Difende il figlio durante una lite, 50enne colpito al volto: è in coma e lotta per la vita

L’uomo era intervenuto per portare via il figlio 18enne coinvolto in una lite sul lungomare di Fossacesia. Un 19enne è indagato per lesioni gravi. Il 50enne è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e si trova in rianimazione a Pescara con prognosi riservata

Interviene per difendere il figlio e viene colpito al volto

È ricoverato in coma e in prognosi riservata all’ospedale di Pescara il 50enne di Lanciano, in provincia di Chieti, rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia.

L’uomo era intervenuto per difendere il figlio di 18 anni, coinvolto in una lite con altri ragazzi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il padre avrebbe cercato di portare via il figlio quando sarebbe stato raggiunto da un violento pugno al volto.

A colpirlo, secondo quanto emerso finora, sarebbe stato un 19enne, che è stato successivamente indagato per lesioni gravi. La dinamica esatta dell’episodio è comunque ancora al vaglio degli investigatori.

Il pugno alla mandibola e la caduta

Il 50enne sarebbe stato raggiunto da un pugno alla mandibola. Dopo il colpo, cadendo, potrebbe aver battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico.

Le conseguenze sono state estremamente serie. L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 di Atessa e trasportato in ospedale già intubato.

In seguito è stato trasferito all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico a causa delle gravi lesioni riportate.

Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, dopo il passaggio in Neurochirurgia, con una prognosi che resta riservata. Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato gravissime lesioni cerebrali.

Il 19enne è indagato per lesioni gravi

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto durante la lite sul lungomare di Fossacesia.

Il 19enne indicato come autore del pugno è stato indagato, per il momento, per lesioni gravi. L’attività investigativa dovrà chiarire la dinamica della colluttazione, il ruolo delle persone presenti e le circostanze che hanno preceduto il colpo che ha provocato la caduta del 50enne.

Le indagini sono coordinate dall’autorità giudiziaria e sono ancora in corso. Ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel prosieguo degli accertamenti.

Il sindaco: “Rispetto e fiducia nel lavoro di Forze dell’Ordine e Magistratura”

La notizia ha suscitato forte preoccupazione a Fossacesia. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha espresso vicinanza alla famiglia dell’uomo, sottolineando la gravità di quanto accaduto.

«Sono profondamente addolorato per quanto accaduto a Fossacesia», ha dichiarato il primo cittadino. «Il mio primo pensiero va alla persona che sta lottando per la vita e alla sua famiglia, alla quale rivolgo la vicinanza mia e di tutta Fossacesia».

Il sindaco ha quindi invitato alla prudenza nella ricostruzione dei fatti: «In questo momento dobbiamo avere rispetto e fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura. È importante che siano gli accertamenti a ricostruire con precisione quanto è accaduto e a stabilire eventuali responsabilità, senza alimentare giudizi o ricostruzioni premature».

Sicurezza e prevenzione al centro dell’intervento del Comune

Di Giuseppantonio ha poi richiamato l’attenzione sulla necessità di intervenire non soltanto sul fronte della sicurezza, ma anche su quello della prevenzione e dell’educazione dei più giovani.

«La sicurezza è fondamentale», ha spiegato il sindaco, «ma accanto al controllo e alla legalità servono prevenzione, educazione, ascolto e presenza».

Secondo il primo cittadino, la risposta deve coinvolgere l’intera comunità: famiglie, scuola, Comune, istituzioni, associazioni, parrocchie e mondo dello sport.

«Devono sentirsi parte di una stessa comunità educante. Non possiamo occuparci dei giovani solo quando accade qualcosa di grave», ha aggiunto Di Giuseppantonio.

Il Comune di Fossacesia ha fatto sapere che continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo il necessario raccordo istituzionale con le autorità competenti e confermando il proprio impegno sul fronte della sicurezza, della prevenzione e delle politiche rivolte ai giovani.

Intanto, restano drammatiche le condizioni del 50enne, che dopo l’intervento neurochirurgico continua a lottare per la vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni fase della lite e stabilire con esattezza cosa sia accaduto quella notte sul lungomare di Fossacesia.

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