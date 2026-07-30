Encomi ed elogi ai militari, stretta della Difesa: trascrizione solo con requisiti certi e motivazioni adeguate. Ecco cosa prevede la circolare

La nuova linea di Persomil sulle ricompense morali

La Direzione generale per il Personale militare interviene sulla trascrizione matricolare delle ricompense previste dall’articolo 1462 del Codice dell’Ordinamento Militare, fissando nuove linee di indirizzo per encomi solenni, encomi semplici ed elogi.

La circolare, firmata dal Direttore generale Gen. D.A. Fabio Sardone, richiama gli Stati Maggiori, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e gli enti interessati a un’applicazione rigorosa delle norme, con l’obiettivo di garantire efficacia, equità e correttezza nell’utilizzo dello strumento premiale.

Il punto centrale è chiaro: non ogni comportamento lodevole può diventare un encomio trascrivibile a matricola. La gratificazione morale resta uno strumento importante dell’azione di comando, ma deve essere usata con equilibrio, perché produce effetti sulla documentazione personale e può incidere anche sull’avanzamento del personale militare.

Perché la Difesa richiama l’attenzione sugli encomi

Nella premessa del documento, Persomil sottolinea che l’attività premiale rappresenta una delle espressioni più significative dell’azione di comando. Premiare chi si distingue per condotta e risultati serve a sostenere la motivazione del personale, ma proprio per questo l’istituto deve essere gestito con particolare attenzione.

La Direzione generale ricorda inoltre il proprio ruolo: è Ente matricolare per Marina militare e Aeronautica militare, mentre interviene in sede di controllo di legittimità per Esercito e Arma dei Carabinieri, i cui enti matricolari sono individuati nei rispettivi Centri Nazionali Amministrativi.

Il richiamo nasce dalla necessità di assicurare una corretta interpretazione dell’articolo 1462 del COM e di evitare trascrizioni non conformi ai requisiti normativi.

Encomio solenne: serve un atto davvero eccezionale

La circolare ribadisce che l’encomio solenne deve essere collegato al compimento di un atto eccezionale, chiaramente individuabile nella motivazione.

Non basta quindi un servizio svolto con particolare impegno, né una prestazione professionale di alto livello se non emerge quella connotazione di eccezionalità richiesta dalla normativa.

L’encomio solenne può essere tributato esclusivamente dal Ministro della Difesa o da un’autorità di grado non inferiore a Generale di Corpo d’Armata o equivalente. Persomil precisa che un ufficiale di grado inferiore, anche se ricopre un incarico di comandante di vertice, non può concedere l’encomio solenne.

La ricompensa deve essere pubblicata nell’ordine del giorno del corpo, di unità e comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio, e deve essere trascritta nei documenti personali dell’interessato.

Encomio semplice: necessario un atto speciale o un merito particolare

Anche per l’encomio semplice la Difesa richiama criteri puntuali. La motivazione deve consentire di individuare chiaramente un atto speciale o meriti particolari idonei a esaltare il prestigio del corpo o dell’ente di appartenenza.

L’encomio semplice può essere tributato dal Ministro della Difesa oppure da un Generale o Ammiraglio della linea gerarchica. Anche in questo caso viene esclusa la possibilità per un ufficiale di grado inferiore a Generale o equivalente, pur comandante di corpo, di concedere l’encomio semplice.

La ricompensa deve essere pubblicata nell’ordine del giorno del corpo e trascritta nei documenti personali del militare.

Elogio: trascrizione solo se scritto e firmato dal comandante di corpo

Diversa la disciplina dell’elogio, che consiste in una lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell’adempimento dei doveri o per elevato rendimento in servizio.

L’elogio può essere tributato da qualsiasi superiore, ma la trascrizione nei documenti personali è ammessa solo quando è conferito per iscritto dal comandante di corpo.

È uno dei passaggi più rilevanti della circolare, perché Persomil segnala tra le incongruenze più frequenti proprio la trascrizione di elogi rilasciati da autorità diverse dal comandante di corpo.

Termine di 180 giorni per il procedimento

La Direzione generale richiama anche il tema dei tempi. Per assicurare efficacia ed equità al sistema premiale, i procedimenti per la concessione delle ricompense devono essere trattati con la massima celerità consentita.

Il termine di conclusione della sequenza procedimentale è fissato in 180 giorni, decorrenti dalla data di adozione dell’atto propulsivo, secondo il combinato disposto degli articoli 1032, comma 1, e 1046, comma 1, lettera h), numero 3), del TUOM.

Restano salvi gli eventuali eventi interruttivi o sospensivi dei termini, qualora imposti da approfondimenti e adempimenti istruttori indispensabili e adeguatamente documentati.

Possibili proposte anche da superiori non competenti

La circolare chiarisce che non è preclusa la possibilità, per un superiore non competente alla concessione della ricompensa, di formulare una proposta all’autorità gerarchica del possibile beneficiario, qualora ritenga una determinata condotta meritevole di riconoscimento.

In questo modo può essere avviato un autonomo procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dall’articolo 1462, comma 9, del COM.

Persomil cita, a titolo esemplificativo, i casi peculiari di attribuzione dell’encomio semplice in favore di personale impiegato in contingenti esteri.

Ricompense anche al personale in congedo

Gli encomi e l’elogio possono essere tributati sia al personale in servizio sia al personale in congedo.

Per il personale non più in servizio attivo, tuttavia, la ricompensa deve riferirsi ad attività svolte durante il servizio, compreso il periodo di richiamo.

No alla trascrizione di attestazioni di lode di enti civili o autorità straniere

Uno dei passaggi più netti riguarda le attestazioni di lode provenienti da enti pubblici, autorità non militari o autorità straniere.

Persomil chiarisce che tali attestazioni, anche se presentate nella forma di “encomio” o “elogio”, non possono essere oggetto di trascrizione matricolare.

La precisazione riguarda anche riconoscimenti come Commendation, Appreciation, Lettre de Félicitation e altri attestati analoghi. Nel perimetro indicato rientrano anche le autorità militari straniere dalle quali il militare oggetto dell’attestazione dipende gerarchicamente.

Il comportamento meritorio potrà eventualmente essere valutato dalle autorità competenti come proposta per una ricompensa per lodevole comportamento oppure in sede di compilazione della documentazione caratteristica.

Encomi collettivi: quando non vanno sui documenti personali

La circolare conferma che l’encomio semplice e l’encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.

Tuttavia, l’encomio collettivo tributato a un intero reparto non deve essere trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

Si tratta di una distinzione importante, perché evita che una ricompensa attribuita all’unità venga automaticamente trasformata in un titolo individuale per tutti gli appartenenti.

Pubblicazione nell’ordine del giorno: obbligo, ma non requisito di validità

Persomil chiarisce anche il rapporto tra pubblicazione nell’ordine del giorno e trascrizione matricolare.

La pubblicazione nell’ordine del giorno non costituisce un requisito di validità o efficacia dell’atto di concessione della ricompensa. Di conseguenza, la trascrizione a matricola può avvenire, previa verifica della conformità ai parametri normativi, anche indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione.

Resta fermo, però, che l’obbligo di pubblicazione incombe sull’ufficio o ente preposto e l’eventuale omissione può rilevare sotto il profilo della responsabilità.

Data certa e formule matricolari corrette

La data degli encomi e dell’elogio deve risultare certa e inequivocabile.

La circolare precisa che la data apposta analogicamente dall’autorità concedente prevale su quella digitale. Quest’ultima fa fede solo in mancanza della data analogica.

Per le trascrizioni matricolari devono essere utilizzate le formule H-21, H-22 e H-23 del Formulario Unificato Matricolare, richiamato dalla circolare. Resta salvo l’uso dell’ulteriore modello 2SMM per gli appartenenti alla Marina militare.

Le motivazioni insufficienti: non basta “fare bene il proprio lavoro”

L’annesso alla circolare riporta esempi di motivazioni di encomi solenni nelle quali, secondo Persomil, non risulta rinvenibile la necessaria connotazione di eccezionalità.

Tra i casi richiamati figurano attività legate all’organizzazione logistica di eventi, alla gestione di sezioni in condizioni di difficoltà, al riordino di materiali o alla disponibilità a trattenersi oltre il normale orario di servizio.

Il messaggio della Difesa è netto: l’impiego di particolare diligenza nell’assolvimento dei propri incarichi non è sufficiente, da solo, a giustificare l’attribuzione di un encomio.

Per l’encomio solenne deve emergere un comportamento eccezionale; per l’encomio semplice deve risultare un’attività speciale o un merito particolare.

Gli esempi di ricompense correttamente motivate

Nel documento vengono indicati anche esempi di provvedimenti premiali coerenti con la normativa.

Tra questi rientrano motivazioni riferite alla direzione di una complessa indagine conclusa con la localizzazione e cattura di un latitante a capo di un clan mafioso, inserito nell’elenco dei catturandi di massima pericolosità nazionale.

Un altro esempio riguarda un comandante di scorta coinvolto in un attacco a un’autocolonna da parte di elementi ostili, che avrebbe disposto gli assetti dipendenti per proteggere alcuni bambini presenti sul luogo dell’attentato e consentire il recupero e l’evacuazione dei feriti.

Viene poi richiamato il caso di un contributo qualificato fornito in ambito decisionale e organizzativo, anche in occasione di complessi lavori preparatori e dello svolgimento di un summit dei Capi di Stato e di Governo, con attività svolta anche oltre le normali attribuzioni.

In questi casi, secondo l’impostazione della circolare, la motivazione consente di individuare attività di eccezionale o speciale rilevanza tali da giustificare l’attribuzione della ricompensa.

Le incongruenze più frequenti rilevate da Persomil

La Direzione generale elenca una serie di errori ricorrenti nella trattazione delle annotazioni a matricola.

Tra le incongruenze segnalate rientrano:

encomi concessi per semplice diligenza nello svolgimento dei compiti ordinari;

ricompense attribuite in prossimità delle valutazioni o del trasferimento, limitandosi a esaltare qualità personali e impegno;

motivazioni che non rendono riconoscibile l’atto speciale o il merito particolare;

encomi solenni concessi da autorità non aventi grado di Generale di Corpo d’Armata o corrispondente;

encomi semplici concessi da autorità che non siano Generale o Ammiraglio della linea gerarchica;

encomi semplici tributati da autorità militari estere, anche ai vertici di comandi integrati NATO;

encomi attribuiti da autorità civili diverse dal Ministro della Difesa;

due ricompense diverse per lo stesso evento meritorio con identica motivazione;

trascrizione di elogi rilasciati da autorità diversa dal comandante di corpo;

encomi o elogi privi della data di concessione o della firma dell’autorità concedente;

indicazione nel DUM della data del protocollo elettronico di trasmissione invece della data presente nel testo della ricompensa.

Possibile stralcio degli encomi non conformi

La circolare avverte che l’insussistenza dei requisiti richiesti e l’inosservanza dei criteri di attribuzione costituiscono elementi ostativi all’annotazione delle ricompense sulla documentazione matricolare.

Persomil ricorda di aver già provveduto in passato, nell’esercizio del proprio potere di controllo di legittimità, allo stralcio di encomi solenni e semplici non sorretti da motivazioni idonee.

È un passaggio significativo: la ricompensa concessa non è automaticamente destinata alla trascrizione se non rispetta i parametri normativi.

Abrogate le precedenti disposizioni

Nelle disposizioni finali, la Direzione generale chiede agli Stati maggiori e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di sensibilizzare le autorità competenti alla concessione di encomi ed elogi, affinché si attengano alla normativa e graduino con accortezza la tipologia di ricompensa.

Persomil invita inoltre a valutare se la motivazione alla base del riconoscimento non possa trovare più adeguata collocazione nella valutazione caratteristica periodica, anziché in un encomio o elogio.

La circolare dispone infine l’abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia richiamate nel documento e invita gli enti destinatari a curarne la capillare diramazione.

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