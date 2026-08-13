Dolore alla Questura di Cosenza: addio ad Antonello Patitucci, il poliziotto della Digos stroncato da un malore

Una mattinata di profonda tristezza ha colpito la Questura di Cosenza per la morte improvvisa di Antonello Patitucci, poliziotto di 55 anni in servizio alla Digos cittadina. Originario di Fuscaldo, Patitucci è deceduto nella notte a causa di un malore fatale, lasciando sgomenti colleghi, familiari e quanti lo conoscevano.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore e commozione in città, dove Antonello Patitucci era un volto conosciuto e stimato. Una presenza discreta ma familiare, legata non solo al suo ruolo nelle forze dell’ordine, ma anche ai tanti servizi svolti nel corso degli anni sul territorio.

Un volto noto in città e nel mondo dello sport cosentino

Antonello Patitucci era molto conosciuto a Cosenza, dove spesso veniva visto per le vie della città. Il suo nome era familiare anche nell’ambiente sportivo cosentino, in particolare per i numerosi servizi effettuati durante le partite del Cosenza Calcio.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona vicina alla comunità e, in modo particolare, ai giovani. La sua presenza negli eventi sportivi e nei momenti pubblici della città aveva contribuito a renderlo una figura riconoscibile e apprezzata.

Il servizio nella Digos e l’impegno nella sicurezza

In servizio alla Digos di Cosenza, Antonello Patitucci ha svolto la propria attività professionale con serietà e dedizione. Nel corso della sua carriera aveva fatto parte anche della scorta dell’allora consigliere regionale Carlo Guccione, instaurando con lui e con la sua famiglia un rapporto che, nel tempo, era andato oltre l’ambito professionale.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i colleghi della Questura e tra le persone che, negli anni, hanno condiviso con lui momenti di lavoro, responsabilità e quotidianità.

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