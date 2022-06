Ex cappellano militare alla sbarra Ad accusarlo è un carabiniere

Nuova udienza, ieri mattina in Tribunale a Massa, del processo nei confronti di Antonio Marrese, già cappellano della 46esima brigata aerea di stanza a Pisa. L’uomo, giusto ricordarlo, è stato ridotto dai vertici della Chiesa Cattolica allo stato laicale. Marrese in passato aveva fatto anche richiesta di grazia a Papa Francesco ma il Pontefice non ha accolto la richiesta. Ora però l’ex sacerdote è alle prese con la giustizia penale. A giudicarlo è il collegio presieduto dal giudice Augusto Lama mentre a sostenere l’accusa è il Pm Elena Marcheschi. Quando era iniziato il processo, l’uomo venne accusato di vari reati ai danni di due carabinieri in servizio a Massa Carrara. Ma alcuni reati sono scomparsi dall’arena processuale, portandosi dietro uno dei due carabinieri. Resta però da capire se l’ex sacerdote ha calunniato o meno il secondo carabiniere. Particolare curioso. Dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura dopo la deposizione dei due militari, emersero fatti relativi ad episodi avvenuti a Pisa e altrove pare tra il 2015 e il 2016 ma il processo è rimasto a Massa. Questo perchè Marrese inviò ai due carabinieri varie e-mail con, sembra, avances sessuali ritenute, a torto o a ragione, offensive. I due, contrariamente ad altri interlocutori dell’ex cappellano, decisero di non accettare in silenzio. Ora sarà il collegio giudicante a stabilire se dopo l’implicita condanna della Chiesa arriverà anche quella della Giustizia Italiana.