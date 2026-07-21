Due poliziotti vivi per miracolo ed una volante completamente distrutta

Due agenti di polizia vivi per miracolo e una volante completamente distrutta. Questo il bilancio del pericoloso inseguimento che si è verificato ieri – domenica 20 luglio – lungo un tratto dell’autostrada A4.

Il fatto è avvenuto nel tratto che collega Treviso e Venezia, precisamente tra i caselli di Meolo-Roncade e Noventa-San Donà. Stando a quanto riferito, gli agenti erano da tempo sulle tracce di una banda criminale, un gruppo di nomadi che da tempo stava mettendo a segno dei colpi ai danni di abitazioni e di esercizi commerciali. Il gruppo agiva nell’area del Nordest Italia. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, i poliziotti hanno avvistato una Volkswagen Passat scura, che era stata loro segnalata. Da qui l’intervento degli agenti, che hanno intimato all’automobilista di fermarsi. Chi si trovava al volante ha invece accelerato, dando origine al folle inseguimento. Una corsa rischiosissima, quasi a 200 km/h. Decisi a seminare la polizia, i malviventi hanno abbandonato l’autostrada, poi sono nuovamente rientrati nella carreggiata. Proprio nel corso di questa avventata manovra, un’auto di servizio della polizia, posizionata per impedire la fuga, è stata speronata. Salvo un agente che era sceso dalla vettura e per poco non è stato investito. L’inseguimento è poi andato avanti per un’altra decina di chilometri. A seguito di una brusca frenata della Passat, l’agente che stava guidando un’altra auto di pattuglia è stato costretto a effettuare una brusca frenata. Mentre cercava di sterzare per evitare il tamponamento, il poliziotto ha perso il controllo del mezzo, finito fuori strada. L’auto è andata completamente distrutta. Immediato l’intervento dei soccorsi, arrivati sul posto. I due agenti coinvolti nell’incidente provocato dai malviventi sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e accompagnati in ospedale per ricevere le necessarie cure. Per fortuna, nessuno di loro è grave, e se la sono cavata con una prognosi di alcuni giorni. Quanto alla banda di nomadi, pare che i soggetti siano fuggiti verso Padova. L’auto sarebbe stata rintracciata vicino a Desenzano del Garda. I membri del gruppo sono ricercati in tutto il Nord Italia e la speranza è riuscire a intercettarli prima che commettano un altro colpo.Le indagini per la loro identificazione proseguono. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza.