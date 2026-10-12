Un drone contro un caccia da 100 milioni: le cinque falle del piano del COVI

L’audizione dell’8 ottobre si è chiusa con una domanda rimasta sospesa nella Sala del Mappamondo: chi ha sottovalutato i pericoli? È la domanda sbagliata, o meglio, è la domanda più piccola. Quella più grande è un’altra: perché il sistema Difesa italiano è costruito in modo da consentire che una sottovalutazione del genere arrivi fino a un caccia parcheggiato su una base già rivendicata come bersaglio, senza che nessun meccanismo la intercetti prima? La risposta non sta in un singolo errore, ma in cinque falle strutturali che Ta’if ha semplicemente reso visibili, e che nelle stesse settimane hanno svuotato anche i piani su Iraq, Libano e Mar Rosso.

Falla 1: una legge pensata per l’anno solare, una minaccia che cambia in settimane

La legge 145 del 2016, modificata nel 2024, regola la partecipazione italiana alle missioni con un ciclo preciso: entro il 31 gennaio il Governo presenta la relazione analitica sulle missioni dell’anno precedente, il Consiglio dei ministri delibera, le Camere autorizzano. Tutto l’impianto è costruito attorno alla continuità annuale. Funziona bene per il Kosovo o per Atalanta (EUNAVFOR Somalia); funziona male quando una task force cambia Paese ospitante nel giro di settimane.

Il caso Ta’if lo dimostra per via indiretta. Il contingente di Inherent Resolve si è spostato dal Kuwait all’Arabia Saudita sotto l’ombrello della stessa scheda 4, tanto che in audizione opposizione e presidenza delle Commissioni hanno litigato su quale versione del documento citasse Riad e quale no. Quando due parlamentari esperti non riescono a stabilire se un dispositivo da 407 uomini sia stato autorizzato per quel Paese o per un altro, il problema non è la singola scheda: è l’assenza di un meccanismo che obblighi a riaprire la valutazione quando cambia il teatro. La legge prevede che il Governo riferisca entro novanta giorni sull’impiego delle forze ad alta prontezza; non prevede nulla di analogo per un rischieramento che sposti caccia e batterie SAMP/T in un Paese entrato in guerra nel frattempo. Il Generale Iannucci il 1° luglio illustrava piani fondati su una delibera del 14 maggio e su dati del 2025: non era negligenza, era la legge che funzionava come è stata scritta.

Falla 2: chi valuta la minaccia, e con quali occhi

Il secondo nodo è il meno discusso e il più grave. In Italia la raccolta informativa all’estero è competenza esclusiva dell’AISE, agenzia civile della Presidenza del Consiglio. La Difesa dispone del II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore, che per la legge 124 del 2007 «svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare» ed «ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all’estero», ma «non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza» e opera «in stretto collegamento con l’AISE». Dal RIS dipende anche l’Ufficio Addettanze Militari, cioè quella rete di addetti nelle ambasciate che Crosetto voleva trasformare in «agenti di diplomazia militare» e la cui riforma è rimasta al palo.

Tradotto: la valutazione della minaccia su una base straniera si costruisce con ciò che passa il Paese ospitante, con ciò che condividono gli alleati, con ciò che l’AISE ritiene di trasmettere e con l’analisi d’ufficio del RIS e della cellula J2 del COVI. Nessun canale proprio sul terreno. Ed è esattamente qui che Ta’if ha fatto male. L’unica descrizione della protezione della base fornita in audizione viene dall’omologo saudita, che parla di «protezione multistrato». Ma la stampa internazionale documenta che nelle stesse settimane gli Houthi hanno colpito in profondità in Arabia Saudita con ondate miste di missili balistici, cruise e droni «di velocità diverse per confondere le difese», arrivando tra il 6 e il 10 ottobre a colpire gli aeroporti di Riad e Abha con decine di morti. Se la difesa saudita non riesce a proteggere i propri scali civili, la sua rassicurazione sulla base di Ta’if valeva quanto valeva. Un Paese che affida la sicurezza dei propri caccia alla parola del Paese ospitante, senza strumenti per verificarla, non sta facendo intelligence: sta facendo fiducia. E il ministro che confessa di dover «ogni mattina» farsi fugare i dubbi «dal punto di vista tecnico» descrive esattamente questa dipendenza.

Falla 3: la force protection che si ricorda solo dopo

C’è un precedente che ogni pianificatore conosceva. Il 23 giugno 2025 l’Iran colpì Al Udeid, in Qatar, con missili balistici. Le immagini satellitari Planet Labs scattate poco prima mostravano un piazzale praticamente vuoto: gli americani avevano disperso aerei e navi giorni prima, al primo innalzamento della tensione. Pochi giorni prima, il 1° giugno, l’operazione ucraina Spiderweb aveva distrutto bombardieri strategici russi parcheggiati all’aperto con droni a basso costo. La lezione dell’estate 2025 era univoca: un velivolo fermo su un piazzale noto è un bersaglio, non un asset.

Nell’autunno 2026 la «protezione dinamica» dei quattro Eurofighter italiani, cioè la loro movimentazione per non offrire riferimenti fissi, compare nel racconto ministeriale solo come misura adottata dopo il 18 settembre. E qui emerge una contraddizione capacitiva che nessuno in audizione ha sollevato. Dai numeri forniti dal ministro, la Task Force Land in Arabia Saudita disponeva di SAMP/T, Stinger e radar Kronos. Il SAMP/T è un sistema di difesa d’area contro missili e aerei: impiegare un Aster 30 contro un drone a elica che costa una frazione del missile è una scelta economicamente insostenibile e tatticamente incerta; lo Stinger è un sistema spalleggiabile con un inviluppo d’ingaggio ridotto. Il livello che manca è quello anti-drone a corto raggio, lo Skynex, che l’Italia aveva schierato con 75 militari negli Emirati, cioè a protezione di un partner, e non nel dispositivo che proteggeva i propri caccia. Una famiglia di droni come i Samad, descritti dagli analisti come «economici, piccoli, lenti e goffi» ma con autonomie fino a 1.500-1.800 chilometri, è la minaccia più prevedibile del teatro. Si è costruito un ombrello per il missile balistico e si è lasciata la porta aperta al modellino con l’esplosivo.

Falla 4: la matematica che non torna

Il quarto limite è industriale e nessuna riorganizzazione dello Stato Maggiore può aggirarlo. L’Italia dispone di un numero esiguo di batterie SAMP/T, già a rotazione tra Baltico, Turchia e Golfo; la prima SAMP/T NG è stata consegnata all’Esercito solo a gennaio 2026, con un piano di sei batterie NG e nove sistemi Grifo; nel frattempo Roma ha richiamato una batteria dalla Slovacchia per cederla all’Ucraina e si è impegnata a fornirne altre. MBDA non rende pubblici i volumi di produzione degli Aster, a differenza di Lockheed Martin per il PAC-3; le stime parlano di circa 180 missili quest’anno e oltre 300 nel 2027, mentre gli Stati Uniti hanno consumato circa 1.500 dei 2.330 intercettori Patriot in magazzino contro droni e missili iraniani.

Con questi numeri, il principio dottrinale enunciato a luglio, «ogni obiettivo va protetto», è un’aspirazione, non una capacità. E quando la capacità non copre tutto, la scelta di cosa lasciare scoperto è una decisione strategica che va presa consapevolmente e messa per iscritto. A Ta’if nessuno sembra averla presa: i caccia non erano protetti dallo strato giusto, ma nessuno ha detto «accettiamo questo rischio». Il rischio è stato semplicemente non visto. È la differenza tra un rischio calcolato e un rischio ignorato, e un drone l’ha misurata al posto nostro.

Falla 5: una catena in cui tutti rispondono e nessuno risponde

Il Codice dell’ordinamento militare assegna al ministro l’alta direzione e al Capo di Stato Maggiore della Difesa la pianificazione e l’impiego delle forze; il COVI pianifica e conduce le operazioni e ha la responsabilità della protezione dei contingenti. Sulla carta la catena è chiara. Nella pratica, l’8 ottobre, il ministro ha definito il rischieramento una «scelta tecnica, mai politica» e ha promesso che «deve pagare» chi ha scritto la parola «missione» sul sito della Difesa, un sito che, secondo il senatore Graziano, «è gestito dal gabinetto del ministro». L’unica responsabilità individuata con nome e conseguenza, dopo un caccia colpito, riguarda una parola su una pagina web.

Negli Stati Uniti il «loss of confidence» rimuove comandanti anche senza perdite, per il solo venir meno della fiducia nella loro capacità di condurre le operazioni. Non è vendetta: è il meccanismo che tiene onesta la pianificazione, perché chi sa di poter perdere l’incarico non firma valutazioni di comodo. In Italia la responsabilità di comando si diluisce tra «scelta tecnica», «ulteriore valutazione» e «quadro non sicuro come si pensava». Il ministro ha ricordato che le trasmissioni tra Stati Maggiori e Ministero «rimangono agli atti» e che non ha «nessun problema» a mostrarle. Finché quegli atti non arrivano in Commissione, in seduta segreta se necessario, la distinzione tra errore d’intelligence, errore di pianificazione e scelta politica di accettare il rischio resta indecidibile. E ciò che è indecidibile, in Italia, è anche impunibile.

La stessa malattia, tre teatri

Le cinque falle non sono esclusive di Ta’if. In Iraq il piano di luglio prevedeva un ritorno a Erbil «non appena ci saranno le condizioni»: non c’era un piano per l’ipotesi, poi avveratasi, che le condizioni non tornassero, e la NATO Mission Iraq comanda oggi da Lago Patria. In Libano si è indicata la MIBIL, una missione di addestramento, come possibile surrogato di UNIFIL, senza che nessuno avesse valutato il consenso israeliano, poi negato dal ministro Katz. Nel Mar Rosso Aspides si regge su una fregata italiana mentre il 73% del traffico Mediterraneo-Asia continua a circumnavigare l’Africa. Il filo comune è la pianificazione per continuità: ogni scheda è scritta come se il teatro dell’anno dopo somigliasse a quello dell’anno prima, senza piani di ramificazione per lo scenario avverso. La dottrina NATO li chiama branches; la delibera missioni italiana non li conosce.

Cosa dovrebbe cambiare, concretamente

Primo: una clausola di riesame obbligatorio nella legge 145, che imponga una nuova valutazione della minaccia e un’informativa al Parlamento ogni volta che un dispositivo cambia Paese ospitante o il Paese ospitante entra in conflitto. Secondo: lo strato anti-drone come dotazione organica di ogni rischieramento aereo, non come regalo ai partner. Terzo: la trasmissione alle Commissioni, in sede riservata, della valutazione della minaccia pre-rischieramento di Ta’if e dei suoi aggiornamenti tra marzo e settembre, con la catena di firme. Quarto: sbloccare la riforma degli addetti militari e definire per legge un canale di threat assessment proprio della Difesa sui teatri dove sono schierati italiani, nel rispetto del perimetro dell’AISE ma senza la cecità attuale. Quinto: una gerarchia esplicita delle priorità nella prossima delibera, che dica dove l’Italia difende e dove accetta di non poter difendere.

Un drone da poche migliaia di dollari ha colpito un velivolo da oltre cento milioni su una base che il nemico aveva annunciato di voler colpire. Il costo dell’aereo è il danno minore. Il danno maggiore è scoprire che nessuno dei cinque filtri che avrebbero dovuto fermare quell’errore esisteva davvero. Se la prossima delibera missioni li ignorerà ancora, il prossimo verbale parlamentare non registrerà una sottovalutazione: registrerà una scelta.

FOTO: Ministero della Difesa

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!