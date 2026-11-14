Sciabola 26, droni e cavalli nella stessa manovra: così la cavalleria dell’Esercito si prepara al warfighting

Un’esercitazione a partiti contrapposti tra Persano e la sede delle Guide

Si è conclusa l’esercitazione “Sciabola 26”, svolta tra le aree addestrative del Comprensorio di Persano e la sede del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°). Protagoniste le unità esploranti della Divisione “Acqui”, confluite da quattro reggimenti di cavalleria: Lancieri di Montebello, Lancieri di Aosta, Cavalleggeri di Lodi e Cavalleggeri Guide.

Non una semplice attività di routine, ma un banco di prova pensato per mettere insieme, nella stessa manovra, strumenti che appartengono a epoche diverse della storia militare: le pattuglie a cavallo e gli aeromobili a pilotaggio remoto (APRM). Il tutto in uno scenario esplicitamente warfighting, cioè di combattimento ad alta intensità contro un avversario strutturato.

L’obiettivo: integrare procedure, assetti e tecnologie nella ricognizione

L’esercitazione è stata pianificata e condotta con un fine preciso: accrescere, nell’attività tattica di ricognizione, l’integrazione tra le procedure d’impiego delle unità esploranti, le pattuglie montate e l’utilizzo dei droni. In altre parole, consolidare l’impiego congiunto di tutti gli assetti in dotazione ai reparti di cavalleria, facendo in modo che ciascuno sappia esattamente come e quando lavorare con l’altro.

È un percorso che la Forza Armata porta avanti su più fronti. Come già emerso nel workshop della Folgore sul combattimento in trincea, al quale hanno partecipato anche operatori delle brigate della Divisione “Acqui”, l’Esercito sta riportando al centro dell’addestramento competenze classiche affiancate da droni e nuove tecnologie. “Sciabola 26” applica la stessa logica alla cavalleria esplorante.

Livex diurne e notturne, rischio gestito e modalità diradata

Le unità esploranti si sono addestrate in scenari operativi diversificati, costruiti sui massimi criteri di realismo. Le attività tattiche abilitanti sono state sviluppate a livello Squadrone, attraverso esercitazioni livex diurne e notturne a partiti contrapposti: due schieramenti reali uno contro l’altro, senza copione prestabilito.

Due aspetti meritano attenzione. Il primo è la gestione delle situazioni di rischio, elemento inseparabile da un addestramento che vuole essere credibile. Il secondo è l’addestramento a operare in modalità diradata: reparti frazionati e distanziati sul terreno, meno vulnerabili all’osservazione e al fuoco avversario, ma che richiedono una capacità di coordinamento e un’autonomia decisionale molto più elevate rispetto a una manovra compatta.

Comandanti autonomi a ogni livello: la vera posta in gioco

Gli obiettivi addestrativi andavano oltre la tecnica. Erano previste la pianificazione e la condotta di attività pluriarma, il consolidamento delle capacità decisionali dei comandanti a tutti i livelli, l’ampliamento della conoscenza e il corretto impiego delle risorse disponibili.

Il punto di arrivo è dichiarato senza giri di parole: stimolare un pensiero tattico quanto più autonomo possibile, da parte dei comandanti nell’assunzione delle proprie decisioni e da parte del restante personale nell’esecuzione degli ordini. È la filosofia che il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, ha più volte rilanciato: nella sua visione dell’Esercito del futuro tra droni e minacce ibride, la tecnologia conta quanto la mentalità di chi la impiega.

Droni e cavalli nella stessa manovra, con la logistica al seguito

Durante “Sciabola 26” le unità esploranti hanno potuto implementare le proprie capacità integrando nella manovra gli aeromobili a pilotaggio remoto e gli assetti montati a cavallo. Un abbinamento che può sembrare anacronistico, ma che nella ricognizione ha una sua logica: il drone osserva dall’alto, la pattuglia a cavallo si muove silenziosa su terreni dove i veicoli non arrivano.

Il cavallo, del resto, resta parte viva dell’identità di questi reparti, come dimostra la presenza dei Lancieri di Montebello alle prove della parata del 2 Giugno. A Persano, però, la dimensione è stata tutta operativa.

A sostenere la continuità delle operazioni è intervenuta la prima linea logistica, chiamata ad assicurare rifornimenti e supporto senza interruzioni. Un dettaglio che spesso resta sullo sfondo, ma senza il quale nessuna manovra, per quanto ben concepita, può reggere nel tempo.

Cosa resta dopo Sciabola 26

Il bilancio che la Divisione “Acqui” trae dall’esercitazione è di interoperabilità consolidata e nuove tecnologie integrate in un contesto di combattimento reale. Per i quattro reggimenti coinvolti significa aver verificato sul terreno, di giorno e di notte, che droni, pattuglie a cavallo e procedure di ricognizione possono parlare la stessa lingua.

Per l’Esercito Italiano nel suo insieme, “Sciabola 26” è un ulteriore passaggio di un percorso di adattamento che punta a mantenere la cavalleria esplorante aderente alle esigenze degli scenari operativi attuali: più dispersa, più tecnologica e, soprattutto, guidata da comandanti abituati a decidere in autonomia.

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