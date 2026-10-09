Crosetto sull’Eurofighter colpito: «Se i pericoli non fossero stati sottovalutati non ci sarebbe un aereo in meno». Ma chi li ha sottovalutati?

Crosetto riferisce alle Commissioni congiunte e difende il rischieramento di oltre 400 militari in Arabia Saudita come «scelta tecnica, mai politica». Dopo l’attacco Houthi ha chiesto una nuova valutazione a SMD, CoVi e Aeronautica e ha fatto rientrare Gulfstream e tanker. Resta il buco nero della valutazione precedente: chi l’ha fatta, su quali informazioni, e chi ha deciso che il rischio fosse accettabile.

C’è un momento, nell’audizione dell’8 ottobre alla Sala del Mappamondo, in cui il ministro della Difesa abbandona il registro difensivo e dice una cosa che nessun comunicato aveva detto prima. Rispondendo a Benedetto Della Vedova, Guido Crosetto ammette: «se non fossero stati sottovalutati i pericoli non ci sarebbe un Eurofighter in meno. Questo mi pare evidente a tutti». E aggiunge che gli spostamenti successivi dei velivoli sono dovuti «al fatto che il quadro non era sicuro come si pensava che fosse».

È un’ammissione netta. Ed è anche il punto in cui l’audizione si ferma. Perché il ministro, che pure rivendica di essere stato «il primo ad aver chiesto conto di quello che era successo», non dice chi abbia sottovalutato, quando e sulla base di quali analisi. Il senatore Stefano Graziano glielo chiede senza giri di parole: «c’è un errore di valutazione. Chi lo ha fatto, decida lei. Certamente non lo hanno fatto i parlamentari di opposizione». La risposta non arriva.

Una scelta «tecnica, mai politica»

La linea del ministro è lineare e, a tratti, spiazzante. Il trasferimento del contingente dal Kuwait all’Arabia Saudita, nell’ambito del riposizionamento di due task force di Inherent Resolve, «non è una scelta politica. Non è mai una scelta politica, è una scelta tecnica». L’opzione saudita è stata «ritenuta più opportuna sul piano tecnico operativo dallo Stato Maggiore della Difesa». Il ministro «prende atto» di ciò che il Capo di SMD e il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze «decidono di fare sul terreno». E quando questi comunicano un rientro, come per il Gulfstream e il tanker, «sono immediatamente autorizzati».

Crosetto lo rivendica come principio: «né Crosetto, né Guerini, né la Pinotti» si sono mai occupati di scelte tecnico-operative, e guai se un politico lo facesse, perché «ci sono persone che da quando hanno vent’anni si occupano di difesa». Ineccepibile sul piano dell’ordinamento. Ma la conseguenza logica è altrettanto netta: se la scelta è stata tecnica, anche la sottovalutazione che il ministro riconosce ha una paternità tecnica. E quella paternità, nell’audizione, non viene mai nominata.

Il dispositivo di cui si parla non è un distaccamento simbolico. Il ministro fornisce i numeri: 407 unità, articolate in una Task Force Air e una Task Force Land, con batterie SAMP/T, Stinger e radar Kronos; una componente aerea che comprendeva il Gulfstream, il rifornitore e quattro Eurofighter, ora rischierati su un’altra base. A questi si aggiungono 75 militari negli Emirati con sistemi Skynex e 28 in Bahrain. Graziano lo dice con il buon senso di chi conosce i meccanismi: «non penso che il ministro non possa incidere sul fatto che 500 uomini vengono spostati dal Kuwait in Arabia Saudita, in una situazione di pericolo, e non possa dire: attenzione, fermatevi».

Una minaccia nota da mesi

Il nodo è qui. Ta’if non era un teatro tranquillo diventato pericoloso all’improvviso. Enzo Amendola ricorda in audizione che i Pasdaran indicavano la base King Fahd come punto di partenza dei jet americani verso il Golfo «dal 15 marzo», e che la rottura degli accordi del 2022 tra Houthi e Riad aveva aperto un’escalation già in corso. Gli stessi Eurofighter italiani, aggiunge, erano stati oggetto di attacchi in Kuwait, cioè nella sede da cui sono stati spostati perché «non più idonea».

Il ministro non contesta il quadro. Afferma di aver posto lui stesso la domanda sulla sicurezza del trasferimento «sia nei giorni precedenti sia nei giorni successivi». Ma non riferisce quale risposta avesse ricevuto prima del 18 settembre, né se la vulnerabilità specifica di Ta’if agli attacchi con droni fosse stata analizzata. Confessa anzi, con un’onestà che fa riflettere: «sulla sicurezza continuo ad avere dubbi e ogni mattina cerco di farmi fugare quei dubbi dal punto di vista tecnico».

L’unica descrizione della protezione della base arriva, per bocca di Crosetto, dall’omologo saudita: una protezione multistrato che «non può garantire il rischio zero, specie a fronte di minacce portate da oggetti particolarmente piccoli e lenti». È un’osservazione corretta e al tempo stesso scomoda: la minaccia dei droni lenti e a bassa quota è esattamente quella per cui l’Italia ha schierato Skynex e Stinger nel Golfo. Se era nota al punto da motivare l’invio di sistemi anti-drone ai partner, era nota anche quando si è deciso di parcheggiare quattro Eurofighter su una base già rivendicata come bersaglio. La «protezione dinamica» dei velivoli, cioè la loro movimentazione per non offrire riferimenti fissi, compare nel racconto del ministro soltanto come misura adottata dopo l’attacco. Se fosse stata prevista nel piano iniziale, nessuno lo ha detto.

Il CoVi tra pianificazione e rivalutazione

Sul Comando Operativo di Vertice Interforze l’audizione offre pochi elementi, ma vanno pesati. Il comandante, audito il 1° luglio, aveva riferito al Parlamento che «le componenti operative di supporto e di sorveglianza sono state ridislocate in Arabia Saudita e Giordania», dove «svolgiamo attività di difesa aerea e antimissile integrata». A luglio, dunque, il CoVi aveva il dispositivo in mano e lo conosceva nel dettaglio. È al CoVi, insieme a SMD e Aeronautica, che il ministro si rivolge dopo il 18 settembre per «un’ulteriore valutazione sull’evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale e sulle possibili opzioni operative».

Il CoVi è l’organismo che pianifica e conduce le operazioni e che ha la responsabilità della protezione dei contingenti. Non è dimostrato che abbia commesso errori: potrebbe aver segnalato criticità rimaste senza seguito, potrebbe aver condiviso valutazioni con lo SMD, potrebbe aver lavorato su informazioni d’intelligence che oggi appaiono carenti. Ma proprio per questo il suo ruolo nella valutazione preventiva è il punto da chiarire con i documenti, non con le dichiarazioni. La rivalutazione successiva all’attacco può essere letta in due modi: come normale adattamento operativo, quello che Crosetto descrive quando dice che «in Niger o in Somalia tutte le mattine viene fatta la valutazione», oppure come correzione di una lacuna iniziale. La differenza la fanno gli atti: la valutazione della minaccia precedente al rischieramento, i suoi aggiornamenti tra marzo e settembre, le eventuali note del CoVi allo SMD e al ministro, il piano di force protection, le direttive di rischieramento. Il ministro stesso ricorda che le trasmissioni tra Stati Maggiori e Ministero «sono scritte in cartelle e rimangono agli atti» e che non ha «nessun problema» a farle vedere. Sarebbe il momento di farlo.

«Missione» o «rischieramento», e un Parlamento informato «non in modo sufficiente»

Attorno al nodo operativo si avvolge quello istituzionale. Il sito dello Stato Maggiore definiva il dispositivo una «missione»; il ministro insiste sul «rischieramento». Crosetto promette che chi ha scritto quella parola «deve pagare» e si impegna a «tutelare il Parlamento appena esco da questa sala». Graziano gli fa notare che, per sue informazioni, quel sito «è gestito dal gabinetto del ministro, non dallo Stato Maggiore». Sulla scheda 4 del decreto missioni si consuma un battibecco surreale: per Alfieri e Amendola il testo su cui le Commissioni hanno lavorato non citava l’Arabia Saudita, per il presidente Gasparri e per il ministro il documento bollinato la cita. Nel frattempo Amendola ricorda che Inherent Resolve, invocata come cornice giuridica, è stata chiusa il 30 settembre.

Il ministro, a un certo punto, concede ciò che a settembre aveva negato: l’informazione al Parlamento è stata data «non in modo sufficiente». E promette che d’ora in poi «in qualunque tipo di modifica sia dato il dettaglio anche quando non viene richiesto». È un’apertura importante. Ma arriva dopo che un velivolo da combattimento è stato colpito, dopo che Mario Lomuti ha portato in aula tracciati radar su un C-130 che spegne il transponder in rotta verso Ta’if, dopo che Nicola Fratoianni ha chiesto se «abbiamo rischiato che abbattessero il Gulfstream insieme all’Eurofighter».

Manca la cultura della responsabilità

C’è anche una questione di cultura della responsabilità. Negli Stati Uniti, spesso indicati come modello di efficienza e organizzazione militare, non è sconosciuto il principio secondo cui un comandante può essere sollevato dall’incarico quando viene meno la fiducia dei vertici nella sua capacità di guidare le operazioni. Non accade automaticamente dopo ogni errore, ma la responsabilità di comando può avere conseguenze concrete sulla permanenza nell’incarico.

In Italia, invece, dopo un episodio che lo stesso ministro collega a una sottovalutazione dei pericoli, il punto non può esaurirsi in una nuova valutazione operativa. Occorre accertare se vi siano stati errori, chi li abbia commessi e quali conseguenze ne siano derivate. Se le verifiche dovessero confermare gravi carenze nella pianificazione o nella valutazione della minaccia, sarebbe legittimo attendersi che la catena gerarchica ne tragga le conseguenze, anche sul piano degli incarichi.

Perché la credibilità delle Forze armate non si misura soltanto nella professionalità dei militari sul terreno, ma anche nella capacità dei vertici di assumersi la responsabilità delle decisioni. La responsabilità di comando non può valere soltanto quando le operazioni riescono: deve essere verificabile anche quando qualcosa va storto.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.