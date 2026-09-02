Esercito in lutto per Ivan Zullo: il Graduato Aiutante di Isernia morto a 48 anni, raccolta fondi per moglie e figlia

Una raccolta fondi per Olga e Maria Teresa

Una raccolta fondi per sostenere la moglie e la figlia di Ivan Zullo, Graduato Aiutante dell’Esercito originario di Isernia, scomparso prematuramente a 48 anni lo scorso 30 agosto, ha già superato quota 15mila euro in pochi giorni.

A promuovere l’iniziativa sono stati i suoi colleghi, che hanno scelto di trasformare il dolore per la perdita di Ivan e la vicinanza alla sua famiglia in un gesto concreto di solidarietà.

L’intero ricavato sarà destinato alla moglie Olga e alla figlia Maria Teresa, che oggi si trovano ad affrontare non solo un dolore immenso, ma anche le difficoltà che inevitabilmente accompagnano un momento così delicato.

Ivan Zullo prestava servizio nell’Esercito a Bellinzago Novarese

Ivan Zullo prestava servizio nell’Esercito a Bellinzago Novarese, in provincia di Novara, dove viveva insieme alla moglie Olga e alla figlia Maria Teresa.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Isernia, città di cui era originario, e tra i militari che avevano condiviso con lui anni di servizio, lavoro e quotidianità.

Chi lo ha conosciuto ricorda Ivan come un collega con il quale sono stati condivisi sacrifici, impegni e quei legami che, nel mondo militare, spesso vanno ben oltre la semplice dimensione professionale.

La solidarietà dei colleghi dell’Esercito

La raccolta fondi nasce con un obiettivo preciso: sostenere Olga e Maria Teresa nei prossimi mesi e contribuire, per quanto possibile, ad alleggerire le difficoltà che dovranno affrontare dopo la perdita di Ivan.

Nel messaggio che accompagna l’iniziativa viene sottolineato lo spirito di fratellanza che unisce chi ha indossato e indossa la stessa uniforme. Una vicinanza che, davanti a un lutto così doloroso, diventa presenza reale e aiuto concreto.

Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un segno di affetto e partecipazione. Non esiste una donazione troppo modesta quando a muoverla è il desiderio di stare accanto a una famiglia colpita da una perdita improvvisa.

Oltre 15mila euro donati in pochi giorni

La risposta alla raccolta è stata immediata. In pochi giorni le donazioni hanno superato i 15mila euro, confermando quanto fosse forte il legame umano e professionale attorno a Ivan Zullo e alla sua famiglia.

Un risultato che racconta una comunità capace di stringersi attorno a chi soffre, trasformando il cordoglio in un sostegno tangibile.

Chi non può contribuire economicamente può comunque aiutare condividendo la raccolta tra colleghi, amici, conoscenti e persone che desiderano unirsi a questo gesto di solidarietà.

Il cordoglio di Isernia e del mondo militare

La morte di Ivan Zullo ha lasciato un grande vuoto tra i familiari, gli amici e i colleghi. Il dolore ha raggiunto sia la comunità di Isernia, legata alle sue origini, sia quella di Bellinzago Novarese, dove Ivan viveva e prestava servizio.

Oggi il pensiero di tutti è rivolto a Olga e Maria Teresa. Attorno a loro si sta formando una rete di affetto, rispetto e solidarietà, nel ricordo di un uomo che ha condiviso con tanti il servizio, il lavoro e una parte importante del proprio cammino.

Un collega può lasciare un vuoto profondo, ma ciò che ha rappresentato per chi lo ha conosciuto continua a vivere anche attraverso gesti concreti come questa raccolta fondi.

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