Entrano di notte per occupare un palazzo, ma scoprono troppo tardi che è una caserma dei Carabinieri: denunciati

Sono entrati in un edificio nella notte, convinti di aver trovato un palazzo abbandonato dove poter trascorrere qualche ora al riparo. Ma una volta dentro si sono ritrovati in una struttura tutt’altro che dismessa: una caserma dei Carabinieri. È accaduto a Udine, dove due uomini di 32 e 22 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati scoperti dal personale e denunciati.

L’ingresso notturno nell’edificio del Noe di Udine

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in viale XXIII Marzo, a Udine. Secondo quanto ricostruito, i due uomini sarebbero entrati nel palazzo approfittando di una porta rimasta aperta, pensando che l’edificio fosse abbandonato.

Una volta all’interno, avrebbero individuato una stanza in cui sistemarsi per passare la notte, senza rendersi conto di trovarsi in una struttura in uso all’Arma dei Carabinieri. L’edificio, infatti, ospita il Noe di Udine, il Nucleo operativo ecologico, reparto specializzato nelle attività investigative legate ai reati ambientali, all’inquinamento e alla tutela del territorio.

Scoperti dal personale in abiti civili

La presenza dei due uomini, tuttavia, non è passata inosservata. Mentre stavano cercando di sistemarsi per la notte, sono stati notati da alcuni appartenenti al personale dei Carabinieri, presenti in quel momento in abiti civili.

A quel punto è stato richiesto l’intervento dei colleghi della Stazione dei Carabinieri di Udine Est, che sono arrivati sul posto per procedere all’identificazione dei due uomini e ricostruire quanto accaduto.

Identificati e denunciati per invasione di edificio

Dagli accertamenti è emerso che i due si erano introdotti nell’edificio senza alcuna autorizzazione. Per loro è quindi scattata la denuncia per invasione di terreni o edifici.

I due uomini sono stati inoltre proposti per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Udine. Si tratta di un provvedimento che può essere disposto dal Questore nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, ordinando loro di lasciare un determinato territorio comunale e di non farvi ritorno per un periodo stabilito.

Pensavano fosse un palazzo abbandonato, era una caserma

La vicenda si è chiusa senza conseguenze ulteriori, ma resta singolare la dinamica dell’accaduto: i due uomini sarebbero entrati nell’edificio con l’intenzione di occuparlo temporaneamente per trascorrere la notte, salvo poi scoprire di essersi introdotti proprio in una sede dell’Arma.

A tradirli sarebbe stata la convinzione che il palazzo fosse inutilizzato. In realtà, si trattava di una struttura operativa dei Carabinieri, dove la loro presenza è stata rapidamente individuata dal personale in servizio.

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