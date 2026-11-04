Diffamazione militare, la Consulta cancella il carcere obbligatorio: «La libertà di espressione non si ferma al cancello delle caserme»

(di Avv. Umberto Lanzo)

La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’articolo 227 del codice penale militare di pace. Il caso nasce dalla condanna a otto mesi di un maresciallo per un comunicato pubblicato su Facebook e su Infodifesa.it. Da oggi i militari che offendono la reputazione di colleghi o reparti rispondono come tutti gli altri cittadini, con l’articolo 595 del codice penale.

Una norma del 1941 che non reggeva più

Con la sentenza n. 181 del 2026, depositata il 3 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 227 del codice penale militare di pace, la disposizione che puniva la diffamazione tra militari esclusivamente con la reclusione militare: fino a sei mesi nell’ipotesi base, da sei mesi a tre anni se l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato o era commessa a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, con pene aumentate se il bersaglio era un corpo militare o un ente amministrativo o giudiziario militare.

Nessuna alternativa pecuniaria, nessuna via d’uscita: il giudice militare, accertata la responsabilità, doveva applicare una pena detentiva. È proprio questa inevitabilità del carcere che la Consulta ha ritenuto incompatibile con gli articoli 21, 52 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 10 della CEDU.

La decisione è stata adottata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026, presidente Giovanni Amoroso, redattore Massimo Luciani. Il verdetto va oltre la richiesta della Cassazione: non ha inserito una multa accanto alla reclusione, ma ha fatto cadere l’intera norma, primo e secondo comma, estendendo in via consequenziale la declaratoria anche al terzo comma sulle aggravanti.

Il caso: un maresciallo, un post su Facebook e un comunicato su Infodifesa.it

La questione è arrivata al Palazzo della Consulta dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza del 21 ottobre 2025 (reg. ord. n. 244 del 2025), nel processo a carico di G. M., maresciallo di seconda classe, condannato a otto mesi di reclusione militare per diffamazione ai danni del 16° Stormo dell’Aeronautica militare di Martina Franca, dei Carabinieri della Stazione di Martina Franca e del Ministro della Difesa pro tempore.

Il militare aveva diffuso, su due profili Facebook a lui riconducibili e sul sito Infodifesa.it, un comunicato nel quale sosteneva che il decesso di un militare dell’Aeronautica fosse riconducibile a un ennesimo suicidio, a una «strage silenziosa» legata al clima interno alla Forza armata, e che le indagini dei Carabinieri fossero finite in un «vicolo cieco». Successivamente si era accertato che la morte non era dovuta a suicidio ma a un evento accidentale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Anna Maria Santoro, si è costituito nel giudizio costituzionale ricordando anche la pendenza davanti alla Corte di Strasburgo di un ricorso (M. contro Italia, n. 6424/24) relativo a una precedente condanna per fatti analoghi, decisa dalla settima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 50155 del 2023.

L’Avvocatura dello Stato prova a fermare tutto, ma le eccezioni cadono

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’avvocato dello Stato Antonio Trimboli, aveva chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o infondate. Tre gli argomenti: la Cassazione, giudice di legittimità, non potrebbe intervenire sul trattamento sanzionatorio; il rimettente avrebbe ignorato le pene sostitutive (incluse quelle pecuniarie) applicabili ai reati militari in forza dell’articolo 75-bis della legge 689 del 1981; infine, trapiantare le multe dell’articolo 595 nella fattispecie militare avrebbe comportato scelte di politica criminale riservate al Parlamento, con il paradosso di rendere la diffamazione meno grave dell’ingiuria militare, ancora punita con la sola reclusione dall’articolo 226.

La Corte ha respinto le prime due eccezioni. Il ricorso in Cassazione conteneva espressamente un motivo sulla sproporzione della pena detentiva per fatti privi di eccezionale gravità, alla luce dei criteri fissati dalla sentenza n. 150 del 2021: la questione era quindi rilevante, in una situazione «ben diversa» da quella dichiarata inammissibile con la sentenza n. 127 del 2025. Quanto alle pene sostitutive, nessun motivo era stato devoluto sul punto e, in ogni caso, il tema era l’astratta comminatoria della pena detentiva, non la sua eventuale conversione in concreto.

La terza eccezione, quella sull’asimmetria tra le due fattispecie, è stata invece accolta nel merito, ma con un esito opposto a quello sperato dal Governo.

Il cuore della sentenza: la pena detentiva non è «necessaria»

La domanda decisiva, scrive la Corte, è se il carcere per la diffamazione militare sia davvero «necessario». La risposta attinge a un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che la sentenza ripercorre con cura.

Dalla Corte EDU: dal caso Cumpănă e Mazăre contro Romania del 2004 fino a Belpietro contro Italia (2013) e Sallusti contro Italia (2019), Strasburgo ripete che una pena detentiva, anche sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione è compatibile con l’articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, come i discorsi d’odio o l’istigazione alla violenza. Fuori da questi casi, la sola previsione del carcere produce un «chilling effect», un effetto dissuasivo sulla libera espressione. E questo vale anche per chi non è giornalista, come la Cassazione ha chiarito con le sentenze n. 13993 del 2021 e n. 29840 del 2025.

Soprattutto, Strasburgo ha affermato nei casi Grigoriades contro Grecia e Ayuso Torres contro Spagna che l’articolo 10 «non si ferma davanti al cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of army barracks»): la libertà di espressione si applica anche al personale militare, salvi i limiti a tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.

Dalla stessa Consulta: l’ordinanza n. 132 del 2020 aveva dato un anno al Parlamento per riformare la diffamazione a mezzo stampa; di fronte all’inerzia, la sentenza n. 150 del 2021 ha cancellato il carcere obbligatorio previsto dall’articolo 13 della legge sulla stampa, salvando invece l’articolo 595, terzo comma, del codice penale proprio perché lì la reclusione è prevista solo in alternativa alla multa.

Una fattispecie «replicante»: la diffamazione militare è uguale a quella comune

Il secondo pilastro del ragionamento è il confronto tra le due norme. La diffamazione militare, osserva la Corte riprendendo una definizione dottrinale, è una fattispecie «replicante»: stessa condotta tipica (l’offesa alla reputazione nella comunicazione con più persone), stesso bene giuridico (l’onore, di cui la reputazione è la proiezione sociale). L’unica differenza sta nella qualità militare di autore e vittima e nel trattamento sanzionatorio.

Già la sentenza n. 273 del 2009, che aveva esteso alla diffamazione militare l’exceptio veritatis, aveva riconosciuto la «piena equivalenza» delle due fattispecie. E la sentenza n. 244 del 2022 aveva fissato il criterio generale: una differenza di trattamento tra reati militari e reati comuni è legittima solo se giustificata dalla diversità degli interessi tutelati o dal particolare rapporto tra agente e bene protetto, come nei casi di nonnismo o discriminazione sessuale, dove l’abuso della posizione gerarchica mette in primo piano le «basilari esigenze di coesione» delle Forze armate.

Nella diffamazione, invece, queste esigenze «restano soltanto sullo sfondo». Le esternazioni diffamatorie tra militari pregiudicano certamente l’ordinato funzionamento dell’istituzione, ma «accade esattamente lo stesso anche nell’ordinamento generale». Il carcere obbligatorio, dunque, non è giustificato. La Corte lo dice con una formula secca: non è la possibilità di applicare una semplice multa a compromettere i beni protetti, ma «l’assenza di qualunque sanzione», conseguenza che la pronuncia non produce.

Interessante anche il passaggio storico: la sentenza ricorda che la Relazione al Re del 1941 escludeva le pene pecuniarie perché ritenute contrarie «all’indole del reato militare», con pene detentive più basse di quelle comuni perché certi episodi erano letti come «manifestazione di esuberanza giovanile». Una scelta, scrive la Corte, «avente una chiara connotazione ideologica».

Perché non una semplice aggiunta della multa

La Cassazione aveva suggerito una soluzione «per linee interne»: lasciare in piedi l’articolo 227 inserendo la multa come alternativa, prendendo a modello l’articolo 595. La Consulta ha detto no, e qui l’eccezione dell’Avvocatura ha pesato.

L’articolo 227, secondo comma, accorpa in un’unica previsione l’attribuzione di un fatto determinato e l’uso della stampa o di altro mezzo di pubblicità; l’articolo 595 le separa in due commi distinti, con limiti edittali diversi (multa fino a 1.032 euro per l’ipotesi base, fino a 2.065 euro per il fatto determinato, non inferiore a 516 euro per l’offesa a mezzo stampa o pubblicità). Scegliere quale importo trapiantare, o se spezzare l’unitarietà della norma militare, avrebbe comportato una valutazione politico-criminale non consentita alla Corte.

Da qui la via più radicale e, paradossalmente, più semplice: la caducazione integrale dell’articolo 227. Una soluzione «non implicante opzioni spiccatamente discrezionali riservate al legislatore», che la Corte giudica coerente anche sul piano comparato, richiamando le esperienze di Francia, Germania e Regno Unito.

Cosa cambia per i militari da oggi

Gli effetti pratici sono rilevanti:

I fatti di diffamazione tra militari sono attratti nella disciplina comune dell’articolo 595 del codice penale , con la reclusione solo in alternativa alla multa .

, con la . La Corte stessa sottolinea che ne deriva una riduzione della giurisdizione militare e un ampliamento di quella ordinaria , nella «prospettiva costituzionale del favor per il giudice ordinario».

e un , nella «prospettiva costituzionale del favor per il giudice ordinario». Il carcere non sparisce: resta applicabile nelle circostanze eccezionali individuate dalla giurisprudenza (discorsi d’odio, istigazione alla violenza, campagne di disinformazione fondate su addebiti consapevolmente falsi). Anzi, la Consulta avverte che nel contesto militare tali circostanze « possono presentarsi con maggiore frequenza » rispetto all’ordinamento generale, e affida ai giudici il compito di valutarle con attenzione.

individuate dalla giurisprudenza (discorsi d’odio, istigazione alla violenza, campagne di disinformazione fondate su addebiti consapevolmente falsi). Anzi, la Consulta avverte che nel contesto militare tali circostanze « » rispetto all’ordinamento generale, e affida ai giudici il compito di valutarle con attenzione. Cade anche il terzo comma, cioè l’aumento di pena per le offese rivolte a corpi militari o enti amministrativi e giudiziari militari, dichiarato illegittimo in via consequenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge 87 del 1953.

Resta in vigore, invece, l’ingiuria militare dell’articolo 226, non toccata dalla pronuncia e già ritenuta legittima dalla sentenza n. 215 del 2017.

«Lo spirito democratico della Repubblica» entra in caserma

La parte finale della sentenza è quasi un manifesto costituzionale sul rapporto tra Forze armate e democrazia. Il redattore Luciani ricostruisce la «trama» della Carta: il ripudio della guerra intestato all’Italia (art. 11), il divieto di associazioni politiche a carattere militare (art. 18), il comando delle Forze armate affidato al Presidente della Repubblica quale rappresentante dell’unità nazionale (art. 87), il possibile divieto di iscrizione ai partiti per i militari di carriera (art. 98).

Il perno è l’articolo 52, letto in tutti i suoi commi: non solo il terzo, secondo cui «l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», ma anche il primo, che definisce la difesa della Patria «sacro dovere del cittadino», segnalando insieme l’assoggettamento delle Forze armate alle esigenze della difesa e «il pregio che le caratterizza».

La conclusione è netta: la peculiarità dell’ordinamento militare «non implica alcuna “separatezza”» da quello generale e dai suoi principi. Come già affermato nella sentenza n. 278 del 1987, i beni tutelati dal diritto penale militare non possono essere considerati «superiori» o «più importanti» di tutti gli altri valori costituzionalmente protetti.

Per chi veste l’uniforme, il messaggio è duplice. La critica, anche aspra, anche sbagliata nei fatti, non può più costare la libertà personale in modo automatico. Ma chi usa la menzogna consapevole o l’odio come arma contro colleghi e istituzioni non troverà in questa sentenza uno scudo: il carcere, nei casi davvero gravi, resta sul tavolo.

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