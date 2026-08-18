Esplosione a Colleferro, Crosetto spegne l’allarme sulla pista russa: “Non risulta, solo un problema interno”

Il governo frena sull’ipotesi sabotaggio dopo il boato nello stabilimento di munizioni

A quattro giorni dall’esplosione nello stabilimento di munizioni di Colleferro, il governo italiano invita alla cautela e, almeno per ora, non accredita l’ipotesi di un coinvolgimento russo. La deflagrazione, avvenuta alla vigilia di Ferragosto nella fabbrica oggi riconducibile a KNDS Ammo Italy, ex Simmel Difesa, ha riacceso l’attenzione su uno dei siti industriali più sensibili del comparto difesa nazionale.

Mentre le indagini proseguono per ricostruire l’origine dell’incendio e della successiva esplosione, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha escluso, allo stato attuale, elementi che possano indirizzare verso una matrice esterna.

“Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno”, ha dichiarato Crosetto all’Adnkronos, raffreddando così le ipotesi circolate nelle ultime ore su un possibile sabotaggio o su un attacco ibrido.

La pista russa e il parallelo con la Bulgaria

Il caso ha assunto rapidamente una dimensione politica e di sicurezza nazionale dopo che alcuni osservatori hanno accostato l’episodio di Colleferro ad analoghe esplosioni avvenute in impianti di munizionamento all’estero, in particolare in Bulgaria.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la procura starebbe verificando anche eventuali collegamenti con un altro sito di munizioni saltato in aria nel Paese balcanico. Un’ipotesi investigativa che, al momento, non equivale a una conferma e non risulta sostenuta da elementi ufficiali resi pubblici.

Il punto resta delicato: il settore delle munizioni è oggi al centro delle dinamiche di sicurezza europee, anche per il ruolo dell’industria della difesa nel sostegno all’Ucraina. Proprio per questo, ogni incidente in siti produttivi strategici viene osservato con particolare attenzione dagli apparati di sicurezza.

Crosetto: nessun elemento oltre il problema interno

La linea del governo, almeno in questa fase, è chiara: evitare letture premature. Le parole di Crosetto arrivano mentre attorno all’esplosione si moltiplicano ipotesi, ricostruzioni e interrogativi.

Il ministro della Difesa ha scelto di non alimentare lo scenario del sabotaggio, sottolineando che non emergono indicazioni diverse da un problema interno allo stabilimento. Una posizione che non chiude formalmente il lavoro degli investigatori, ma ridimensiona il peso politico della pista russa.

In casi di questo tipo, la distinzione è fondamentale: un incidente industriale in un impianto di munizioni è già di per sé un evento grave, ma un’azione ostile attribuibile a un attore straniero avrebbe implicazioni completamente diverse per la sicurezza nazionale e per i rapporti internazionali.

Calenda chiede al governo di riferire in Parlamento

A sollevare il tema in modo netto è stato il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha chiesto all’esecutivo di riferire alle Camere alla ripresa dei lavori parlamentari.

“Il governo dovrà riferire in Parlamento immediatamente alla ripresa. Non possiamo rimanere nell’incertezza su un possibile attacco ibrido russo”, ha scritto Calenda sui social.

Il leader di Azione ha poi aggiunto che, se confermata, una simile ipotesi rappresenterebbe “il più grave” attacco di questo tipo mai portato a termine sul suolo italiano e uno dei più rilevanti in Europa. Calenda ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che le televisioni russe avrebbero dato ampio risalto all’esplosione.

L’allarme, tuttavia, non è condiviso al momento dal governo, che continua a muoversi su un profilo di prudenza istituzionale.

Il Copasir segue il dossier Colleferro

Sul caso si è acceso anche l’interesse del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. La vicenda, per la natura dello stabilimento coinvolto e per il contesto internazionale, rientra tra i dossier sensibili da monitorare.

Il coinvolgimento del Copasir non implica automaticamente l’esistenza di una minaccia esterna accertata, ma conferma che l’esplosione viene seguita anche sotto il profilo della sicurezza nazionale.

In particolare, l’attenzione degli apparati è rivolta a due piani distinti: da un lato la ricostruzione tecnica dell’incidente, dall’altro la verifica di eventuali elementi di contesto che possano suggerire interferenze o connessioni con episodi simili avvenuti fuori dall’Italia.

Lo stabilimento di Colleferro e il peso strategico per la Difesa

Lo stabilimento di Colleferro è uno dei siti storici dell’industria italiana degli armamenti. L’area, legata per decenni alla produzione di munizioni ed esplosivi, è oggi associata a KNDS Ammo Italy, società attiva nel settore del munizionamento.

Secondo documentazione pubblica del Comune di Colleferro, nello stabilimento vengono svolte attività di produzione di manufatti esplosivi per la difesa, tra cui spolette, munizioni, granate e teste di guerra. Si tratta dunque di un impianto classificabile tra le infrastrutture industriali più delicate per tipologia di materiali trattati e per implicazioni di sicurezza.

Non è la prima volta che Colleferro finisce al centro delle cronache per incidenti in ambito industriale legato agli esplosivi. Nel 2007, nello stabilimento allora noto come Simmel Difesa, un’esplosione provocò la morte di un operaio e il ferimento di altri lavoratori. Un precedente che viene oggi ricordato nel dibattito pubblico, pur trattandosi di episodi distinti e da valutare separatamente.

Indagini aperte, ma nessuna conferma sulla matrice esterna

Al momento, il dato politico più rilevante è proprio l’assenza di conferme sulla pista russa. Le verifiche tecniche e investigative sono ancora in corso, ma il ministro della Difesa ha escluso che al governo risultino elementi tali da indicare qualcosa di diverso da un incidente interno.

Il quadro resta quindi aperto sul piano degli accertamenti, ma non su quello delle conclusioni: non ci sono, allo stato, prove pubbliche che consentano di parlare di sabotaggio, attacco ibrido o coinvolgimento straniero.

La prudenza dell’esecutivo punta a evitare fughe in avanti in una fase nella quale ogni parola può avere un peso rilevante, soprattutto se associata alla Russia, alla guerra in Ucraina e alla sicurezza delle filiere europee della difesa.

Un caso che unisce sicurezza industriale e sicurezza nazionale

L’esplosione di Colleferro mette insieme due dimensioni diverse ma ormai sempre più intrecciate: la sicurezza nei siti industriali ad alto rischio e la protezione delle infrastrutture strategiche.

Da una parte ci sono gli accertamenti tecnici su procedure, materiali, reparti coinvolti, sistemi antincendio e dinamica dell’evento. Dall’altra c’è il contesto internazionale, nel quale gli impianti della difesa sono osservati con crescente attenzione anche per il loro ruolo nelle catene di approvvigionamento militare.

Per questo il caso non può essere liquidato come un semplice incidente, ma neppure trasformato senza prove in un’azione ostile. È esattamente su questo equilibrio che si muove la posizione del governo: indagini avanti, Copasir informato, ma nessuna accelerazione sulla pista russa.

La linea di Crosetto, per ora, è netta: Colleferro resta un caso industriale interno, non un attacco attribuibile a Mosca.

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