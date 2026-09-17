Difesa europea, la verità scomoda dei satelliti: la guerra parla dallo spazio, ma spesso la linea è privata

Un reparto schierato in missione può restare senza comunicazioni non perché il nemico abbia distrutto un’antenna sul terreno, ma perché qualcuno, lontano dal fronte, decide di limitare o interrompere un servizio satellitare. È una delle fragilità più delicate della difesa europea: oggi una parte crescente della guerra moderna passa dallo spazio, ma non sempre da satelliti controllati dagli Stati.

Sopra le nostre teste si muove un’infrastruttura invisibile che tiene insieme comando, controllo, comunicazioni, droni, intelligence, navigazione e targeting. Senza satelliti, molte operazioni militari diventano più lente, più cieche, meno coordinate. Il punto è che una quota decisiva di questa infrastruttura non appartiene alle forze armate. Appartiene ad aziende.

I tre livelli della rete spaziale militare

La difesa europea si appoggia oggi a tre strati principali.

Il primo è quello dei satelliti militari nazionali, progettati per comunicazioni protette, cifrate e riservate. L’Italia, ad esempio, dispone della famiglia SICRAL, impiegata per collegamenti strategici e tattici della Difesa. Sono sistemi preziosi, ma anche costosi, complessi e numericamente limitati. Operano in orbite molto alte, con grande copertura ma tempi di risposta superiori rispetto alle nuove costellazioni in orbita bassa.

Il secondo strato è quello che ha cambiato davvero il modo di combattere: le costellazioni commerciali in orbita bassa. Migliaia di satelliti, terminali compatti, bassa latenza, capacità di attivazione rapida. In teatro operativo possono fare la differenza: una squadra può collegarsi, trasmettere dati, ricevere immagini, coordinare droni e sistemi remoti in pochi minuti.

Il terzo strato è la navigazione satellitare. Il GPS è americano, Galileo è europeo. Sono sistemi essenziali per orientamento, sincronizzazione, logistica e guida di munizionamento di precisione. Ma sono anche vulnerabili. Nel Baltico e nel Mar Nero, il disturbo e la falsificazione dei segnali satellitari sono ormai una realtà frequente, con conseguenze che riguardano non solo i militari, ma anche aerei civili e navi mercantili.

L’Ucraina ha mostrato il peso reale dello spazio

La guerra in Ucraina ha reso evidente ciò che per anni era rimasto confinato nei documenti strategici: lo spazio è entrato nel cuore delle operazioni militari.

All’inizio dell’invasione russa su larga scala, nel febbraio 2022, la rete satellitare KA-SAT di Viasat fu colpita da un attacco informatico che compromise modem a terra e interruppe servizi di connettività utilizzati anche dall’Ucraina. Non servì abbattere un satellite. Bastò colpire la catena che permette al servizio di funzionare.

Da quel momento Kyiv ha fatto ricorso in modo massiccio anche a fornitori commerciali stranieri. Starlink è diventato fondamentale per le comunicazioni ucraine, mentre aziende come ICEYE, Planet Labs e BlackSky hanno fornito capacità di osservazione e dati dallo spazio.

Il messaggio è chiaro: nella guerra contemporanea, chi controlla la connessione controlla una parte del ritmo operativo.

Il problema non è solo tecnico: è politico

Il nodo più sensibile riguarda lo strato intermedio, quello delle grandi reti commerciali in orbita bassa.

Questi satelliti funzionano, sono rapidi, flessibili e spesso più disponibili delle capacità pubbliche. Ma sono di proprietà privata. E questo cambia tutto.

Una società può modificare prezzi, termini d’uso, priorità di traffico, copertura geografica o condizioni operative. Può farlo per ragioni commerciali, legali, assicurative o politiche. Può essere soggetta alle decisioni del proprio governo nazionale. Può ricevere pressioni. Può decidere che un certo impiego non rientra più nei limiti del contratto.

Per uno Stato, affidare comunicazioni operative a un servizio di questo tipo significa acquistare capacità, ma anche accettare una dipendenza. E in guerra le dipendenze diventano rapidamente vulnerabilità.

Quando il servizio si spegne, il fronte rallenta

La domanda decisiva non è soltanto quanti megabit arrivano al terminale o quanta latenza ha il collegamento. La domanda vera è un’altra: chi può spegnere il servizio?

Chi può limitarlo in una determinata area?

Chi può degradarlo?

Con quanto preavviso?

In quali condizioni?

E soprattutto: chi decide se una comunicazione militare è compatibile con il contratto?

Sono domande che valgono più di molte schede tecniche. Perché un reparto può avere terminali, antenne e procedure perfette, ma se il fornitore interrompe l’accesso, l’intera architettura operativa rischia di indebolirsi.

È qui che la sovranità diventa concreta. Non uno slogan, ma una clausola contrattuale. Non una dichiarazione politica, ma la possibilità di mantenere la connessione anche quando il contesto strategico peggiora.

Satelliti privati, influenza pubblica

Il tema è ancora più delicato quando i fornitori sono extraeuropei.

Se un sistema di comando e controllo europeo dipende da un servizio spaziale fornito da un’azienda straniera, anche il Paese d’origine di quella tecnologia conserva un margine di influenza. Può autorizzare, limitare o condizionare l’uso del servizio attraverso norme, licenze, pressioni politiche o decisioni di sicurezza nazionale.

Non significa che i fornitori privati siano inutili o inaffidabili. Al contrario, senza il settore commerciale molte capacità oggi non sarebbero disponibili con la stessa rapidità. Il problema è un altro: una capacità militare essenziale non può poggiare solo sulla disponibilità di un soggetto privato.

La difesa può acquistare servizi, ma deve sapere cosa accade nel momento peggiore: crisi internazionale, escalation, sanzioni, attacco cyber, congestione della rete, pressione diplomatica.

Lo spazio è anche un bersaglio

Più la difesa dipende dallo spazio, più i satelliti diventano obiettivi.

Russia e Cina considerano le infrastrutture spaziali occidentali un punto critico da colpire o degradare. Non servono sempre missili antisatellite. Spesso bastano strumenti meno visibili: jamming, spoofing, attacchi informatici, interferenze elettromagnetiche, manipolazione del segnale.

Sono azioni più economiche, più frequenti e più difficili da attribuire. Un segnale GPS falsificato può deviare una piattaforma. Un collegamento disturbato può rallentare una catena di comando. Un attacco cyber contro una stazione terrestre può compromettere un servizio senza toccare fisicamente il satellite.

Per questo lo spazio non è più soltanto un supporto alle operazioni. È diventato un dominio operativo e un terreno di confronto strategico.

L’Europa prova a recuperare terreno

L’Unione europea ha capito il problema e sta lavorando a IRIS², la futura costellazione europea per la connettività sicura. L’obiettivo è garantire comunicazioni satellitari protette per governi, istituzioni, difesa, sicurezza, cittadini e imprese, riducendo la dipendenza da fornitori non europei.

IRIS² dovrebbe affiancare i grandi programmi spaziali europei già esistenti, come Galileo per la navigazione e Copernicus per l’osservazione della Terra. Ma la piena operatività è attesa verso la fine del decennio. Fino ad allora, l’Europa dovrà continuare a combinare assetti militari nazionali, capacità condivise, servizi commerciali e soluzioni temporanee.

In altre parole: la risposta europea è partita, ma il vuoto da colmare resta ampio.

NATO, UE e Stati membri cambiano passo

Negli ultimi anni anche la NATO ha modificato il proprio approccio. Lo spazio è stato riconosciuto come dominio operativo e l’Alleanza ha creato strutture dedicate per integrare meglio le capacità spaziali nelle operazioni militari.

Diversi Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, hanno rafforzato comandi, dottrine e investimenti nello spazio militare. L’obiettivo è proteggere gli assetti nazionali, migliorare la consapevolezza situazionale in orbita e garantire servizi essenziali alle forze armate.

Anche l’Unione europea ha collegato sempre più direttamente spazio, sicurezza e difesa, inserendo questi temi nelle proprie strategie e nella programmazione industriale. La direzione è chiara: senza autonomia spaziale, l’autonomia strategica europea resta incompleta.

La vera sovranità passa dalla riga scritta nel contratto

La difesa europea non può rinunciare ai satelliti commerciali. Sarebbe irrealistico, costoso e probabilmente controproducente. Le aziende private hanno accelerato innovazione, capacità di lancio, miniaturizzazione, osservazione della Terra e connettività in orbita bassa.

Ma usarle non significa dipenderne senza condizioni.

Quando una forza armata firma un contratto per connettività satellitare, la parte decisiva non è solo il prezzo, la banda o il numero di terminali. La riga che conta davvero è quella che stabilisce chi può interrompere il servizio, dove, quando, per quali ragioni e con quanto preavviso.

Perché nel momento in cui una guerra dipende dalla connessione, il controllo della connessione diventa potere militare. E se quel potere non è nelle mani dello Stato, la vulnerabilità non è più teorica. È già dentro l’architettura della difesa.

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