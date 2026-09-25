Delegazione israeliana prende appunti sui Paesi che hanno lasciato l’aula durante il discorso di Netanyahu

La scena è destinata a pesare politicamente: decine di delegati hanno lasciato l’aula dell’Assemblea generale dell’Onu appena il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è salito alla tribuna a New York. Un gesto plateale di protesta, avvenuto mentre il leader israeliano si preparava a difendere l’azione militare di Israele a Gaza e nel resto del Medio Oriente.

Netanyahu ha reagito duramente, rivolgendosi ai rappresentanti che stavano abbandonando la sala e definendoli “codardi morali”. Poi ha aggiunto: “Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato quest’aula, lo facciano ora”.

La protesta dei delegati: l’aula si svuota davanti a Netanyahu

Non esiste, al momento, una lista ufficiale completa dei Paesi che hanno lasciato l’aula durante l’intervento del premier israeliano. Secondo le immagini circolate e le ricostruzioni dei media internazionali, tra le delegazioni uscite figurano Arabia Saudita, Iran e Palestina.

La delegazione iraniana avrebbe lasciato sul banco una foto di Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso nel 2020 in un raid statunitense. Sono stati segnalati vuoti anche nei seggi di Sudan, Tunisia, Algeria, Uzbekistan, Kirghizistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malesia e Montenegro.

In un video rilanciato dalla tv brasiliana g1, si vede un diplomatico con la kippah passare tra i banchi rimasti vuoti, con un foglio in mano, fermandosi a prendere appunti posto per posto. Un’immagine che ha alimentato ulteriormente la tensione attorno al discorso.

“La più grande menzogna del secolo”: Netanyahu respinge le accuse su Gaza

Il cuore dell’intervento è stato dedicato alla guerra nella Striscia di Gaza e alle accuse rivolte a Israele. Netanyahu ha definito l’accusa di genocidio a Gaza “la più grande menzogna del secolo”, sostenendo che Israele non abbia commesso un genocidio, ma lo abbia evitato.

Il premier israeliano ha difeso l’operato dell’esercito e ha respinto le critiche internazionali, rivendicando la legittimità delle operazioni militari contro Hamas e contro gli altri attori ostili a Israele nella regione.

Netanyahu ha anche minimizzato il fenomeno dei coloni violenti in Cisgiordania, definendoli un numero limitato di giovani delinquenti, e ha accusato i Paesi critici di ignorare altre repressioni nel mondo. In particolare, si è rivolto ai delegati usciti dall’aula chiedendo dove fossero quando, a suo dire, i “tiranni iraniani” massacravano civili iraniani disarmati.

Gli attacchi a Erdogan e Mamdani: “Vergogna”

Nel suo intervento, Netanyahu ha allargato il fronte dello scontro politico, attaccando direttamente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, definito un “tiranno”.

Parole dure anche contro il sindaco di New York Zohran Mamdani, al quale il premier israeliano si è rivolto con un secco “Vergogna!”. Netanyahu lo ha accusato di aver alimentato un clima ostile nei confronti degli ebrei e di aver assunto posizioni favorevoli a figure legate ad Hamas.

Il cercapersone mostrato dal podio: il richiamo all’operazione contro Hezbollah

Uno dei passaggi più simbolici del discorso è arrivato quando Netanyahu ha mostrato dal podio un cercapersone, richiamando l’operazione del 2024 contro Hezbollah. Il riferimento è agli attacchi contro dispositivi di comunicazione riconducibili al movimento libanese, episodio attribuito a Israele e rimasto uno dei momenti più discussi del confronto regionale.

Il gesto ha avuto un forte impatto visivo e politico: il premier israeliano lo ha utilizzato per ribadire la capacità di Israele di colpire i propri nemici anche attraverso operazioni mirate e tecnologicamente sofisticate.

Chi è rimasto in aula: gli applausi degli Stati Uniti

Mentre numerose delegazioni lasciavano la sala, altre sono rimaste ad ascoltare il discorso. Tra queste, in particolare, gli Stati Uniti, i cui rappresentanti hanno applaudito Netanyahu.

Secondo le ricostruzioni disponibili, sono rimaste in aula anche delegazioni di Paesi occidentali e alleati di Israele, tra cui Italia, Francia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. La presenza o l’assenza dei delegati è diventata così parte integrante del messaggio politico lanciato durante la seduta.

Fuori dal Palazzo di Vetro fermata Susan Sarandon

La tensione non si è limitata all’interno dell’Assemblea generale. Fuori dal Palazzo di Vetro, la polizia di New York ha fermato l’attrice Susan Sarandon insieme ad altri manifestanti durante un presidio organizzato da Jewish Voice for Peace.

Alla protesta avrebbero partecipato circa 200-250 persone, riunite contro la presenza di Netanyahu all’Onu e contro la guerra a Gaza. L’iniziativa si è svolta nelle stesse ore in cui il premier israeliano pronunciava il suo discorso davanti a un’aula in parte svuotata.

Il precedente del 2025 e il nodo del cessate il fuoco a Gaza

È il secondo anno consecutivo che Netanyahu parla all’Onu davanti a un’aula segnata da assenze e proteste. Nel settembre 2025, il premier israeliano aveva fatto trasmettere il proprio discorso anche attraverso altoparlanti puntati verso Gaza, scelta che aveva suscitato polemiche internazionali.

Nella Striscia, a quasi un anno dal cosiddetto cessate il fuoco, il bilancio resta pesantissimo: secondo i dati citati nel testo, l’esercito israeliano avrebbe ucciso almeno 1.408 persone e ne avrebbe ferite 4.916.

Il discorso di Netanyahu all’Onu conferma quindi il livello di isolamento diplomatico che circonda Israele su Gaza, ma anche la determinazione del premier a respingere ogni accusa. Davanti a una sala in parte vuota, Netanyahu ha scelto lo scontro frontale: con i delegati usciti, con i leader critici e con chi accusa Israele di genocidio.

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