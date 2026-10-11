Diesel russo, Trump riapre il rubinetto: sanzioni sospese fino ad aprile 2027. Kiev furiosa, l’Europa rischia di pagarlo due volte

La licenza del Tesoro che cambia le carte in tavola

Il 9 ottobre l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’ufficio del Dipartimento del Tesoro statunitense che amministra le sanzioni economiche, ha pubblicato la General License n. 135, firmata dal direttore Bradley T. Smith. Il documento, lungo appena due paragrafi, autorizza «tutte le transazioni» altrimenti vietate dai regolamenti sulle attività estere dannose della Russia (31 CFR parte 587) e dalle disposizioni legate alla crisi ucraina (31 CFR parte 589) che riguardino «la vendita, la consegna, lo scarico o l’importazione, inclusa l’importazione negli Stati Uniti, di gasolio di origine russa».

La deroga resta in vigore fino alle 00:01 del 7 aprile 2027, ora della costa orientale. L’unico limite esplicito riguarda i conti detenuti presso istituzioni finanziarie americane dalla Banca centrale russa, dal Fondo nazionale del benessere e dal ministero delle Finanze di Mosca: quei fondi restano congelati. Tutto il resto della filiera del diesel, per circa sei mesi, è aperto.

Non si tratta quindi di una revoca generale delle sanzioni energetiche contro la Russia, ma di una deroga mirata su un singolo prodotto. Che però arriva a sole tre settimane dalla firma, il 18 settembre, del Graham Act, la legge che consente dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russo. Washington, in altre parole, diventa compratore dello stesso prodotto per cui minaccia di punire gli altri. Resta inoltre aperto un nodo giuridico: il divieto statutario di importazione di prodotti energetici russi approvato dal Congresso nel 2022 non viene menzionato nella licenza, e diversi analisti legali si chiedono come i due strumenti possano coesistere.

I numeri dell’accordo Trump-Putin

L’annuncio è arrivato dallo stesso Donald Trump su Truth Social, dopo quello che ha descritto come «un colloquio di grande successo» con Vladimir Putin, il sesto dell’anno tra i due. Secondo il presidente americano, la Russia fornirà «immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e un milione di tonnellate subito dopo». A queste, «in base alla capacità delle loro raffinerie», si aggiungerebbero «in tempi brevi ulteriori 3 milioni di tonnellate».

Il totale dichiarato supera i 4,8 milioni di tonnellate. Da Mosca, il vicepremier Aleksandr Novak ha confermato la disponibilità a far partire forniture aggiuntive già in ottobre e ad aumentarle in novembre e dicembre, con il ritorno in funzione degli impianti dopo la manutenzione. La stampa russa parla di una progressione che potrebbe arrivare a tre milioni di tonnellate al mese.

Un dettaglio non secondario: le quantità promesse da Trump non compaiono da nessuna parte nel testo del Tesoro. La licenza autorizza le transazioni, non garantisce i volumi. E nessun contratto commerciale è stato al momento reso pubblico.

«L’accordo è una cosa grossa, arriverà un’enorme quantità di diesel nel nostro paese. Voglio ringraziare il presidente Putin», ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. «Grazie al nostro controllo dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull’energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani, e per il mondo intero, caleranno rapidamente e in misura record», ha aggiunto sul suo social, citando come priorità «i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori».

Perché Trump aveva bisogno di una mossa fuori dagli schemi

Il contesto spiega molto. Negli Stati Uniti il prezzo medio del diesel ha toccato 6,28 dollari al gallone secondo i dati AAA di giovedì scorso, circa il 70% in più rispetto all’inizio della guerra con l’Iran e ben oltre il record precedente di 5,81 dollari del giugno 2022. Un anno fa, nello stesso periodo, costava 3,68 dollari. L’Energy Information Administration prevede che resti sopra i 6 dollari per tutto ottobre.

Le scorte di distillati sono ai minimi da decenni: a fine agosto la EIA registrava appena 103,4 milioni di barili, il livello più basso dal 1982 per quel periodo dell’anno, e a metà settembre risultavano il 13% sotto la media quinquennale. Sulla costa orientale, dove si concentra il consumo per il riscaldamento invernale, il deficit arriva al 32%. Il crack spread del diesel, cioè il margine tra il prezzo del gasolio e quello del greggio, ha segnato un record storico di 117,92 dollari al barile il 16 settembre. Tradotto: il problema non è il petrolio, è la capacità di raffinarlo.

Su tutto questo pesano le elezioni di midterm del 3 novembre, a meno di un mese di distanza. Il diesel muove camion, treni e trattori: ogni centesimo in più alla pompa si trasferisce sui prezzi al supermercato e quindi sull’inflazione. Patrick De Haan di GasBuddy stima che l’accordo possa produrre un calo di breve periodo tra 10 e 20 centesimi al gallone. I futures americani sul gasolio hanno perso circa il 4% dopo l’annuncio.

La vendetta sulle raffinerie: il retroscena di Axios

C’è però una seconda chiave di lettura, raccontata da Axios e confermata da un funzionario statunitense che conosce direttamente il dossier. Trump avrebbe deciso di chiudere l’accordo con Putin dopo che Zelensky aveva ignorato circa sei richieste americane di fermare gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe.

«Zelensky sta leggendo male la stanza», ha detto il funzionario. «Continuando a colpire le raffinerie, sta erodendo la buona volontà che ha costruito con Trump negli ultimi sei mesi. Gli attacchi fanno male alla Russia, ma fanno male anche agli Stati Uniti». Kiev aveva offerto uno stop ai raid in cambio di uno stop russo sui bombardamenti alle centrali elettriche ucraine; la Casa Bianca voleva una sospensione unilaterale, non ritenendo i due tipi di attacco equivalenti.

I raid ucraini sono stati in effetti devastanti per Mosca. Lo ha ammesso lo stesso Putin, quantificando il danno in circa l’1% del PIL russo. La produzione delle raffinerie è calata di circa il 30% e da luglio la Russia ha vietato le esportazioni di diesel per rifornire il mercato interno, con code ai distributori segnalate in Crimea, a Mosca e in altre località. Il divieto è stato prorogato fino a fine ottobre. È questo il paradosso che molti analisti sottolineano: per onorare l’accordo con Washington, Putin dovrà sottrarre carburante ai propri cittadini e ai clienti abituali, India e Cina in testa.

Zelensky: «Un regalo di compleanno per Putin»

La reazione di Kiev è stata durissima, anche perché la tempistica ha tutto il sapore dello sgarbo. L’annuncio è caduto mentre a Miami la delegazione ucraina, guidata da Rustem Umerov e con il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov, era impegnata in otto ore di colloqui con gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, alla presenza di diplomatici di Germania, Francia, Regno Unito, Unione europea e NATO. Si parlava di garanzie di sicurezza, ipotesi territoriali e ricostruzione. Del diesel, secondo Zelensky, nessuno aveva fatto cenno. Il presidente ucraino lo ha saputo un’ora prima dell’annuncio, dai suoi negoziatori.

«Non è giusto né onesto», ha detto ad Axios. «Sembra un regalo di buon compleanno per Putin», che il 7 ottobre ha compiuto 74 anni. «Che cosa ha ottenuto? Che avrà più diesel? Per chi? Più diesel russo per gli americani? Mostra la debolezza del mondo». Ai cronisti a Kiev ha rincarato: «La nostra squadra è stata usata semplicemente come cortina di fumo, non è così che si comportano i partner». E ancora: «Una decisione debole, purtroppo, da parte di partner forti».

Su X ha scritto che «fare concessioni a Putin non porterà pace né alcun beneficio al mondo civile. La Russia ‘ripagherà’ il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Consentire alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa investire in una guerra che deve finire, non essere prolungata». Un funzionario ucraino ha sostenuto che a Miami sarebbe stata addirittura minacciata la sospensione della condivisione di intelligence americana. Kiev, intanto, non sembra intenzionata a cambiare strategia: le raffinerie russe restano nel mirino, e nuovi attacchi sono stati registrati anche dopo l’annuncio dell’accordo.

Anche a Washington la decisione ha incassato critiche bipartisan. Democratici e repubblicani al Congresso hanno avvertito che l’allentamento garantisce nuove entrate a Mosca mentre la guerra prosegue, senza vantaggi proporzionati per automobilisti e imprese americane. Michael Lynch dell’Energy Policy Research Foundation l’ha definita «un grande vantaggio d’immagine per Putin», ma «come spostare le sedie a sdraio sul Titanic»: se il diesel va in America, mancherà altrove, e il prezzo globale resterà sostanzialmente dov’è.

L’Europa rischia di comprare petrolio russo dagli americani

È qui che la vicenda tocca direttamente il Vecchio Continente. Dopo aver tagliato i legami energetici con Mosca, l’Unione europea è diventata fortemente dipendente dalle forniture americane. Secondo il Consiglio Ue, nel 2025 gli Stati Uniti sono stati il primo fornitore di greggio del blocco con il 14,6% dei volumi (15,1% in valore), passando da 37,1 milioni di tonnellate nel 2021 a 63,5 milioni nel 2025. Nel secondo trimestre 2026, secondo Eurostat, la quota americana è salita al 18,8%. Nello stesso periodo le importazioni dalla Russia sono crollate da 114,4 a 9,7 milioni di tonnellate. Sul fronte del GNL, il 63,2% arriva da oltreoceano.

Petrolio che viaggia via nave, con costi logistici superiori rispetto ai vecchi oleodotti. E ora che il diesel russo tornerà a circolare «sul mercato americano e globale», per usare le parole di Trump, si apre uno scenario che rasenta il paradosso: l’Europa potrebbe ritrovarsi a pagare carburante di origine russa, da lei stessa sanzionato, attraverso il proprio principale fornitore, con il prezzo gonfiato dai passaggi intermedi.

Le sanzioni Ue, va detto, restano pienamente in vigore e impediscono l’importazione diretta di diesel russo. Bruxelles conferma l’obiettivo di eliminare il gas russo entro il 2027. Ma la tracciabilità delle molecole, una volta che il prodotto viene miscelato e riesportato, è notoriamente complicata. E il segnale politico è inequivocabile: gli Stati Uniti, che per primi hanno spinto l’Europa a sostenere Kiev e a recidere i legami energetici con Mosca, ora sostengono di fatto il lato opposto del conflitto quando la convenienza economica lo richiede. L’Europa resta sola a reggere il peso delle sanzioni e del sostegno militare, mentre il suo alleato principale negozia carburante con l’avversario.

Gli esperti invitano comunque alla cautela sui volumi. Secondo i dati di luglio, gli Stati Uniti hanno esportato circa sette milioni di tonnellate di diesel in un solo mese, di cui 1,7 milioni verso l’Europa. Le prime 300.000 tonnellate russe sono una goccia in confronto. Per i prezzi europei, oggi, contano molto più le esportazioni americane che le promesse di Mosca. Nel frattempo i Paesi del G7 hanno annunciato il rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve strategiche, con priorità proprio al diesel, segno che la crisi dei distillati non è un problema solo americano.

Cosa succede ora

La licenza è valida sei mesi, ma può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Le incognite sono molte: la capacità effettiva delle raffinerie russe di sostenere i volumi promessi mentre continuano a essere colpite, il nodo legale con il divieto del 2022, la tenuta politica dell’intesa dopo le critiche del Congresso e, soprattutto, l’effetto sui negoziati di pace. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami, mentre Lavrov respinge l’ipotesi di una tregua temporanea. Mosca ha ottenuto, per la prima volta dal 2022, una breccia formale nel muro delle sanzioni occidentali. Che sia una breccia temporanea o l’inizio di qualcosa di più ampio, lo diranno le prossime settimane. Di certo, a Kiev e nelle capitali europee, nessuno la considera un dettaglio tecnico.

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