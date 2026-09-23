Equipaggiamento tattico e outdoor: il colosso europeo MILITARY apre le porte al mercato italiano

Il più grande e-commerce europeo del settore lancia la versione in italiano del proprio negozio, con consegne tramite Poste Italiane, resi gratuiti e un catalogo che supera i 100.000 articoli.

Chi in Italia cerca equipaggiamento tattico o outdoor di livello professionale conosce bene il problema: il mercato interno è frammentato, molti marchi di riferimento sono difficili da trovare e acquistare dall’estero significa spesso fare i conti con siti in altre lingue, spedizioni lente e resi complicati. È in questo spazio che si inserisce l’arrivo di MILITARY, che ha appena messo online military.eu/it, la versione dedicata ai clienti italiani.

Chi c’è dietro

MILITARY non è un nome nuovo nel panorama europeo. Nato in Polonia, negli anni è diventato il più grande negozio online del continente specializzato in assortimento militare e outdoor, con oltre 100.000 prodotti di circa 1.100 marchi a catalogo. Prima dell’Italia ha aperto versioni locali in Germania, Francia, Regno Unito, Ucraina, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Finlandia. L’Italia è quindi il nono mercato nazionale, e il fatto che la scelta sia caduta sul nostro Paese dice qualcosa sulla crescita della domanda italiana in questo segmento, alimentata sia dal personale in uniforme sia dal mondo del trekking, del survival e del bushcraft.

Cosa si trova nel catalogo

L’offerta copre l’intero spettro dell’equipaggiamento individuale: abbigliamento e calzature tattiche e outdoor, zaini e sistemi di trasporto, tende, sacchi a pelo e attrezzatura da campo, multitool e accessori EDC, torce e illuminazione, ottiche (binocoli, cannocchiali da osservazione, visori notturni e termocamere), fino al kit survival completo. Tra i marchi presenti figurano nomi ben noti a chi lavora sul campo: Carinthia, Lowa, UF PRO, Mechanix Wear, Pentagon, Mil-Tec, Leatherman, Columbia, oltre a 5.11, Tasmanian Tiger, Olight, Fjällräven e molti altri. Il negozio garantisce che si tratta esclusivamente di prodotti originali, un aspetto non secondario in un settore dove le contraffazioni non mancano.

Per il personale delle Forze Armate e delle forze di polizia, che spesso integra di tasca propria la dotazione di reparto, avere accesso a un unico punto di acquisto con questa ampiezza di gamma è probabilmente il vantaggio più concreto.

Le condizioni per l’Italia

Il punto su cui MILITARY ha lavorato per il lancio italiano è la logistica. Gli ordini vengono evasi immediatamente e consegnati in 2-3 giorni lavorativi tramite Corriere Poste Italiane, con la possibilità di ritiro presso la rete Punto Poste (locker e punti di ritiro). La spedizione è gratuita per ordini a partire da 59 euro e il reso è gratuito entro 30 giorni per i prodotti non utilizzati. Il servizio clienti risponde in italiano al numero verde 800 769 432.

Chi apre un account può aderire gratuitamente al Military Rewards Club, il programma fedeltà del negozio: si accumulano punti per ogni acquisto e per ogni recensione pubblicata, convertibili in sconti sugli ordini successivi. Gli iscritti hanno inoltre accesso a offerte riservate e a una protezione del prezzo di 30 giorni: se un prodotto acquistato viene scontato entro un mese, la differenza viene rimborsata sotto forma di coupon.

Non solo vendita

Il sito ospita anche una sezione di guide all’acquisto, test dei prodotti e consigli sulla scelta dell’attrezzatura, mentre sui canali social (Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) vengono pubblicati contenuti sull’uso pratico dell’equipaggiamento e sulle attività all’aria aperta. Un approccio che in Italia, dove l’informazione tecnica sull’equipaggiamento è ancora affidata soprattutto ai forum e al passaparola, può rappresentare un valore aggiunto.

La reputazione

Su Trustpilot MILITARY conta migliaia di recensioni con una valutazione media di 4,7 su 5. I clienti europei citano soprattutto la rapidità di evasione degli ordini, la qualità del servizio clienti e la trasparenza del processo di acquisto; iniziano a comparire anche le prime recensioni di clienti italiani che hanno già utilizzato il servizio.

Resta da vedere come il mercato italiano risponderà, ma l’ingresso di un operatore di queste dimensioni è destinato a muovere un settore che finora ha avuto pochi punti di riferimento a livello nazionale.

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