Militari all’estero, famiglie costrette a scegliere: lavoro sacrificato e smart working negato

Quando servire lo Stato significa far pagare il prezzo anche alla famiglia

Dietro ogni militare italiano impiegato all’estero c’è spesso una famiglia che prova a restare unita. Ma per molti coniugi, in prevalenza donne, seguire il proprio marito o la propria moglie fuori dai confini nazionali significa trovarsi davanti a una scelta durissima: mantenere il lavoro o non dividere la famiglia.

È una questione concreta, quotidiana, che pesa su stipendi, contributi, carriera e prospettive professionali. Una penalizzazione silenziosa che colpisce chi non indossa una divisa, ma vive comunque le conseguenze dirette del servizio reso al Paese.

Dipendenti pubblici senza stipendio, carriera ferma e contributi azzerati

Per i coniugi che lavorano nella pubblica amministrazione, oggi l’unica strada realmente percorribile è spesso l’aspettativa non retribuita, prevista da una normativa risalente al 1980. Una soluzione che, nei fatti, non tutela: significa rinunciare allo stipendio, bloccare il percorso professionale e interrompere la maturazione dei contributi.

Non si tratta di un piccolo sacrificio temporaneo. Per molte famiglie vuol dire perdere reddito per anni, accumulare vuoti previdenziali e ritrovarsi con una carriera congelata, solo per aver scelto di non spezzare il nucleo familiare durante un incarico all’estero.

Ancora più complicata è la situazione per chi lavora nel settore privato o come autonomo. In questi casi, l’assenza di strumenti adeguati può portare direttamente alle dimissioni o alla perdita di continuità lavorativa. Il risultato è sempre lo stesso: il servizio internazionale del militare finisce per produrre un costo professionale e personale a carico del coniuge.

Lo smart working dall’estero è possibile, ma resta bloccato

Il nodo più evidente riguarda il lavoro da remoto dall’estero. Una soluzione che oggi, con gli strumenti digitali disponibili, potrebbe consentire a tanti dipendenti pubblici di continuare a lavorare senza rinunciare alla vita familiare.

Il punto è che lo smart working dall’estero è già stato ritenuto tecnicamente praticabile da soggetti come INPS, INAIL e ARAN. Non manca quindi la possibilità operativa. Manca, piuttosto, un quadro normativo chiaro che autorizzi e disciplini questa modalità per i casi dei familiari dei militari italiani destinati fuori dal Paese.

Ed è qui che la vicenda diventa ancora più difficile da spiegare: da un lato si riconosce che il lavoro agile oltreconfine può funzionare, dall’altro non si permette ai coniugi dei nostri militari di utilizzarlo per proteggere reddito, carriera e contributi.

Una disparità che pesa anche nei rapporti con gli Stati Uniti

C’è poi un altro aspetto particolarmente delicato: quello della reciprocità internazionale. L’Italia consente ai familiari dei militari statunitensi presenti nel nostro Paese di lavorare da remoto. Ma lo stesso diritto non viene garantito ai coniugi dei militari italiani negli Stati Uniti titolari di visto NATO-2.

Una differenza che appare ancora più marcata se confrontata con le scelte adottate da altri Paesi europei. Francia, Spagna e Polonia prevedono infatti forme di tutela e permessi che consentono una maggiore protezione lavorativa e familiare.

In altre parole, mentre altri Stati hanno già affrontato il problema, i familiari dei militari italiani continuano a muoversi in un limbo che li espone a rinunce pesanti e spesso irreversibili.

Famiglie penalizzate proprio mentre accompagnano chi serve il Paese

La questione non riguarda un privilegio, ma un principio di equità. Se lo Stato chiede ai militari disponibilità, mobilità e servizio anche lontano dall’Italia, non può ignorare le ricadute sulle loro famiglie.

Il tema è semplice e insieme decisivo: non si può chiedere a un nucleo familiare di sostenere il peso di una missione all’estero lasciando il coniuge senza tutele lavorative. Né si può continuare a considerare normale che una donna, o comunque il familiare che accompagna il militare, debba mettere tra parentesi anni di carriera per seguire il partner.

La famiglia del militare non è un dettaglio amministrativo. È parte dell’equilibrio personale di chi serve il Paese e, di conseguenza, anche della serenità con cui quel servizio viene svolto.

Le richieste al Governo: superare una legge vecchia di oltre quarant’anni

Al Governo viene chiesto un cambio di passo netto. Tra le misure indicate ci sono il superamento della normativa del 1980, la garanzia di una continuità retributiva e contributiva per i dipendenti pubblici coinvolti e soprattutto il via libera allo smart working dall’estero attraverso un atto di indirizzo della Pubblica Amministrazione.

Un altro punto riguarda gli accordi con gli Stati Uniti: viene sollecitata una piena reciprocità per i titolari di visto NATO-2, così da evitare che i familiari dei militari italiani siano trattati in modo meno favorevole rispetto a quanto l’Italia già consente ai familiari del personale americano sul proprio territorio.

Sul tavolo anche la richiesta di istituire con urgenza un tavolo tecnico interministeriale, capace di coinvolgere le amministrazioni competenti e costruire una soluzione strutturale.

Basta penalizzazioni professionali per chi tiene unita la famiglia

Il messaggio politico è chiaro: lo Stato deve proteggere non solo chi indossa l’uniforme, ma anche chi ne sostiene le conseguenze nella vita quotidiana. Continuare a lasciare soli i coniugi dei militari all’estero significa accettare che il prezzo del servizio venga scaricato sulle famiglie.

Il lavoro non può diventare la vittima collaterale di una missione internazionale. E lo smart working, quando tecnicamente possibile, non può restare bloccato da un vuoto normativo.

Per i familiari dei militari italiani all’estero la richiesta è concreta: non dover più scegliere tra carriera, contributi e famiglia.

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