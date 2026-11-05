Addio AR90: l’Esercito Italiano compra il fuoristrada britannico Ineos Grenadier. Ecco perché non ha scelto Leonardo-Iveco

L’Esercito Italiano diventa il primo di un Paese NATO a ordinare in quantità consistenti l’Ineos Grenadier, il 4×4 nato per raccogliere l’eredità del vecchio Land Rover Defender a telaio separato. Ineos Automotive non ha reso noti né il numero di veicoli né il valore della commessa, ma il calendario è fissato: le consegne, affidate al distributore regionale ATflow, partiranno nei primi mesi del 2027.

Il contratto italiano arriva in contemporanea con una seconda aggiudicazione in Austria e segna per il marchio fondato da Sir Jim Ratcliffe il salto dalle forniture a polizia, guardie di frontiera e servizi di emergenza alle commesse firmate direttamente dalle forze armate nazionali. Secondo Ares Difesa, il Grenadier è destinato a prendere il posto delle AR90, le Fiat Campagnola ormai a fine vita operativa.

Cosa ha convinto l’Esercito

La motivazione ufficiale di Ineos è asciutta: nelle gare italiana e austriaca il Grenadier «è stato ritenuto la migliore piattaforma disponibile, grazie alle opzioni di carrozzeria versatili, ai molteplici interassi disponibili, al numero ridotto di componenti per una manutenzione semplice e ai robusti assali rigidi capaci di trasportare carichi ingenti su terreni ostili per periodi prolungati».

Sotto la carrozzeria c’è una ricetta volutamente tradizionale. Il telaio a longheroni in acciaio scatolato da 3,5 mm, i ponti rigidi anteriore e posteriore con molle elicoidali progressive e schema a cinque bracci, la trazione integrale permanente con riduttore a due velocità e bloccaggio meccanico del differenziale centrale. Il tutto mosso dai sei cilindri in linea BMW da 3,0 litri: il benzina B58 da 210 kW (286 CV) e 450 Nm, oppure il turbodiesel B57 da 183 kW (249 CV) e 550 Nm, abbinati al cambio automatico ZF a 8 rapporti con radiatore dell’olio maggiorato.

I numeri utili a un reparto: 3.500 kg di capacità di traino, oltre 800 kg di carico utile, 264 mm di altezza da terra, 800 mm di guado. Il peso a vuoto oscilla tra 2.600 e 2.800 kg a seconda della versione, disponibile in configurazione station wagon o pick-up. Per l’impiego militare la piattaforma prevede un impianto elettrico a doppia batteria con prese ausiliarie per radio e sistemi C4ISR, barre interne modulari sul tetto, piastre paracolpi rinforzate e punti di fissaggio per rack ed equipaggiamenti esterni.

Ineos non ha specificato l’allestimento scelto da Roma né i reparti di destinazione. Secondo Times of Defence, la baseline italiana riguarda un veicolo non blindato per logistica generale, collegamento, sicurezza dei confini e supporto tattico leggero nei comandi di retrovia e addestrativi.

La commessa austriaca e la versione blindata

Diverso il caso di Vienna. Qui la gara è stata vinta da Valentin Tusch GmbH, azienda specializzata in blindatura e trasformazione di veicoli, che fornirà Grenadier a protezione maggiorata al Bundesheer e al Ministero dell’Interno. Prime consegne e prove sono previste entro la fine del 2026.

La variante corazzata, denominata Enhanced Protection Vehicle, monta una cellula in acciaio costruita appositamente e certificata STANAG 4569 livello 2 contro minacce balistiche ed esplosive, con pavimento rialzato per attenuare l’effetto di mine e ordigni improvvisati. Per reggere il peso aggiuntivo sono stati rinforzati i semiassi e adottate sospensioni potenziate. È una delle nove varianti militari pianificate sulla stessa base meccanica.

Il consorzio Team Grenadier e la sfida al Defender in Gran Bretagna

Per il mercato della difesa Ineos si muove attraverso Team Grenadier, consorzio con sede nel Regno Unito che riunisce Hobson Industries, SMT Defence, NMS UK e TVS Supply Chain Solutions. Il gruppo è stato ammesso alla fase di collaudo del programma Light Mobility Vehicle del Ministero della Difesa britannico, con prove previste nella seconda metà di ottobre 2026: in palio c’è la sostituzione dei Land Rover che servono le forze armate di Sua Maestà da decenni.

Ineos dichiara inoltre colloqui in fase avanzata con altre forze armate europee e NATO, senza nominarle. Il Grenadier è già in dotazione a unità tattiche e antiterrorismo in Germania, Francia e Spagna e alle forze di sicurezza e di confine di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Serbia.

Il contesto lo riassume Mike Whittington, Chief Commercial Officer di Ineos Automotive: «In un mondo in cui le tensioni geopolitiche sono in aumento e le forze militari stanno rafforzando le proprie capacità e la propria resilienza, c’è bisogno del miglior equipaggiamento moderno disponibile. I nostri più recenti accordi in ambito militare rappresentano una grande attestazione di fiducia nel Grenadier come punto di riferimento».

Dietro l’entusiasmo c’è anche una necessità industriale. Ineos Automotive ha chiuso l’ultimo esercizio con una perdita di 913 milioni di euro e ricavi in calo del 24%: i contratti pluriennali della difesa, molto meno volatili della clientela civile, rappresentano una boccata d’ossigeno per un costruttore che assembla tutti i Grenadier nell’ex stabilimento smart di Hambach, in Francia.

Perché non un mezzo Leonardo-Iveco

La domanda è inevitabile: perché l’Esercito acquista un fuoristrada britannico mentre Leonardo ha appena rilevato Iveco Defence Vehicles per 1,6 miliardi di euro, in un’operazione annunciata il 30 luglio 2025 e finalizzata nel 2026 per creare un polo europeo della difesa terrestre?

La risposta sta nel catalogo. Il nuovo polo nazionale non produce un fuoristrada leggero “puro”. Il Lince VTLM 2 è un veicolo protetto nella classe delle 7-8 tonnellate, pensato per operare sotto minaccia di mine e IED e con costi unitari di conseguenza: impiegarlo per spostamenti tra caserme, logistica quotidiana o pattugliamenti a basso rischio su mulattiere di montagna è inefficiente. L’industria italiana ha scelto di concentrarsi sulla fascia alta — Centauro 2, i nuovi cingolati della joint venture con Rheinmetall, i camion tattici Astra — dove i margini sono maggiori. Sviluppare da zero un piccolo 4×4 per un ordine nazionale non avrebbe avuto senso economico.

Per i veicoli leggeri da collegamento le forze armate occidentali applicano ormai la logica COTS (Commercial Off-The-Shelf): si compra un prodotto civile di serie, costruito su una linea di montaggio ottimizzata, e lo si adatta. Il Grenadier si prestava perfettamente, perché a differenza dei SUV moderni è stato progettato fin dall’inizio con una meccanica semplice e riparabile sul campo.

C’è infine un dettaglio che rende l’acquisto meno “straniero” di quanto sembri: gli assali rigidi, l’organo più sollecitato dell’intero veicolo e uno degli argomenti decisivi nella gara, sono progettati e prodotti dal Gruppo Carraro di Campodarsego, in provincia di Padova.

Criterio Ineos Grenadier Lince VTLM 2 (Leonardo-Iveco) Ruolo Logistica, collegamento, mobilità leggera Combattimento e protezione IED ad alto rischio Piattaforma Commerciale ottimizzata (COTS), blindabile Militare nativa, pesantemente protetta Costi e manutenzione Contenuti, ricambi di derivazione industriale Elevati, componentistica dedicata Agilità Massima su percorsi stretti e montani Limitata da peso e dimensioni

In sintesi, l’Esercito ha coperto una fascia che l’industria nazionale ha deliberatamente abbandonato con le AR90, riservando le risorse del polo Leonardo ai sistemi pesanti di prima linea. Resta da capire quanti Grenadier arriveranno nei reparti e in quale configurazione: su questo, per ora, Roma e Ineos mantengono il silenzio.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!