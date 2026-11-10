Euronaval 2026, la Francia accelera su droni e fregate: Fincantieri e Leonardo rispondono con un piano da due FREMM all’anno. Cosa cambia per l’Italia

Il trentesimo Euronaval ha chiuso i battenti il 6 novembre a Paris Nord Villepinte con numeri da record: 713 espositori, il 45% in più rispetto ai 483 del 2024, 28.000 visite professionali, 204 delegazioni ufficiali da 71 Paesi e 400 giornalisti accreditati. Il contrammiraglio Guillaume Merveilleux du Vignaux, commissario generale del salone, ha sintetizzato l’edizione con due parole chiave: ibridazione e droni in tutti i domini, aggiungendo che questi temi, insieme all’intelligenza artificiale, «saranno al cuore di Euronaval 2028».

Dietro i numeri, però, c’è un dato che pesa più degli altri: nell’intera settimana l’unico contratto firmato nell’ultima giornata è stato quello di Saab per i sistemi delle fregate svedesi. Tutto il resto – patti, memorandum, lettere di intenti, concept – misura la domanda, non le consegne. Ed è proprio in questo spazio tra annuncio e realizzazione che si gioca la partita dell’Italia.

La Francia detta il ritmo: bilancio 2027 a 63,4 miliardi e patto sui droni navali

Il ministro delle Forze Armate Catherine Vautrin ha aperto il salone dichiarando che la Francia è passata «da una logica di riparazione a una logica di riarmo». Il bilancio difesa 2027 in bozza sale a 63,4 miliardi di euro, 6,5 in più rispetto al 2026. Annunciati nuovi ordini di missili Aster ed Exocet e un appello esplicito a comprare europeo, con Grecia, Svezia, Belgio e Paesi Bassi citati come partner.

Il pezzo forte è stato il patto sui droni navali tra Stato e industria, modellato su quello aereo del 2024. Non è un contratto di acquisto ma un quadro per allineare esigenze operative e capacità industriale. I soldi veri sono andati dove il rischio è più basso: un secondo ROV da 6.000 metri di LD Travocean, otto droni per contromisure mine Exail A18 e un secondo veicolo subacqueo da combattimento senza equipaggio di Naval Group, più grande del primo, progettato per restare in acqua per settimane.

La Direction générale de l’armement ha inoltre lanciato una gara per alcune decine di droni di sorveglianza imbarcati a lunga autonomia (100 miglia nautiche di raggio, 5-10 giorni di endurance dalle unità classe Mistral e Loire) e ha mostrato SMOKERS V1, un barchino esplosivo da 5 metri sviluppato in casa in meno di sei mesi, con tre prototipi già testati nell’esercitazione Wildfire al largo di Tolone. La competizione per l’industrializzazione prevede offerte entro il 4 dicembre e una produzione di circa 10 unità l’anno in tempo di pace, scalabile a 50.

Naval Group ha annunciato un centro per droni e armi subacquee da 17.000 metri quadrati a La Londe-les-Maures, operativo entro fine 2027. La Marine nationale è stata chiara: i droni armati di media taglia, la classe Seaquest M da 37 metri, arriveranno «in incrementi successivi». Prima vengono autonomia, connettività sicura e durabilità degli scafi.

La fregata con equipaggio resta la piattaforma che si compra davvero

Mentre i droni riempivano gli stand, i soldi sono andati sulle fregate. La DGA ha deciso di raddoppiare le celle Aster sulle FDI francesi da 16 a 32. Naval Group ha mostrato una versione allungata della FDI: una sezione di quasi nove metri aggiunta a centro nave porta il dislocamento a circa 5.400 tonnellate e la lunghezza a quasi 131 metri, con spazio per più Exocet, celle antiaeree aggiuntive, lanciatori A70 per missili da crociera, oltre 300 munizioni circuitanti containerizzate e un comando di squadra. Configurazioni proposte, non ordinate.

Sul fronte missilistico la DGA firmerà a breve con MBDA per il MdCN Mk2, missile da crociera navale con gittata superiore ai 1.000 km e maggiore resistenza al disturbo GNSS, destinato alle FREMM francesi e ai sommergibili Suffren con prime consegne dal 2030. Annunciato anche un accordo quadro per nuovi Exocet MM40 Block 3C da circa 250 km, consegne dal 2029.

La Svezia ha firmato l’unico contratto concreto della giornata finale: Saab equipaggerà le quattro FDI svedesi con sistemi di controllo del tiro, sensori e missili RBS15 per circa 2 miliardi di corone, consegne dal 2027 al 2034. Naval Group ha inoltre siglato dieci contratti con aziende greche per le FDI elleniche, portando a oltre 75 le imprese greche nella catena di fornitura: la seconda unità, Nearchos, è stata consegnata il 30 ottobre, la terza, Formion, è attesa a dicembre.

Questo è il quadro competitivo che l’Italia deve leggere con attenzione: la FDI sta costruendo una rete industriale europea attorno a sé, esattamente il terreno su cui la FREMM EVO gioca la propria partita export.

La risposta italiana: Fincantieri e Leonardo rilanciano OSN

Il 3 novembre, nel primo giorno di salone, Pierroberto Folgiero e Lorenzo Mariani hanno firmato una lettera di intenti per rafforzare Orizzonte Sistemi Navali, la joint venture partecipata al 51% da Fincantieri e al 49% da Leonardo. Alla cerimonia erano presenti il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, il direttore generale della Divisione Navi Militari Eugenio Santagata, l’ammiraglio Matteo Bisceglia, e per OSN il presidente ammiraglio Enrico Credendino e l’amministratore delegato Giovanni Sorrentino.

Il punto non è formale. Secondo quanto riportato da Breaking Defense, OSN tornerà al modello originario di integratore unico dell’intera nave da guerra, superando l’attuale schema in cui Fincantieri e Leonardo gestiscono separatamente piattaforma e sistema di combattimento. L’obiettivo dichiarato da Folgiero è misurabile: ridurre i tempi di costruzione delle FREMM da 54 a 36 mesi e arrivare a un ritmo di due fregate all’anno. Folgiero lo ha definito un «test case» per capire se l’industria italiana può consegnare su tempi paragonabili a quelli coreani.

Mariani ha parlato di «alleanza strategica per l’industria italiana» e di soluzioni «ad altissime prestazioni e a costi accessibili» per la Marina Militare e per l’export. Il portafoglio OSN è già consistente: i cacciatorpediniere DDX (contratto da 3,7 miliardi firmato il 24 settembre 2026), le FREMM EVO in costruzione, le FREMM Legacy nazionali ed estere, le tre FREMM EVO per il Portogallo e quattro pattugliatori d’altura. L’intesa non ha reso noti valore economico, calendario attuativo o modifiche all’assetto azionario.

Il confronto con Parigi è diretto. La Francia ha risposto alla domanda di massa navale raddoppiando l’armamento delle fregate che ha già e stringendo accordi industriali con i clienti export. L’Italia risponde sulla variabile che il mercato oggi premia di più: la velocità di consegna. Se l’obiettivo dei 36 mesi venisse centrato, la FREMM EVO avrebbe un argomento commerciale che la FDI, al momento, non può vantare.

SADOC 5 e ATHENA L: Leonardo porta l’IA nei sistemi di combattimento

Sul fronte dell’elettronica Leonardo ha presentato due nuovi Combat Management System. SADOC 5, destinato ai futuri DDX della Marina Militare, è proposto come nuovo riferimento nazionale per il comando e controllo di nuova generazione: architettura a microservizi, integrazione di intelligenza artificiale per contrastare droni, minacce balistiche e ipersoniche, tempi di reazione ridotti nella difesa aerea integrata e predisposizione per architetture system-of-systems come il Michelangelo Dome.

ATHENA L, sviluppato dalla controllata GEM Elettronica, è un CMS leggero per piattaforme che non richiedono un sistema di combattimento completo, con suite di navigazione integrata, cartografia certificata, radar e sensori. È il prodotto che risponde al segmento in crescita visto in fiera: pattugliatori, unità minori e piattaforme a basso equipaggio.

Presente a Villepinte anche ELT Group, con il portafoglio di guerra elettronica navale, difesa anti-drone e gestione delle operazioni nello spettro elettromagnetico, un settore che la guerra in Mar Nero ha reso centrale.

MMMV: la nave da 50 metri con sei uomini a bordo

Il debutto più discusso tra i prodotti italiani è stato il Multi-Mission Modular Vessel di Fincantieri, presentato da Eugenio Santagata il 3 novembre. Cinquanta metri, 500 tonnellate, equipaggio base di sei persone, bassa segnatura radar e un’architettura aperta costruita attorno a moduli containerizzati da 10 e 20 piedi. «È una nave che riceve una missione», ha detto Santagata, invertendo la logica tradizionale che costruisce lo scafo attorno a un compito predefinito.

Il concetto è pensato per l’integrazione progressiva di sistemi autonomi e per possibili operazioni senza equipaggio in futuro. A supporto, Fincantieri ha firmato una lettera di intenti con la danese J.A. Solutions, specializzata in container, moduli e sistemi di movimentazione per applicazioni militari e commerciali.

Il MMMV si inserisce nella stessa logica della Multi-Role Vessel da 150 metri di ST Engineering («cervello umano, muscoli senza equipaggio») e della FDI allungata: scafi con equipaggio progettati come nodi integratori di sistemi unmanned. È la traduzione pratica del concetto di flotta ibrida. Ma, come per la SCX 26 di Naval Group – definita dallo stesso costruttore «un concetto ancora altamente teorico» – nessun programma, calendario o costo è stato associato al MMMV.

Corvetta europea: l’Italia al centro della nuova architettura industriale

Il 4 novembre Fincantieri, Navantia e Naval Group hanno firmato l’accordo di consorzio per EPC2, la seconda fase della European Patrol Corvette, alla presenza di OCCAR. Il programma, avviato nel 2019 in ambito PESCO e coordinato da OCCAR dal 2022, passa dalla progettazione iniziale a una piattaforma Full Combat Multipurpose pronta per la produzione.

Separatamente, Navantia e Fincantieri hanno firmato un Heads of Agreement per una joint venture al 50% che agirà come prime contractor per i rispettivi programmi nazionali EPC e per l’export, gestendo progettazione comune, acquisti, co-produzione e supporto al ciclo di vita. La società, è stato precisato, non sarà «un mero ufficio di coordinamento» ma un’entità operativa con risorse proprie. Naval Group «sta valutando l’adesione», dopo che la partecipazione francese era rimasta in dubbio per buona parte dell’anno.

Per l’Italia è un posizionamento strategico: Fincantieri siede al centro dell’unica iniziativa di consolidamento navale europeo che ha superato la fase delle dichiarazioni. L’intesa fa seguito al memorandum del 13 febbraio 2026 e guiderà la negoziazione dei documenti definitivi. Come per tutto il resto, un Heads of Agreement non è un contratto di produzione.

Indonesia e mercati extraeuropei

Fincantieri ha chiuso la settimana con cinque accordi complessivi. Oltre a OSN, EPC2, Navantia e J.A. Solutions, il gruppo ha firmato un accordo di joint venture con Republikorp in Indonesia per rafforzare le capacità cantieristiche locali, consolidando una presenza che già conta le referenze operative in Indonesia ed Emirati Arabi Uniti. Nella stessa logica, Saildrone ha scelto la norvegese Umoe Mandal per produrre localmente il suo Surveyor, Babcock ha siglato un MoU con Everllence sulla propulsione delle Arrowhead 140 ed Exail è entrata nell’ecosistema ARMOR Force di Babcock.

Il modello è lo stesso ovunque: meno progetti duplicati, squadre nazionali per missioni specifiche e capacità dedicate ai droni.

I problemi che nessuno stand può risolvere

Il contributo più utile della settimana è arrivato dai progettisti di Navantia, tramite Navy Lookout: la parte più difficile di una grande nave senza equipaggio non sono le armi ma uno scafo che resti nel Nord Atlantico per settimane senza nessuno a bordo, restando abbastanza semplice ed economico da costruire in numero. Qualcuno deve comunque pulire i filtri e resettare gli interruttori. La Royal Navy cerca silos missilistici che restino pronti per 30 giorni senza intervento umano. Togliere l’equipaggio sposta costi e persone a terra, in centri operativi, software assurance e supporto contrattuale.

La seconda strozzatura è l’integrazione: collegare droni nuovi a navi e sommergibili progettati decenni fa. «Una nave in mare si muove molto. Tutti i sistemi basati su GPS devono tenerne conto», ha osservato un ufficiale della Marine nationale.

Il segnale di domanda arriva ancora dal Mar Nero. I barchini esplosivi ucraini hanno affondato circa un terzo della Flotta russa; il Sea Baby trasporta ora sei-otto droni FPV, i Katran operano come mini-portaerei, il Sub Sea Baby ha colpito un sommergibile classe Improved Kilo a Novorossiysk. A settembre un Sargan-3000 sarebbe stato il primo drone di superficie a distruggerne un altro in combattimento. La Marina ucraina ha poi guidato il red team all’esercitazione NATO REPMUS vincendo tutti e cinque gli scenari. La lezione è la velocità di adattamento, non la singola piattaforma.

Cosa deve guardare l’Italia da qui a Euronaval 2028

Per l’industria e la Marina italiana i banchi di prova sono concreti:

I 36 mesi delle FREMM. Se OSN centra l’obiettivo, la FREMM EVO entra sul mercato export con un vantaggio competitivo reale sulla FDI, che intanto consolida la propria rete industriale in Grecia e Svezia.

Se OSN centra l’obiettivo, la FREMM EVO entra sul mercato export con un vantaggio competitivo reale sulla FDI, che intanto consolida la propria rete industriale in Grecia e Svezia. DDX e SADOC 5. I cacciatorpediniere sono il primo programma in cui il nuovo modello di integrazione OSN e il CMS con intelligenza artificiale dovranno dimostrare di funzionare insieme.

I cacciatorpediniere sono il primo programma in cui il nuovo modello di integrazione OSN e il CMS con intelligenza artificiale dovranno dimostrare di funzionare insieme. EPC2 e la joint venture con Navantia. La trasformazione degli Heads of Agreement in documenti definitivi e l’eventuale ingresso di Naval Group diranno se il consolidamento europeo è reale.

La trasformazione degli Heads of Agreement in documenti definitivi e l’eventuale ingresso di Naval Group diranno se il consolidamento europeo è reale. Il MMMV. Il passaggio da concept a programma richiederà un cliente di lancio.

Il passaggio da concept a programma richiederà un cliente di lancio. La flotta ibrida. Dal salone non è emersa un’iniziativa italiana paragonabile al patto francese sui droni navali o alla gara SMOKERS. La Francia ha costruito vocabolario, bilancio e capacità industriale dedicata; l’Italia ha puntato su integrazione, velocità e piattaforme modulari. Le due strade non si escludono, ma la seconda ha bisogno di tradursi in requisiti e fondi.

Il viceammiraglio Éric Chaperon, oggi consigliere navale di Thales, ha offerto la sintesi migliore della settimana: le marine sono diventate «molto più concentrate sul futuro prossimo e su ciò che può essere consegnato subito». Euronaval 2026 ha dimostrato che l’autonomia navale è passata dalla sperimentazione all’industria. Non ha dimostrato che l’Europa abbia già una flotta ibrida. Quella flotta è un problema di integrazione tra scafi, droni, armi, reti e persone, e le marine che la tratteranno come tale arriveranno prima. L’Italia, con il rilancio di OSN e il ruolo centrale nella corvetta europea, ha scelto il proprio terreno. Ora deve consegnare.

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