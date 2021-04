Diffamazione aggravata, appuntato scelto condannato a 2 mesi di reclusione.

(di avv. Giovanna Li Causi) – Il Tribunale militare di Napoli condannava un appuntato scelto alla pena di due mesi di reclusione militare per il reato previsto dagli artt. 227, commi 1 e 2, e 47, comma 1, n. 2, c.p.m.p., per aver inviato una missiva concernente la propria procedura di trasferimento, al Comandante della Legione Carabinieri della Regione presso cui prestava servizio.

La lettera inviata dal militare accusava il Generale di “voler raggiungere a tutti i costi un interesse privato e di non perseguire il legittimo interesse della Pubblica Amministrazione […]», aggiungendo che la persona offesa «con azioni continuate, artifizi, raggiri e simulazioni, sia prima che dopo, è riuscita a creare nel tempo pregiudizi nei miei confronti all’interno del procedimento amministrativo da me attivato […]”.

La missiva apparve ai Giudici militari di merito connotata da modalità espositive diffamatorie ed offensive, esorbitanti dal diritto di critica, riconosciuto ai militari.

Infatti, la Corte di appello militare di Roma confermerà, la decisione appellata.

Avverso tale sentenza, l’appuntato scelto fa ricorso in Corte di Cassazione.

Quest’ultima, dichiarava inammissibile la violazione dell’art. 260 c.p.m.p. “richiesta di procedimento”, lamentata dal militare.

Infatti, precedentemente, la Corte militare di appello di Roma riteneva sussistente l’ipotesi aggravata di cui all’art. 227, comma 2, c.p.m.p., in quanto, la condotta diffamatoria dell’appuntato, nell’attribuire un fatto determinato al Generale, comportava l’applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale oggetto di contestazione.



La persona offesa veniva accusata di non rispettare le regole procedurali previste per i trasferimenti dei Carabinieri, arrecando volutamente un nocumento al ricorrente, con il mancato accoglimento della sua istanza, allo scopo di agevolare altri militari.

Si tratta, dunque, di una condotta diffamatoria connotata da specificità, rilevante ex art. 227, comma 2, c.p.m.p.

Riguardo la violazione dell’art. 289 c.p.m.p. , contenuta nel ricorso presentato dall’imputato, appare necessario evidenziare che la persona offesa non compiva alcuna attività di indagine nei confronti dell’imputato, essendosi limitata a trasmetterla per le vie burocratiche, senza svolgere alcun accertamento relativo al suo contenuto.

Quindi, non è possibile ipotizzare nessuna violazione da parte del Generale.

Inoltre, l’art. 289 c.p.m.p.“non impedisce tout court il coinvolgimento della persona offesa nelle attività d’indagine finalizzate ad accertare la responsabilità dell’imputato, gli vieta di svolgere, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria militare, di pubblico ministero militare e di giudice militare; condizioni insussistenti nel caso in esame”.

Altresì, il ricorrente aggiungeva che la persona offesa non poteva trasmettere la missiva per le vie burocratiche, ma avrebbe dovuto provvedere al suo sequestro, costituendo corpo del reato.

Altro motivo ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione e precisamente: “in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti” (Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011).

In aggiunta, l’imputato sosteneva che con la sua missiva, si era limitato a esprimere delle critiche alla violazione delle regole previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, verificatasi per la sua procedura di trasferimento.

Non d’accordo neanche su questo punto la Corte di Cassazione ribadisce la natura palesemente diffamatoria delle frasi contenute nella lettera con cui l’imputato, accusava il Generale. Non si prefigura un legittimo diritto di critica, laddove le espressioni utilizzate siano connotate da sovrabbondanza.

In conclusione, la Corte Suprema di Cassazione ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.