Commissione Europea approva 6,1 miliardi per l’Ucraina: nuovi sistemi di difesa aerea, missili, droni e guerra elettronica

La Commissione europea ha approvato un nuovo pacchetto da 6,1 miliardi di euro per rafforzare la difesa dell’Ucraina in una delle fasi più delicate del conflitto. Le risorse serviranno a finanziare l’acquisto di sistemi per la difesa aerea e antimissilistica, munizioni, droni e capacità di guerra elettronica, con l’obiettivo di aumentare la resilienza di Kiev di fronte alla crescente pressione degli attacchi russi condotti con missili balistici e velivoli senza pilota.

La decisione, annunciata l’11 settembre 2026, ha un valore operativo immediato e un forte peso politico. Bruxelles non si limita a confermare il sostegno militare all’Ucraina, ma apre anche la strada all’acquisto di componenti fondamentali per i sistemi Patriot, tra cui i missili PAC-3, considerati essenziali per rafforzare la protezione dello spazio aereo ucraino.

Il via libera che rafforza lo scudo aereo di Kiev

Il nuovo finanziamento europeo arriva mentre l’Ucraina continua a fronteggiare attacchi russi sempre più intensi contro città, infrastrutture critiche e obiettivi strategici. La difesa aerea resta una delle priorità più urgenti per Kiev, chiamata a contrastare l’impiego combinato di missili e droni da parte di Mosca.

Con l’approvazione del pacchetto, l’Ucraina potrà acquistare prodotti per la difesa sia da aziende dell’Unione europea sia da imprese ucraine. È un passaggio rilevante anche sul piano industriale, perché consente di sostenere la capacità produttiva interna del Paese e, al tempo stesso, di rafforzare il legame con la base tecnologica e industriale della difesa europea.

La misura interviene su settori considerati decisivi per la tenuta militare ucraina: intercettazione, munizionamento, sistemi senza pilota e guerra elettronica. In uno scenario segnato dalla necessità di risposte rapide, la disponibilità dei sistemi e delle munizioni nei tempi richiesti può fare la differenza sul campo.

Patriot e missili PAC-3: perché la decisione pesa

Il punto più significativo del pacchetto riguarda la possibilità per Kiev di procedere all’acquisto di missili PAC-3 per i sistemi Patriot. La decisione segue l’accordo raggiunto dagli Stati membri dell’Unione europea e introduce deroghe alle normali condizioni di ammissibilità previste dal meccanismo di finanziamento.

I missili PAC-3 rappresentano una componente chiave dei sistemi Patriot e rientrano tra gli equipaggiamenti richiesti dall’Ucraina per migliorare la difesa del proprio spazio aereo. La Commissione ha inoltre previsto la possibilità di ricorrere al meccanismo PURL, coordinato dalla NATO, per l’acquisizione di equipaggiamenti di produzione statunitense.

Il messaggio politico è chiaro: l’Unione europea intende sostenere Kiev non soltanto con risorse finanziarie, ma anche con strumenti più flessibili, capaci di rispondere alle esigenze operative più urgenti.

Von der Leyen: “Continueremo a sostenere l’Ucraina”

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rivendicato la portata della decisione, collegando il sostegno a Kiev alla sicurezza dell’intero continente.

“Oggi abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina ad acquistare diversi prodotti per la difesa nei settori della difesa aerea e antimissilistica, delle munizioni, dei droni e della guerra elettronica. Con questa approvazione, l’Ucraina può ora acquistare anche i sistemi Patriot di cui ha bisogno per proteggere meglio il proprio spazio aereo dagli attacchi indiscriminati della Russia. Insieme ai nostri Stati membri e alla NATO, continueremo a sostenere l’Ucraina, rafforzando al contempo la difesa dell’Europa”.

Le parole di von der Leyen confermano la linea seguita da Bruxelles: il rafforzamento militare dell’Ucraina viene presentato come parte integrante della più ampia strategia di sicurezza europea. Non si tratta soltanto di sostenere un Paese in guerra, ma di consolidare la capacità del continente di rispondere a una minaccia che l’Unione considera diretta e strutturale.

Le deroghe per accelerare gli acquisti

Il pacchetto da 6,1 miliardi di euro è finanziato nell’ambito dello Ukraine Support Loan, il prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro. La decisione include cinque deroghe alle condizioni standard di ammissibilità, pensate per rendere più rapidi e aderenti alle necessità operative gli acquisti previsti.

Tre deroghe riguardano droni e componenti prodotti in Ucraina che superano le soglie di costo previste dalle regole ordinarie. Le altre due riguardano equipaggiamenti di produzione statunitense, con particolare riferimento ai missili PAC-3, anche attraverso il canale NATO del PURL.

Il ricorso a deroghe mirate conferma che Bruxelles sta tentando di ridurre gli ostacoli burocratici davanti alle urgenze del fronte. L’obiettivo è permettere all’Ucraina di ottenere in tempi brevi sistemi e munizioni critiche, senza rinunciare al controllo sui contratti e al rispetto delle condizioni concordate con gli Stati membri.

Un prestito da 90 miliardi tra bilancio e difesa

Lo Ukraine Support Loan prevede complessivamente 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. Di questi, 30 miliardi sono destinati al sostegno di bilancio, mentre 60 miliardi finanziano la difesa nel periodo 2026-2027.

Con il nuovo via libera, risultano completamente allocati i 28,3 miliardi di euro previsti per il sostegno alla difesa ucraina nel 2026. Le risorse coprono ora procurements definiti nel dettaglio, con indicazione degli equipaggiamenti, dei fornitori selezionati, delle quantità richieste e dei tempi di attuazione.

La Commissione ha già erogato 8,35 miliardi di euro in finanziamenti per la difesa dell’Ucraina nel corso dell’anno, mentre ulteriori fondi dovrebbero seguire dopo la verifica dei contratti. Prima del rilascio delle risorse, Bruxelles controllerà la conformità alle condizioni dello Ukraine Support Loan e ai termini di acquisto concordati con gli Stati membri.

La partita industriale dietro gli aiuti militari

Dietro il nuovo pacchetto non c’è solo l’urgenza militare. La componente difesa dello strumento europeo punta anche alla ricostruzione e alla modernizzazione della base tecnologica e industriale ucraina, favorendone la graduale integrazione con quella europea.

È un aspetto strategico, perché la capacità dell’Ucraina di resistere nel medio periodo dipende anche dalla disponibilità costante di equipaggiamenti, munizioni e sistemi avanzati. Bruxelles sottolinea la necessità di accelerare le consegne attraverso l’utilizzo delle scorte, la ridefinizione delle priorità negli ordini e l’aumento della produzione.

La rapidità resta il nodo centrale. In un conflitto dominato dall’impiego massiccio di droni, missili e sistemi elettronici, il vantaggio militare dipende dalla capacità di ricevere prodotti critici nelle quantità necessarie e in tempi molto brevi.

Il quadro europeo del sostegno a Kiev

Il prestito di sostegno all’Ucraina è stato istituito nel febbraio 2026 con il Regolamento UE 2026/467, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La misura combina due obiettivi: rafforzare le capacità di difesa ucraine e garantire la continuità dello Stato, dei servizi pubblici essenziali e della resilienza economica.

Dopo la presentazione della strategia di finanziamento ucraina nel marzo 2026, il Consiglio ha adottato il 23 aprile 2026 la decisione di esecuzione che definisce l’assistenza disponibile per il 2026. Il quadro prevede fino a 45 miliardi di euro per l’anno in corso, suddivisi tra 16,7 miliardi di sostegno al bilancio e 28,3 miliardi per le capacità industriali della difesa.

Dal 2022, l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno fornito all’Ucraina 220,2 miliardi di euro di sostegno complessivo. In questa cifra rientrano anche 3,8 miliardi provenienti dai proventi degli asset russi immobilizzati.

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