Esercito, 24 militari salvano vite in emergenza: il Generale Masiello li ringrazia, “Orgoglio per il Paese”

Il riconoscimento dello Stato Maggiore dell’Esercito

Questa mattina, alla presenza di una rappresentanza dello Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ha incontrato e ringraziato 24 militari protagonisti di interventi decisivi in situazioni di emergenza.

Uomini e donne dell’Esercito che, con coraggio, professionalità e senso del dovere, hanno contribuito a salvare vite umane, prestando soccorso a persone coinvolte in incidenti e momenti di grave pericolo.

“Siete motivo di orgoglio per il Paese”

Rivolgendosi ai militari, il Generale Masiello ha espresso la riconoscenza dell’intera Forza Armata e dell’Italia per il valore dimostrato sul campo.

“Siete motivo di orgoglio per il Paese. A voi la riconoscenza di tutta l’Italia e di tutto l’Esercito per l’esempio che avete dato e il valore dimostrato”, ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Parole che testimoniano il significato profondo del servizio militare: non soltanto preparazione operativa e disciplina, ma anche prontezza nell’agire quando la vita dei cittadini è in pericolo.

Interventi di soccorso e vite salvate

Nel corso della cerimonia sono stati riconosciuti gli atti di coraggio compiuti dai 24 militari durante interventi di soccorso che hanno coinvolto decine di persone.

Si tratta di episodi avvenuti in contesti di emergenza, dove la rapidità di intervento, la lucidità e la capacità di assumersi responsabilità immediate hanno fatto la differenza.

I militari premiati hanno operato mettendo al primo posto la tutela della vita umana, confermando il ruolo dell’Esercito quale presenza affidabile e concreta al servizio della collettività.

L’Esercito al fianco dei cittadini

La cerimonia ha rappresentato anche un momento di forte valore simbolico. L’Esercito Italiano conferma ogni giorno la propria vicinanza ai cittadini, non solo nelle missioni operative e nei compiti istituzionali, ma anche nelle situazioni in cui è necessario intervenire con immediatezza per proteggere e soccorrere.

Una presenza spesso silenziosa, lontana dai riflettori, ma concreta. Una presenza che si manifesta attraverso i fatti, il senso di responsabilità e la disponibilità a servire la Nazione in ogni circostanza.

Onore, disciplina e Patria: il valore del Giuramento

Gli interventi riconosciuti oggi richiamano i valori fondanti dell’Esercito: onore, disciplina e Patria. Principi racchiusi nel Giuramento, scelti per la vita da ogni militare e tradotti quotidianamente in servizio, dedizione e spirito di sacrificio.

Il ringraziamento rivolto dal Generale Masiello ai 24 militari non è soltanto un tributo personale, ma il riconoscimento di un modello di comportamento che rappresenta l’essenza stessa dell’essere soldati: servire l’Italia, proteggere i cittadini, agire con coraggio quando il dovere chiama.