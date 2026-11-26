Due tecnici italiani di Rheinmetall Italia hanno perso la vita in Kuwait nel pomeriggio di giovedì 26 novembre, raggiunti dai detriti dei droni iraniani abbattuti dalla difesa aerea dell’Emirato. I due connazionali stavano lavorando alla manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema antiaereo Skyguard quando l’intercettazione dei velivoli ostili ha provocato una violenta esplosione sopra l’installazione militare in cui si trovavano. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il Question Time al Senato.

Cosa è successo intorno alle 14

Secondo la ricostruzione fornita dalla Farnesina, «intorno alle 14 alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia». La difesa aerea kuwaitiana ha individuato e neutralizzato i velivoli senza pilota entrati nello spazio aereo nazionale, ma l’abbattimento ha generato una forte esplosione con la caduta di detriti e schegge sul sito.

I due italiani sono stati inizialmente trasportati in ospedale in condizioni gravissime. Nel giro di poche ore è arrivata la conferma del decesso. «C’è stata una forte esplosione e purtroppo, secondo quanto riferito dal Kuwait, entrambi i nostri connazionali sono deceduti», ha detto Tajani in aula, precisando che l’ambasciata italiana a Kuwait City e l’Unità di crisi del ministero si sono attivate immediatamente per ricostruire l’accaduto e assistere le famiglie.

La versione ufficiale del Kuwait

A dare per primo notizia dell’attacco era stato il portavoce del ministero della Difesa kuwaitiano, il colonnello Saud Abdulaziz Al-Otayan, con un comunicato diffuso sui canali social delle forze armate. Nella nota si legge che l’esercito ha «individuato e neutralizzato un certo numero di droni ostili all’interno dello spazio aereo kuwaitiano» e che «l’atroce aggressione iraniana ha preso di mira un sito vitale, provocando la caduta di schegge e il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano». Il comunicato segnala anche danni materiali alla struttura colpita.

Successivamente lo stesso ministero ha confermato la morte dei due italiani, attribuendola ai «detriti dei droni precipitati durante l’attacco respinto contro infrastrutture vitali». Alcune ricostruzioni di stampa collocano l’episodio nell’area della base aerea di Ali al-Salem, installazione che ospita forze kuwaitiane e assetti della coalizione internazionale, ma su questo punto non è arrivata al momento alcuna conferma ufficiale.

Chi erano le vittime

Le due vittime sono tecnici civili, dipendenti di Rheinmetall Italia, la controllata con sede a Roma del colosso tedesco della difesa Rheinmetall, specializzata nella progettazione e produzione di radar di sorveglianza e sensori. Non si tratta quindi di militari impegnati in una missione internazionale: i due si trovavano in Kuwait nell’ambito di una commessa per le Forze Armate kuwaitiane, con un contratto di manutenzione tra il governo locale e l’azienda.

Le generalità dei due connazionali non sono ancora state rese note ufficialmente, in attesa che vengano completate le comunicazioni ai familiari.

Il sistema Skyguard e il ruolo dell’Italia nella difesa del Golfo

I due tecnici stavano effettuando la manutenzione delle antenne di rilevamento dello Skyguard, un sistema di difesa antiaerea a corto raggio pensato per proteggere basi, aeroporti e siti sensibili da aerei, droni e missili a bassa quota. Il Kuwait impiega le batterie Skyguard, prodotte da Rheinmetall Italia nello stabilimento alle porte di Roma, fin dagli anni Novanta, e proprio questi sistemi hanno avuto un ruolo di primo piano nel contrasto alle recenti incursioni iraniane.

È un dettaglio che rende la vicenda ancora più amara: i due italiani sono morti mentre lavoravano per mantenere operativo lo stesso scudo chiamato a difendere il Paese dagli attacchi come quello che li ha uccisi.

Il bilancio: quattro persone colpite

L’esplosione ha coinvolto complessivamente quattro persone. Oltre ai due tecnici italiani deceduti, sono rimasti feriti un cittadino pakistano e un ufficiale dell’esercito kuwaitiano, un capitano, entrambi trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le autorità locali hanno avviato accertamenti sulle circostanze dell’attacco e sulle conseguenze delle operazioni di intercettazione.

Il cordoglio di Meloni e del governo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appreso la notizia mentre partecipava ai lavori del Consiglio europeo. In un messaggio su X ha espresso, «a nome proprio e del Governo, profondo cordoglio», rivolgendo «le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime» e «manifestando la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie».

Anche Tajani, a nome dell’esecutivo, ha espresso vicinanza alle famiglie dei due connazionali, assicurando che la Farnesina continuerà a seguire la situazione in stretto contatto con le autorità kuwaitiane. La morte dei due tecnici arriva in una fase di fortissima tensione nel Golfo, con il Kuwait ripetutamente bersaglio di droni e missili iraniani diretti contro infrastrutture strategiche e basi che ospitano personale della coalizione internazionale.

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