un contenuto abbia valore. Si chiedono se trattiene l’utente. Se fa discutere. Se accende commenti. Se fa restare le persone incollate allo schermo.

E allora l’insulto diventa benzina.

Più è volgare, più gira. Più è estremo, più viene rilanciato. Più colpisce un simbolo, più fa rumore.

Non importa se quel simbolo è l’Arma dei Carabinieri. Non importa se dietro una divisa ci sono persone vere, turni veri, rischi veri, famiglie vere. Importa soltanto che il contenuto “performi”.

È questa la parte più velenosa della storia: l’odio non viene solo tollerato. Viene convertito in traffico.

La doppia morale dei media e il silenzio complice degli intellettuali

La domanda è semplice: dove sono tutti?

Dove sono i commentatori sempre pronti a indignarsi per ogni parola sbagliata? Dove sono gli editorialisti con il ditino alzato? Dove sono gli esperti di linguaggio tossico? Dove sono quelli che vedono “pericolosi messaggi culturali” ovunque?

Quando a essere insultata è una divisa, improvvisamente cala il silenzio.

Un silenzio vigliacco.

Perché se un insulto simile fosse rivolto ad altre categorie, probabilmente avremmo già letto comunicati, appelli, campagne, richieste di rimozione, dibattiti televisivi e analisi sociologiche a raffica.

Ma siccome il bersaglio sono i Carabinieri, allora tutto diventa relativo. “Tono artistico”. “Linguaggio urbano”. “Provocazione”. “Contesto”. “Rabbia generazionale”.

La verità è più semplice: ci sono offese che il sistema culturale considera intollerabili e altre che lascia passare con un’alzata di spalle.

E questa doppia morale è insopportabile.

Confondere la critica con l’offesa gratuita: la pigrizia morale del web

Chi difende l’Arma non sta chiedendo censura. Non sta chiedendo musica addomesticata. Non sta chiedendo artisti in uniforme o testi approvati dal Ministero.

La critica alle istituzioni è legittima. Anche dura. Anche scomoda. Se ci sono errori, abusi, episodi gravi, vanno raccontati. Vanno denunciati. Vanno perseguiti.

Ma dire “fanculo i Carabinieri” non è critica. È una generalizzazione volgare. È un insulto collettivo. È un modo rozzo per sputare su migliaia di uomini e donne che ogni giorno fanno un lavoro difficile, spesso ingrato, spesso sottopagato rispetto ai rischi.

Questa è la differenza che troppi fingono di non capire.

Si può contestare un comportamento. Si può denunciare un abuso. Si può criticare una scelta politica o istituzionale.

Ma trasformare un Corpo dello Stato in un bersaglio da social non è coraggio. È pigrizia morale.

La solitudine della divisa tra la finzione dei social e la dura realtà della strada

C’è un aspetto che molti ignorano, o fingono di ignorare: l’effetto di questa continua delegittimazione su chi la divisa la indossa davvero.

Carabinieri, poliziotti, finanzieri, agenti penitenziari, militari. Persone che non vivono dentro un videoclip, ma sulle strade, nelle caserme, nei quartieri, negli interventi notturni, nelle emergenze, nelle situazioni in cui la retorica social sparisce e resta solo la realtà.

E la realtà è che quando c’è paura, quando c’è violenza, quando qualcuno ha bisogno, si chiama chi porta quella divisa.

Però, nel frattempo, la stessa divisa viene trattata come un oggetto da deridere. Un simbolo da infangare. Una scorciatoia per fare numeri.

È una contraddizione indecente: pretendere protezione da chi si lascia insultare senza nemmeno alzare un sopracciglio.

Le responsabilità dell’industria discografica e dei giganti del web

Il problema non finisce con chi pronuncia una frase.

Qui non siamo davanti a una rima sfuggita in un sottoscala, ma a un contenuto passato dalla strada allo streaming, dallo streaming ai social, dai social alla bocca dei ragazzini. E quando l’insulto a un Corpo dello Stato diventa ritornello, trend, slogan e perfino biglietto da visita per vincere un talent nazionale, il problema non è più soltanto chi lo canta. È chi lo applaude, chi lo produce, chi lo normalizza e poi finge di non aver capito cosa sta succedendo.

C’è chi la registra. Chi la monta. Chi la distribuisce. Chi la spinge. Chi la mette nei feed. Chi ci guadagna. Chi finge che sia tutto spontaneo.

La viralità non è magia. È un sistema.

E in questo sistema, le piattaforme digitali e l’industria musicale hanno responsabilità enormi. Non possono continuare a nascondersi dietro la favoletta dell’algoritmo neutrale.

Gli algoritmi non cadono dal cielo. Sono progettati. Ottimizzati. Alimentati. E se continuano a premiare contenuti costruiti sull’insulto alle istituzioni, allora qualcuno deve iniziare a rispondere.

Non basta dire: “È quello che piace ai giovani”.

Anche perché ai giovani si può dare tutto: qualità, rabbia intelligente, critica sociale, musica vera, linguaggio forte ma non miserabile. Invece troppo spesso si sceglie la via più bassa: volgarità pronta all’uso, confezionata per diventare trend.

Il feticcio della libertà d’espressione non cancella la responsabilità civica

Ogni volta che si prova a sollevare il tema, arriva puntuale la difesa automatica: “È libertà d’espressione”.

Benissimo. La libertà d’espressione è sacra. Ma non è una formula magica per rendere tutto nobile.

Si può essere liberi di dire una cosa e, allo stesso tempo, essere criticati duramente per averla detta. Si può pubblicare un contenuto e, allo stesso tempo, sentirsi dire che quel contenuto è povero, tossico, culturalmente disastroso.

La libertà d’espressione non cancella la responsabilità. Non trasforma ogni insulto in arte. Non rende profondo ciò che è solo volgare.

E soprattutto non obbliga nessuno ad applaudire.

Il collasso dei valori: se si educa al disprezzo delle regole vince il caos

Qui non si tratta di costruire un culto intoccabile dell’Arma. Nessuna istituzione democratica deve essere immune dalla critica.

Il punto è un altro: una società non può educare al disprezzo delle regole e poi lamentarsi se le regole non vengono rispettate.

Non può chiedere sicurezza e poi premiare chi ridicolizza chi la garantisce. Non può invocare legalità e poi trasformare chi la difende in un punching ball mediatico. Difendere le divise da questa melma digitale non significa essere autoritari. Significa proteggere l’unico scudo che separa la comunità dal caos.

Perché quando si spegneranno gli schermi degli smartphone, le periferie avranno ancora bisogno di aiuto. E le visualizzazioni di TikTok non manderanno nessuna pattuglia a salvarci.

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