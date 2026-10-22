Esercito, l’ultimo viaggio verso la caserma di Matteo Ambu: il platano e la Fiat Tipo schiacciata

Era partito da casa prima dell’alba, come ogni giorno, per raggiungere la caserma di Padova. Non è mai arrivato. Matteo Ambu, 1° Graduato dell’Esercito, 46 anni, è morto nelle prime ore di mercoledì 21 ottobre a Jesolo, nel Veneziano, quando una parte di un grosso platano si è abbattuta sulla sua auto lungo via Roma Destra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie Susanna e due bambini.

Chi era Matteo Ambu: la Sardegna nel cuore, la vita in Veneto

Sardo, originario di Cagliari e cresciuto nel quartiere di Pirri, Ambu aveva costruito la propria esistenza al Nord. Il lavoro nell’Esercito lo aveva portato in Veneto e lì aveva trovato anche l’amore: viveva a Cavallino-Treporti, sul litorale veneziano, con la famiglia. Ogni mattina percorreva la strada che collega il Cavallino a Jesolo per poi proseguire verso Padova, dove prestava servizio.

Un tragitto di routine, ripetuto centinaia di volte, che il maltempo ha trasformato in tragedia.

La dinamica: il ramo spezzato dal vento e lo schianto contro un secondo albero

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino lungo la strada provinciale 42, in via Roma Destra, all’altezza del chilometro 16, nella zona del golf club e nei pressi di un distributore di carburante. Sul litorale soffiava un forte vento di scirocco che da ore stava flagellando la costa, accompagnato da una mareggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, le raffiche avrebbero spezzato la parte superiore di uno dei platani che costeggiano la carreggiata. La porzione di tronco è precipitata sulla Fiat Tipo guidata dal militare, sfondando il tettuccio proprio sul lato del conducente. L’auto, ormai fuori controllo, ha poi terminato la corsa contro un secondo albero poco più avanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Jesolo e la polizia stradale. I soccorsi sono stati immediati, ma il 46enne è morto sul colpo. La strada parallela al litorale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del platano.

Platano sotto sequestro: indaga la Procura di Venezia

Via Roma Destra è un’arteria di competenza della Città metropolitana di Venezia. La Procura di Venezia ha disposto il sequestro del platano, che sarà sottoposto a perizia per verificare le condizioni della pianta e capire se il cedimento sia da attribuire esclusivamente alla violenza del vento o se vi fossero criticità preesistenti.

Le indagini sono affidate al commissariato di Jesolo, mentre i primi rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Mestre. Gli accertamenti serviranno a ricostruire con esattezza la dinamica e a chiarire eventuali responsabilità.

Crosetto: «Profonda tristezza, tutta la Difesa è vicina alla famiglia»

La notizia ha scosso l’intera Forza armata. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblico: «Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del 1° Graduato Matteo Ambu, dell’Esercito, deceduto a seguito di un tragico incidente nei pressi di Jesolo (VE), mentre si recava al lavoro. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito».

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, che ha definito la scomparsa di Ambu una perdita dolorosa per l’Esercito.

Il dolore del territorio: Cavallino-Treporti e Jesolo sotto choc

Il sindaco metropolitano di Venezia Simone Venturini ha pubblicato sui social la foto del militare, scrivendo: «Militare di 46 anni di Cagliari, ma residente sul litorale e di stanza a Padova, ho appreso con dolore e sgomento la notizia della sua scomparsa. A nome mio e dell’intera Città metropolitana di Venezia, esprimo il più sentito e commosso cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alle comunità di Cavallino-Treporti e Jesolo, colpite da questa tragedia. A tutti loro assicuro la nostra massima vicinanza e solidarietà in questo momento di grande dolore».

Anche il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti e la sindaca di Cavallino-Treporti Roberta Nesto hanno manifestato il cordoglio delle rispettive comunità, che si sono strette attorno alla moglie Susanna e ai due figli del militare.

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