Masiello sul Vespucci: «Ci eravamo illusi che le guerre fossero brevi». Alpini a -40°, droni e IA: così cambia l’Esercito

Trieste – Un caffè mai bevuto, ma mezz’ora di analisi senza filtri. A bordo di Nave Amerigo Vespucci, ormeggiata al Molo dei Bersaglieri per la tappa conclusiva del Tour Mondiale – Campagna in Nord America 2026, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, ha ripercorso le sfide che attendono la Forza Armata: dall’Artico alla guerra cognitiva, dalla corsa tecnologica ai limiti etici dell’intelligenza artificiale. L’intervista, nella rubrica ANSA “Un caffè sul Vespucci” – format che, ha ricordato il giornalista, prende spunto dall’idea dello stesso Masiello, “Un caffè col capo” – è arrivata al termine del talk “Le nuove rotte mondiali: la sfida dell’Artico”, tenuto sul cassero del veliero con la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti e i vertici di istituzioni, ricerca e industria.

L’Artico non è più lontano: «Non basta più guardarlo con occhio scientifico»

Il punto di partenza è un cambio di prospettiva. «Dobbiamo comprendere che l’Artico non è più qualcosa di lontano da noi, è diventato qualcosa di vicino per diversi motivi», ha spiegato Masiello. «Non possiamo più limitarci a guardarlo soltanto da un punto di vista scientifico: dobbiamo preoccuparci dell’Artico anche dal punto di vista della sicurezza». Nel corso del panel, come ricordato dall’intervistatore, il generale aveva parlato di una guerra ibrida già in corso nella regione.

Il modello, secondo il capo di SME, è quello visto a Trieste: un sistema Italia che affronta il dossier da più angolazioni, perché «un solo Paese non può risolvere il problema dell’Artico, bisogna lavorare in termini di Unione Europea e di Alleanza Atlantica».

Sulle ragioni dell’interesse crescente, Masiello sposta il fuoco rispetto al dibattito corrente: «Tutti parlano delle risorse, petrolio, gas, terre rare. Personalmente ritengo molto più interessante il cambiamento climatico che porta alla possibile apertura delle rotte polari, perché avrà un impatto sui commerci e imporrà la necessità di monitorare queste rotte». Da qui l’esigenza di una presenza che garantisca una cornice di sicurezza: «Abbiamo già visto, ed è sotto gli occhi di tutti, quello che succede quando le rotte non sono in sicurezza».

Alpini in addestramento per il Grande Nord: Finlandia, Norvegia e Alaska

Il contributo concreto dell’Esercito passa da un’unità che si sta addestrando specificamente per lo scenario artico. Le condizioni descritte dal generale rendono l’idea della sfida: «Parliamo di un’area dove le temperature toccano i meno 40, dove la notte dura 20, 22 ore. Sono sfide ambientali che agiscono sia sull’uomo, che va preparato, sia sugli equipaggiamenti».

E l’equipaggiamento, ha precisato, non è solo questione di abbigliamento, «che è un capitolo veramente a sé»: riguarda «le armi, le radio, gli stessi droni di cui tanto si parla oggi, che a certe temperature funzionano e ad altre funzionano molto meno».

La base di partenza sono gli Alpini, «un’unità che nasce per combattere in climi rigidi, abituata a operare in alta montagna, e quindi più idonea a prepararsi a questo scenario particolarmente complesso». Il percorso prevede esercitazioni con gli eserciti dei Paesi direttamente interessati: «Quest’anno siamo stati in Finlandia, l’anno prossimo andremo in Norvegia e saremo in Alaska. Ogni occasione sarà buona per scambiare esperienze».

Masiello ha però fissato un paletto realistico: «Quando parliamo di Artico o di Antartico parliamo sempre di piccole unità, non di un esercito. Non sarebbe nemmeno ipotizzabile preparare un esercito come il nostro, di altri climi, per quegli scenari». Si tratta di «un contributo che diamo all’Alleanza per manifestare la solidarietà verso un quadrante sempre più importante, così come i Paesi del Nord fanno o faranno verso il fianco sud, dove altre sfide sono in corso e probabilmente si presenteranno in futuro». «In maniera paritetica», ha sintetizzato il giornalista, trovando l’assenso del generale.

Trent’anni di peacekeeping, poi lo spartiacque ucraino

Il secondo blocco dell’intervista è dedicato al mutamento degli scenari. «L’Esercito italiano, come gli altri eserciti occidentali, ha trascorso trent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino impegnato in operazioni di supporto alla pace», ha ricordato Masiello, citando quell’“Italian Way to Peacekeeping” che ha reso il soldato italiano «sempre richiesto per il rispetto della cultura e il tipo di comportamento». Poi la frattura: «Lo spartiacque è stato l’invasione dell’Ucraina. Da lì c’è stata una netta presa di coscienza che bisognava ragionare per altri scenari».

Quello ucraino, per il generale, è un conflitto a tre volti. Il primo è convenzionale: «Trincee, campi minati, filo spinato, cose che pensavamo relegate ai libri di storia, alla prima e alla seconda guerra mondiale. Abbiamo dovuto riprendere l’addestramento su questo tipo di combattimento». Il secondo è tecnologico, con droni terrestri e aerei: «Qualcosa a cui ci stavamo preparando, ma non alla velocità richiesta dai tempi. Il conflitto ci ha dimostrato che bisogna correre».

La guerra cognitiva e i soldati che «scrollano»: «È quella che mi preoccupa di più»

Il terzo volto è quello che Masiello definisce conflitto cognitivo: «Fa diventare la mente una porzione del campo di battaglia. È il conflitto della disinformazione perenne, del manipolare le opinioni pubbliche e le menti dei soldati». Un fronte su cui il generale non nasconde l’inquietudine: «Il bacino dell’Esercito è fatto di giovani particolarmente ricettivi a questi messaggi, veicolati soprattutto attraverso i social. I nostri ragazzi sono una generazione che vive sui social, che scrolla in continuazione lo schermo del cellulare e non ragiona sui messaggi che arrivano, non per colpa loro, perché sono cresciuti così. Questa è la maniera migliore per inoculare idee falsate e condizionare le opinioni. Un esercito indebolito non va bene». La risposta: «Stiamo cercando soluzioni, educando tutti i nostri militari ad affrontare questo tipo di guerra».

«Pensavamo alle guerre di 30 giorni. Invece durano tanto»: massa, riserva e industria al fronte

Alla domanda su come sia cambiata la guerra rispetto all’epoca del suo arruolamento – «in piena Guerra Fredda, un confronto basato sulla deterrenza reciproca tra due blocchi» – Masiello ha elencato le lezioni dell’Ucraina. La prima: «Non è soltanto l’esercito che va in guerra, un Paese va in guerra». Serve «un’opinione pubblica formata e resiliente», e la componente civile «sta facendo la differenza: le industrie sono a fianco dei militari al fronte per fornire sistemi sempre aderenti all’evoluzione degli scenari».

La seconda lezione è la massa: «I soldati purtroppo muoiono e bisogna avere la capacità di rigenerare le forze». Un tema su cui «ci sono riflessioni in corso a livello di Stato Maggiore» e sul quale «il nostro ministro ha parlato più volte di ragionamenti sulla riserva».

La terza è la durata: «Ci eravamo illusi, dopo la prima guerra del Golfo finita in 30 giorni o l’invasione dell’Afghanistan, che le guerre lunghe come la seconda guerra mondiale non sarebbero più successe. Siamo stati smentiti dai fatti, le guerre purtroppo durano tanto, con tutte le conseguenze che portano dietro».

Droni a fibra ottica e a reazione: la corsa che gli eserciti faticano a seguire

Capitolo tecnologia. «L’impatto della tecnologia nei conflitti non è una novità, c’è sempre stato. Ma in questo periodo l’evoluzione è veramente esponenziale», ha osservato il generale, ricostruendo la parabola dei droni: «All’inizio erano piccoli velivoli a elica che facevano ricognizione, poi sono diventati d’attacco. Poi si è cominciato a disturbarli con la guerra elettronica e sono arrivate le contromisure, i droni guidati a fibra ottica – avrete visto le immagini dei prati ucraini pieni di fibra ottica. Poi si è trovato il sistema per contrastare anche quelli, e il drone a elica è diventato drone a reazione, come vediamo tristemente oggi in Ucraina: gli ultimi usati dai russi sono a reazione e difficili da intercettare».

Il problema strutturale, per chi costruisce uno strumento militare in tempo di pace, è il gap nei tempi di acquisizione: «Nel momento in cui vedo qualcosa e voglio acquisirlo, i tempi sono particolarmente lunghi. Siamo sempre un po’ in ritardo sugli ultimi ritrovati della tecnologia. Non è una difficoltà solo dell’Esercito italiano, ma di tutti gli eserciti. Bisogna trovare una soluzione per ridurre al massimo questo tempo».

Intelligenza artificiale: logistica, cyber e fuoco. «Non delegheremo mai a un algoritmo»

Sull’IA, Masiello ha proposto una tripartizione. Il primo impiego è nel supporto, ad esempio sui parametri logistici. Il secondo è nel confronto non cinetico, come il dominio cibernetico. Il terzo è quello cinetico: «L’abbiamo visto nell’ultimo conflitto tra Stati Uniti e Iran, la prima guerra, come si usa dire, AI driven, in cui la capacità di individuare gli obiettivi, selezionarli e assegnare le armi era fatta tutta dall’intelligenza artificiale. Questo ha portato a una capacità di fuoco compressa, esponenziale e anche difficile da gestire».

Due i rischi su cui lo Stato Maggiore sta «costruendo posizioni, confrontandosi con i principali alleati». Il primo è l’atrofia cognitiva: «Se i comandanti si abituano a utilizzare solo l’intelligenza artificiale non ragionano più, si lasciano guidare dalla soluzione». Il secondo è etico: «L’impiego dell’IA risponde a un sistema di valori peculiare a certi mondi. Il nostro è diverso da quell’altro. Noi non delegheremo mai a un algoritmo questa scelta, per altri non è così, e questo comporta differenze di velocità nel confronto. Un punto è fermo: non rinunceremo mai ai nostri valori. Dovremo trovare dei modi per superare questa asimmetria etica».

Il soldato di oggi: nativo digitale, ma «ci sarà sempre una trincea da cui uscire»

Il soldato come tecnico? Masiello ha accettato l’immagine, con una precisazione: «Il soldato di oggi non è quello di trent’anni fa. È il prodotto di una generazione già abituata a interfacciarsi con la tecnologia. Visito molti reparti e ogni volta rimango stupefatto da quello che fanno questi ragazzi. Usano la tecnologia come moltiplicatore di capacità».

Restano però parametri immutati: «La capacità di resistenza e la forza fisica devono rimanere le stesse, perché ci sarà sempre una trincea da cui uscire, un campo nel quale strisciare, un muro da superare. E se il soldato deve rimanere per giorni al buio in uno scenario polare, ha bisogno di una capacità cognitiva ben consolidata, deve essere convinto».

La filosofia nei quadri: «Il problema non sono le risposte, ma le domande giuste»

La chiusura è dedicata a quella che il generale definisce una sua priorità: i giovani come motore del cambiamento dal basso. «Sono quanto mai indispensabili, perché capiscono la tecnologia e hanno maggiore facilità a intercettare i cambiamenti. Devono essere loro a spingere l’Esercito a cambiare».

Una trasformazione che Masiello descrive come «una rivoluzione non soltanto tecnologica e strutturale, ma soprattutto culturale»: «Bisogna abituarsi a pensare con spirito critico, al pensiero laterale, a tenere il cervello sempre acceso. Non è un mistero che io abbia voluto inserire lo studio della filosofia proprio per dare una scossa ai quadri, e non solo. Perché il problema non è trovare le giuste risposte, quelle le danno i computer e l’intelligenza artificiale. Il problema è trovare le giuste domande, e per quello ci vuole un’apertura di spirito e di mente».

Il caffè, alla fine, è rimasto nella tazzina: «Non l’abbiamo preso, ma lo prenderemo adesso».

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