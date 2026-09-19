Aeronautica Militare, svolta storica sul personale: nasce la Direzione Capitale Umano, soppresse DIPMA e 1° Reparto SMA. Ecco cosa cambia

Palazzo Aeronautica ha ospitato venerdì 11 settembre una cerimonia destinata a lasciare il segno nell’organizzazione della Forza Armata. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, è stata ufficialmente costituita la Direzione Capitale Umano dell’Aeronautica Militare (DCUAM). Contestualmente sono state soppresse la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA) e il 1° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica (SMA ORD), le cui funzioni confluiscono nella nuova struttura.

Non si tratta di un semplice riassetto di organigramma. La riforma, fortemente voluta dai Vertici della Forza Armata e concepita e guidata direttamente dal Generale Conserva, accorpa in un’unica direzione tre ambiti che fino a oggi viaggiavano su binari separati: ordinamento, policy e impiego del personale.

Il bilancio di Cantiello: famiglie, genitorialità e meno contenzioso

Ad aprire gli interventi è stato il Generale di Squadra Aerea Maurizio Cantiello, Direttore uscente della DIPMA, che ha tracciato il bilancio di un mandato considerato preparatorio a questa evoluzione. L’attività della Direzione è stata orientata sui tre pilastri indicati dal Capo di Stato Maggiore: la coesione delle famiglie dei militari, la tutela della genitorialità e la riduzione del contenzioso.

Cantiello ha ricordato anche il lavoro fatto per rendere la struttura pronta al salto di qualità: la DIPMA ha introdotto nuove modalità di lavoro condiviso con tutti gli Alti Comandi e gli enti programmatori della Forza Armata, un metodo pensato proprio per anticipare i processi che ora saranno gestiti dalla Direzione Capitale Umano.

Surace alla guida della nuova Direzione

La parola è poi passata al Generale di Divisione Aerea Alberto Surace, Capo uscente del 1° Reparto SMA e designato a guidare la neo costituita DCUAM. Surace ha illustrato il razionale del cambiamento e ha assunto pubblicamente l’impegno a portare avanti la progressiva unificazione delle funzioni sotto la nuova Direzione, con l’obiettivo di tradurre in pratica la visione strategica del Capo di Stato Maggiore in un settore delicato come quello del personale.

Conserva: “Sintesi perfetta tra ordinamento, policy e impiego”

A chiudere la cerimonia è stato il Generale Conserva, che ha collocato la riforma nel quadro più ampio delle scelte di vertice della Forza Armata. La Direzione Capitale Umano, ha spiegato, “incarna la sintesi perfetta tra ordinamento, policy e impiego, creata per rendere la Forza Armata sempre più rapida e reattiva di fronte agli attuali scenari operativi”.

Il Capo di Stato Maggiore ha poi rivolto parole di gratitudine e plauso al Generale Cantiello per i risultati ottenuti alla guida della DIPMA, definiti determinanti perché hanno garantito la tenuta, l’efficienza e la solidità del sistema. Al Generale Surace è andato l’augurio per il nuovo incarico.

Cosa fa la Direzione Capitale Umano

La DCUAM nasce per gestire l’intero ciclo di vita professionale del personale dell’Aeronautica Militare, attraverso politiche integrate di reclutamento, formazione, impiego e valorizzazione. Il compito dichiarato è allineare il potenziale delle risorse umane alle necessità operative e internazionali della Forza Armata, gestendo l’impiego in modo efficace, efficiente e sostenibile.

Alla nuova Direzione spettano inoltre:

la cura dello stato giuridico e dei percorsi di avanzamento di carriera , con l’obiettivo di garantire una progressione meritocratica e strutturata;

e dei , con l’obiettivo di garantire una progressione meritocratica e strutturata; la definizione di strutture e assetti organizzativi dinamici e di una formazione aggiornata;

e di una formazione aggiornata; le politiche di welfare , con attenzione all’evoluzione normativa e strutturale del settore in ottica interforze;

, con attenzione all’evoluzione normativa e strutturale del settore in ottica interforze; le relazioni sindacali centrali e la presenza ai tavoli decisionali di vertice;

e la presenza ai tavoli decisionali di vertice; la partecipazione alla definizione delle cariche interforze di rilievo.

L’impostazione di fondo è che la gestione del capitale umano diventi un driver fondamentale per il consolidamento delle capacità operative e per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Aeronautica Militare. Con la cerimonia dell’11 settembre il percorso è formalmente avviato: ora la sfida passa alla fase di unificazione concreta delle funzioni, che il Generale Surace è chiamato a guidare.

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